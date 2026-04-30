ΤΟΥΡΚΙΑ - ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ ΣΤΗΝ «DORUK MINING»

Δικαιώθηκαν μετά τον πολυήμερο, σκληρό τους αγώνα

Ξεκίνησε η καταβολή δεδουλευμένων, ενώ η εργοδοσία δεσμεύτηκε να σταματήσει και την εκβιαστική επιβολή υποχρεωτικών αδειών

Νικητές βγαίνουν από τον παλικαρίσιο αγώνα τους οι ανθρακωρύχοι στην εταιρείαπου εδώ και καιρό πάλευαν ενάντια στην εργοδοσία, αντιμέτωποι με έναν από τους πιο ισχυρούς τουρκικούς επιχειρηματικούς ομίλους, με δράση σε μια σειρά τομείς, που επιβεβαιώνει περίτρανα ότι τα κέρδη των καπιταλιστών αυγαταίνουν πάνω στις πλάτες των εργατών.

Μετά από συνάντηση που είχε χτες στο υπουργείο Εσωτερικών αντιπροσωπεία των εργατών με εκπροσώπους της εργοδοσίας και των υπουργείων Ενέργειας και Εργασίας, ξεκίνησε η καταβολή δεδουλευμένων που δεν είχαν πάρει οι εργάτες από 2 μέχρι και 8 μήνες, ενώ δεκτά έγιναν και άλλα αιτήματα, όπως ο άμεσος τερματισμός της πρακτικής της υποχρεωτικής άδειας.

Θυμίζουμε ότι οι εργάτες στις 13 Απρίλη ξεκίνησαν πορεία από το Εσκισεχίρ κι έφτασαν στην πρωτεύουσα Αγκυρα, διαδηλώνοντας με συνθήματα που είχαν γράψει ακόμα και πάνω στις γυμνές πλάτες τους. Πολλοί απ' αυτούς άρχισαν και απεργία πείνας, ενώ βρέθηκαν αντιμέτωποι και με τις δυνάμεις καταστολής, π.χ. όταν επιχείρησαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας. Η κυβέρνηση έστειλε τις δυνάμεις καταστολής να τους υποδεχτεί, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και προχωρώντας σε 110 συλλήψεις.

«Ο αγώνας σας είναι αγώνας όλων μας!»

Στη λυσσαλέα προσπάθεια τρομοκράτησής τους οι εργάτες απάντησαν διανυκτερεύοντας στο Πάρκο Κουρτουλούς, πολλοί συνεχίζοντας και την απεργία πείνας.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και δυνάμεις του ΚΚ Τουρκίας (ΤΚΡ), εκφράζοντας έμπρακτη συμπαράσταση, ενώ τη Δευτέρα «εισέπραξαν» με τη σειρά τους νέα επέμβαση της αστυνομίας, όταν οι εργάτες προσπάθησαν να διαδηλώσουν στο υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Eκεί αντιμετώπισαν την κρατική καταστολή, μεταξύ άλλων με χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων.

Τους απεργούς εργάτες επισκέφτηκαν και αντιπροσωπείες διαφόρων συνδικάτων από κλάδους όπως Μέταλλο, Τύπος, Γεωργία - Δασοκομία, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργάτες Ασφαλείας κ.λπ.

Σε χαιρετισμό του ο Τουργκούτ Ντεντέογλου, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης (DISK), δήλωσε: «Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, να τον αναπτύξουμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνουν μόνοι τους. Γιατί αν οι εργάτες του ορυχείου Ντορούκ κερδίσουν, αυτή δεν θα είναι νίκη μόνο δική τους αλλά όλων των εργατών!».

Εκπροσωπώντας το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταλλείων ο δικηγόρος του, Μερτ Μπατούρ, δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι θα πειστούν μόνο από συγκεκριμένες πληρωμές, όχι από νέες υποσχέσεις. Η πείνα και η φτώχεια είναι πλέον κοινή ανησυχία όλων. Η πείνα δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να κρύβεται. Οι πεινασμένοι πρέπει να είναι ορατοί, ώστε να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ο δρόμος προς τα εμπρός βρίσκεται στην οργάνωση και στην κοινή πάλη. Θα νικήσουμε μέσω της αντίστασης».

Τη συμπαράστασή τους στους ανθρακωρύχους εξέφρασαν και οι φίλαθλοι του ποδοσφαιρικού συλλόγου Γκεντσλερμπιρλιγκί, που πριν τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας τους με την Κοτζαέλισπορ φώναξαν από τις εξέδρες του γηπέδου: «Οι εργάτες των μεταλλείων δεν είναι μόνοι!».

Κολοσσός που θησαυρίζει ενώ οι εργάτες πεινάνε

Να σημειωθεί ότι η «Doruk Mining» δεν είναι καμιά τυχαία εταιρεία: Μετά την εξαγορά της από το Δημόσιο, σήμερα ανήκει στον όμιλο «Yildizlar SSS Holding», που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως εξορύξεις, λιπάσματα, Ενέργεια. Πρόκειται για έναν επιχειρηματικό κολοσσό, με μακρές «περγαμηνές» στην παραβίαση των εργατικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της διαδικτυακής εφημερίδας του ΤΚΡ, «Sol», το 2022 η εργοδοσία παρακράτησε απανωτές φορές μισθούς εργαζομένων στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Yunus Emre.

Το 2020 στο ορυχείο Yenice Canakkale έγιναν τρομοκρατικές απολύσεις εργατών που πάλεψαν για να πληρωθούν επίσης χρωστούμενα δεδουλευμένα. Το 2015 στην εταιρεία παραγωγής πλακιδίων «Bilecik Sugut» η εργοδοσία επέβαλε εκβιαστικά άδειες άνευ αποδοχών κ.λπ.

Αντίστοιχες είναι οι «διακρίσεις» του ομίλου και στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, τον Νοέμβρη του 2021 κατέρρευσε μεγάλη δεξαμενή αποβλήτων που ανήκε στη θυγατρική της «Doruk», «Nesko Mining», με αποτέλεσμα 4.500 τόνοι τοξικών αποβλήτων με βαρέα μέταλλα να γεμίσουν την εύφορη κοιλάδα του Αβουτμούς στην περιοχή Σεμπινκαραχισάρ...