ΗΠΑ

Ο Βρετανός μονάρχης επιχείρησε να «ρίξει γέφυρες»

Το εγκώμιο των στενών σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο έπλεξε ο Βρετανός βασιλιάςμε μια 20λεπτη ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ο Βρετανός μονάρχης απέφυγε την άμεση κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση, δείχνοντας ότι ο βασικός σκοπός ήταν να «ρίξει γέφυρες» και να εξομαλύνει τις τεταμένες σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, σε ό,τι αφορά την τακτική που ακολουθείται στον αμερικανοϊσραηλινό ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατά του Ιράν.

Ωστόσο, με νόημα υπενθύμισε τη «στήριξη των αμερικανικών αρχών στη δυτική αστική δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διάκριση εξουσιών κ.λπ.», όπως και την «ειδική σχέση» ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι «οι φίλοι μπορεί να διαφωνούν» χωρίς να προκαλούν ρήγμα στην πολυετή στενή σχέση τους. «Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος. Οποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό», είπε ο Κάρολος μπροστά στην κατάμεστη από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους βουλευτές αίθουσα, αναφερόμενος έμμεσα στις επικρίσεις του Τραμπ, ενώ ζήτησε ενότητα για να ...βοηθηθεί η Ουκρανία στον πόλεμο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία.

Χρησιμοποίησε δε μια φράση, για τα πολεμικά μέτωπα που είναι ανοιχτά, ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: «Τα λόγια της Αμερικής φέρουν βάρος και νόημα από την περίοδο της ανεξαρτησίας» και «οι ενέργειες αυτού του σπουδαίου έθνους έχουν ακόμη περισσότερη σημασία», είπε, για να προσθέσει: «Ο Πρόεδρος Λίνκολν το κατάλαβε αυτό πολύ καλά, με τον προβληματισμό που διατύπωσε στη μαγική ομιλία του Γκέτισμπεργκ, ότι ο κόσμος μπορεί να μην προσέχει καθόλου αυτά που λέμε, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που κάνουμε. Και έτσι, προς τις ΗΠΑ στα 250ά γενέθλιά σας: Ας αφιερωθούν οι δύο χώρες μας εκ νέου η μία στην άλλη, στην ανιδιοτελή υπηρεσία των λαών μας και όλων των λαών του κόσμου» - όπου «υπηρεσία των λαών» βλέπε την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καπιταλιστών και το αιματοκύλισμα δεκάδων χωρών και λαών.

Αργότερα, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου, με το γνωστό φλεγματικό του «χιούμορ» ο Κάρολος θύμισε το αιματοβαμμένο παρελθόν της αμερικανικής ηπείρου, όπου οι αποικιοκράτες αφάνισαν τους ντόπιους λαούς. «Αν δεν είχαμε αποικίσει την Αμερική, οι Αμερικανοί θα μιλούσαν Γαλλικά», είπε, θέλοντας έτσι να απαντήσει σε παλιότερη δήλωση του Τραμπ, στο Νταβός, ότι «χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ευρωπαίοι θα μιλούσαν Γερμανικά και λίγα Ιαπωνικά».