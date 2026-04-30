ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Στην Κύπρο αντιπροσωπεία της «Chevron»

Με φόντο την κλιμάκωση των ανταγωνισμών σε όλη την περιοχή, στους οποίους το νησί βυθίζεται όλο και ενεργότερα, ο πρόεδρος του τμήματος Base Assets and Emerging Countries (BAEC) του αμερικανικού ομίλου της «Chevron», Χαβιέρ Λα Ρόσα, βρέθηκε χτες στην Κύπρο.

Μετά από συνάντηση που είχε μαζί του ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «υπό το φως των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική», ενώ πρόσθεσε ότι «η προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την Ευρωπαϊκή Ενωση (EE), σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας».

Στο μεταξύ, τους δικούς της σχεδιασμούς προωθεί και η τουρκική αστική τάξη, με τον υπουργό Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, να λέει ότι «δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο ενός νέου έργου, εργαζόμαστε για έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την "Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου" (σ.σ. Κατεχόμενα)», όπως και ότι η Αγκυρα «έχει ήδη ολοκληρώσει 9 γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα στη Μεσόγειο».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Κύπριος υπουργός Αμυνας, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να κληθεί προ των ευθυνών της, σχολιάζοντας τη συνεχιζόμενη ένταση σε τμήματα της Νεκρής Ζώνης, όπως το δικοινοτικό χωριό Πύλα, ζητώντας «τα Ηνωμένα Εθνη να λάβουν πρόσθετα μέτρα, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», προσθέτοντας - σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ - ότι αν συνεχιστούν οι «προκλήσεις», δεν αποκλείεται να σημειωθούν και επεισόδια, με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν θύματα.

Εδώ και αρκετές βδομάδες, γεωργοί από τις περιοχές του ψευδοκράτους εμφανίζονται σε περιοχές της Νεκρής Ζώνης ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας, αρνούμενοι να αποχωρήσουν και επιδιώκοντας να δημιουργήσουν διάφορα τετελεσμένα.