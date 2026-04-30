ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στο στόχαστρό τους η κινεζική διείσδυση στην περιοχή

Κοινή ανακοίνωση που σηματοδοτεί περαιτέρω συστράτευση απέναντι στην κινεζική διείσδυση στη Λατινική Αμερική εξέδωσαν οι ΗΠΑ και κράτη - σύμμαχοί τους στη Νότια και Κεντρική Αμερική, καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητα παρατεταμένη» παραμονή πλοίων με σημαία Παναμά σε κινεζικά λιμάνια - εξέλιξη που ακολούθησε τη δικαστική απόφαση με την οποία τον Γενάρη το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά ακύρωσε την παραχώρηση δύο βασικών λιμανιών της διώρυγας (Κριστομπάλ στον Ατλαντικό και Μπαλμπόα στον Ειρηνικό) στον κινεζικό όμιλο «CK Hutchison».

Στην κοινή ανακοίνωση, Βολιβία, Κόστα Ρίκα, Γουιάνα, Παραγουάη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο μαζί με τις ΗΠΑ σημειώνουν ότι στέκονται «μαζί στην κοινή μας αποστολή να διασφαλίσουμε το ημισφαίριό μας», διαμηνύοντας μάλιστα ότι «η ελευθερία της περιοχής μας είναι αδιαπραγμάτευτη». Συνεχίζουν δε, υψώνοντας ρητά τους τόνους κατά του Πεκίνου: «Παρακολουθούμε με επαγρύπνηση τη στοχευμένη οικονομική πίεση της Κίνας και τις πρόσφατες ενέργειες που επηρέασαν τα πλοία με σημαία Παναμά». Και προσθέτουν: «Αυτές οι ενέργειες - μετά την απόφαση του ανεξάρτητου Ανώτατου Δικαστηρίου του Παναμά σχετικά με τους τερματικούς σταθμούς Balboa και Cristοbal - είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια πολιτικοποίησης του θαλάσσιου εμπορίου και παραβίασης της κυριαρχίας των εθνών του ημισφαιρίου μας».

Καταλήγοντας εκφράζουν ετοιμότητα για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, και με τις διατυπώσεις τους διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, αλλά και ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κίνας τόσο στη Διώρυγα όσο και ευρύτερα στο δυτικό ημισφαίριο δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτός. «Ο Παναμάς αποτελεί πυλώνα του θαλάσσιου εμπορικού μας συστήματος, και ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνει απαλλαγμένος από κάθε αδικαιολόγητη εξωτερική πίεση. Οποιεσδήποτε προσπάθειες υπονόμευσης της κυριαρχίας του Παναμά αποτελούν απειλή για όλους μας.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον Παναμά. Μέσω της ανανεωμένης δέσμευσής μας για ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία στο ημισφαίριο, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση όλων των απειλών για να διασφαλίσουμε ότι η Αμερική παραμένει μια περιοχή ελευθερίας, ασφάλειας και ευημερίας», αναφέρουν.

Θυμίζουμε ότι στην «αύξηση των κρατήσεων πλοίων με σημαία Παναμά σε κινεζικά λιμάνια» έχει αντιδράσει και η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή (Federal Maritime Commission - FMC) των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι τα πλοία με σημαία Παναμά μεταφέρουν «σημαντικό μερίδιο του εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ» και έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για «σημαντικές εμπορικές και στρατηγικές συνέπειες σε βάρος της ναυτιλίας των ΗΠΑ».