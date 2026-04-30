ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Κατέγραψε για άλλη μια φορά τη δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων

Η δραματική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη συζητήθηκε χτες σε ανοιχτή συνεδρίαση τουστη Νέα Υόρκη, με πρωτοβουλία του Μπαχρέιν, που προεδρεύει τον μήνα Απρίλιο.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Ειρηνικό, Χαλίντ Κιάρι, παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε στιγμή «βαθιάς περιφερειακής έντασης και αστάθειας», με άμεσες επιπτώσεις «στις ζωές και τα μέσα διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων». Βέβαια η έκθεση του αξιωματούχου, αν και κάνει αναφορές στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και των εποίκων, δεν τους κατονομάζει ως τους κύριους υπεύθυνους για την καταστροφή και την ανθρωποσφαγή που έχει προκληθεί.

Το Παλαιστινιακό στο επίκεντρο

Ο Χαλίντ Κιάρι τόνισε ότι, παρά τη μετατόπιση της διεθνούς προσοχής λόγω των πρόσφατων περιφερειακών εξελίξεων, η κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη επιδεινώνεται σταθερά, καθώς στη Γάζα συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις και οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν δραματικές, ενώ στη Δυτική Οχθη, ανέφερε, η βία εποίκων, οι εκτοπισμοί και η επιτάχυνση της εποικιστικής δραστηριότητας «διαβρώνουν περαιτέρω τις προοπτικές πολιτικής διαδικασίας» στη βάση λύσης δύο κρατών.

Για τη Γάζα, σημείωσε ότι η κατάπαυση πυρός παραμένει «όλο και πιο εύθραυστη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από την έναρξη της εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη 2025 περίπου 800 Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών πάνω από 200 παιδιά, καθώς και επτά εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές αποστολές, έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα, περίπου 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, με βασικές υπηρεσίες όπως νερό, αποχέτευση και υγεία να βρίσκονται «ξανά στο χείλος της κατάρρευσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη άμεσης προώθησης σχεδίων ανάκαμψης και ανοικοδόμησης, σημειώνοντας ότι οι ανάγκες για τη Γάζα εκτιμώνται σε 71,4 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αναφερόμενος στη Δυτική Οχθη, επισήμανε ότι το Ισραήλ ενέκρινε νέα σχέδια για 1.080 οικιστικές μονάδες, ενώ στις 25 Μαρτίου εγκρίθηκαν 34 νέοι ή νομιμοποιούμενοι εποικισμοί στην Περιοχή C, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «την πιο εκτεταμένη σχετική έγκριση μέχρι σήμερα σε μία μόνο κυβερνητική απόφαση». Κατά την περίοδο αναφοράς, 21 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, σκοτώθηκαν στη Δυτική Οχθη, ενώ η συχνότητα και η ένταση των επιθέσεων εποίκων αυξάνονται, με ολόκληρες κοινότητες να υφίστανται «θανατηφόρα βία, βανδαλισμούς και παρενόχληση». Παράλληλα, περισσότεροι από 33.000 κάτοικοι παραμένουν εκτοπισμένοι από τους προσφυγικούς καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκαρέμ και του Νουρ Σαμς.

Επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» και ότι «η διπλωματία είναι η οδός προς βιώσιμη ειρήνη».

Ο Μπλερ για το δήθεν «ειρηνευτικό» σχέδιο στη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Ειρήνης, Τόνι Μπλερ, που συμμετείχε στη συνεδρίαση, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να κινητοποιήσουν πόρους για την ανθρωπιστική ανταπόκριση και την ανάκαμψη στη Γάζα μέσω του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας σε πλήρη συντονισμό με την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), η οποία υποστηρίζεται από το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Ο λόγος που το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ πέτυχε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ήταν ότι βασίστηκε σε ένα στρατηγικά συνεκτικό πλαίσιο», ανέφερε υποκριτικά, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δολοφονεί Παλαιστίνιους στη Γάζα, να στερεί βασική ανθρωπιστική βοήθεια ή υλικά για την αποκατάσταση υποδομών και την ανοικοδόμηση ώστε να εξαναγκάσει τον πληθυσμό σε μαζική έξοδο... Μόνο χτες αναφέρθηκε πως σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά πέντε Παλαιστίνιοι άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θυμάτων σε 72.599 νεκρούς και σε 172.411 τραυματίες.

Ο Μπλερ παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία του σχεδίου Τραμπ, που επιδιώκει τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επανέλαβε ότι «η Χαμάς με τη σημερινή της μορφή δεν μπορεί να έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας».

Το σχέδιο προβλέπει, όπως ανέφερε, ότι εφόσον υπάρξει αφοπλισμός, θα αρθεί το πλέγμα περιορισμών στην είσοδο και έξοδο προσώπων και αγαθών στη Γάζα. «Χρειαζόμαστε η Χαμάς να συμφωνήσει με τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας και να τηρήσει τους όρους της. Και χρειαζόμαστε το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο ίδιο αυτό πλαίσιο», πρόσθεσε. Τάζοντας λαγούς με πετραχήλια υποσχέθηκε πως... με την ολοκλήρωση της διαδικασίας «θα υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων» σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας και «ελευθερία» για τον λαό της Γάζας.

Στη γνωστή γραμμή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών η ελληνική κυβέρνηση

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά κατά την τοποθέτησή της έσπευσε να εκφράσει αλληλεγγύη προς το Μπαχρέιν «εν μέσω των παράνομων και αδικαιολόγητων», όπως είπε, επιθέσεων του Ιράν εναντίον του.

Αρκέστηκε στα ευχολόγια για παράταση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο, εμφανίζοντας την ελληνική κυβέρνηση που όπου βρεθεί και όπου σταθεί διαλαλεί τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας που στηρίζει τη λιβανική κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, η ελληνική κυβέρνηση που ταυτίζεται με τον σχεδιασμό των ΗΠΑ και Ισραήλ για προτεκτοράτο στη Γάζα, προβάλλοντας τον αφοπλισμό της Χαμάς, αρκέστηκε μόνο «να καταδικάσει την άνευ προηγουμένου βία των Εβραίων εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων» ζητώντας την παύση της και κατά τα άλλα μίλησε για τη «δέσμευση της Ελλάδας για μια λύση δύο κρατών». Κάτι που είναι σκέτη υποκρισία, όταν και η κυβέρνηση ΝΔ και οι προηγούμενες αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Δολοφονίες Παλαιστίνιων στη Δυτική Οχθη

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν στην κωμόπολη Σιλουάντ (ανατολικά της Ραμάλας στη Δυτική Οχθη) σκοτώνοντας τον 37χρονο Παλαιστίνιο Αμπντούλ Χάμαντ.

Ο στρατός, αφού τον σκότωσε, παρακράτησε το πτώμα, αρνούμενος να το δώσει στην οικογένεια του θύματος, όπως ακριβώς είχαν κάνει το 2021 όταν σκότωσαν τον αδελφό του, Μουχάμαντ Χάμαντ.

Επίσης, ένας 16χρονος έφηβος σκοτώθηκε χτες εν ψυχρώ από Ισραηλινούς στρατιώτες και στη Χεβρώνα.