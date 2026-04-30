Ανησυχία για υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας λόγω του πολέμου

«Οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης ενδέχεται να είναι αισθητές για μήνες, μπορεί και χρόνια», τόνισε χτες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, «κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου» για τους ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους που υποχωρούν σε ανταγωνιστικότητα έναντι των αμερικανικών και των κινέζικων.

Για αυτόν τον λόγο υπογράμμισε τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης στον δρόμο προς τη «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ, σε κρίσιμους τομείς όπως η Ενέργεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι εξοπλισμοί κ.ά.

«Χάνουμε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ την ημέρα» λόγω του πολέμου είπε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι μέσα σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης η ΕΕ έχει δαπανήσει επιπλέον 27 δισ. ευρώ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Παράλληλα η δεξαμενή σκέψης «Bruegel» εκτιμά ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν διαθέσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε μέτρα για καταναλωτές και επιχειρήσεις λόγω της αύξησης των τιμών της Ενέργειας.

«Κοινός μας στόχος είναι πλέον ο οριστικός τερματισμός του πολέμου. Αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια», είπε η Ευρωπαία αξιωματούχος και πρόσθεσε:

«Αυτή είναι η δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια και το μάθημα θα πρέπει να είναι πολύ σαφές. Η υπερβολική μας εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μας καθιστά ευάλωτους». Η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στον εφοδιασμό με καθαρή Ενέργεια, συνέχισε. «Ας κάνουμε τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια - όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στη βιομηχανία και τη θέρμανση. Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα προσιτής τιμής και ανταγωνιστικότητας. Είναι και ζήτημα οικονομικής ασφάλειας. Επομένως, μιλώντας για ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, αυτή είναι η στιγμή να ηλεκτροποιήσουμε την Ευρώπη».

Οπως υπογράμμισε, η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1/4 της τελικής κατανάλωσης Ενέργειας - ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο των ΗΠΑ και της Κίνας και «αυτό πρέπει να αλλάξει». Θα παρουσιαστεί σχέδιο δράσης για τα ηλεκτρικά δίκτυα έως το καλοκαίρι.

Νέα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Εστιάζοντας στα μέτρα για την Ενέργεια, παρουσίασε τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί ο ενισχυμένος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο «όχι μόνο για την πλήρωση των εθνικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, αλλά και για τα αποθέματα καυσίμων - ιδίως καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, όπου οι αγορές πιέζονται». Παράλληλα έκανε λόγο για πιο αποτελεσματικό συντονισμό στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου και στη διασφάλιση ότι τα διυλιστήρια θα αυξήσουν την παραγωγή σε όλη την EE.

Δεύτερος άξονας είναι η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Οπως σημείωσε, «δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, όταν πάνω από 350 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν σε μη στοχευμένα μέτρα».

Τρίτος άξονας είναι η μείωση της ζήτησης Ενέργειας μέσω εκσυγχρονισμού της χρήσης της. Βραχυπρόθεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, προώθηση της ηλεκτροποίησης και ταχύτερη ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

Από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που «επηρεάζονται άμεσα και περισσότερο», συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, των αγροτικών, των αλιευτικών, των σιδηροδρομικών δικτύων και των ευρωενωσιακών ναυτιλιακών εταιρειών.

Μεμονωμένες εταιρείες μπορούν να διεκδικήσουν έως και 50.000 ευρώ η καθεμία από τώρα έως το τέλος του έτους.

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα μπορούν να λάβουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους ηλεκτρικής ενέργειας της επιλέξιμης κατανάλωσης.