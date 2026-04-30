ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Δύο τραυματίες Εβραίοι σε επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι κοντά σε στάση λεωφορείου πραγματοποίησε χτες το μεσημέρι στο Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου ένας 45χρονος μαυροφορεμένος δράστης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο Εβραίων που νοσηλεύονται έκτοτε σε «σταθερή» κατάσταση.

Ο ύποπτος δράστης ακινητοποιήθηκε από Εβραίους που είχαν συγκροτήσει «ομάδα εθελοντών» για περιπολίες στην περιοχή και μετά συνελήφθη από Βρετανούς αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως είναι 45 ετών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας χτες στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική», διαβεβαιώνοντας πως θα ριχθεί «άπλετο» φως στην υπόθεση μέσω διενέργεια «πλήρους» αστυνομικής έρευνας. Στη συνέχεια η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως ερευνά το «τρομοκρατικό συμβάν».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε την επίθεση, ζητώντας από τις βρετανικές αρχές να δράσουν «αποφασιστικά και επειγόντως κατά του αντισημιτισμού».