ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εγκρίθηκε η εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ της ΕΕ

Η Ουγγαρία ήρε το βέτο της με τον όρο της επαναλειτουργίας του αγωγού Ντρούζμπα, που μεταφέρει ρώσικο πετρέλαιο

Εγκρίθηκαν χτες τόσο η εκταμίευση του δανείου ύψουςόσο και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δηλαδή ηήρε το βέτο της, από τη στιγμή που ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Γενάρη, έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Ντρούζμπα και το Κίεβο φέρεται να καθυστερούσε την επισκευή του.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε συμφωνία των 27 κρατών - μελών και θα επιτρέψει τις πρώτες εκταμιεύσεις του δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ για το 2026. Η τελική έγκριση αναμένεται σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής στη Λευκωσία.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, Βλ. Πούτιν και της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρ. Σιμπίχα, «για να δώσουμε μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες». «Αν κάποια άλλη πρωτεύουσα, εκτός της Μόσχας και του Μινσκ οργανώσει τέτοια συνάντηση, θα πάμε», πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα, όπου ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει ότι δεν θα πάει.

Η κατάσταση της Ουκρανίας στο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία είναι αυτήν τη στιγμή στο καλύτερο σημείο της εδώ και έναν χρόνο χάρη στα drones και την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε επίσης ο Σιμπίχα.

Ο ρωσικός στρατός δεν κατέγραψε, για πρώτη φορά εδώ και δυόμισι χρόνια, σχεδόν καθόλου εδαφικά κέρδη τον Μάρτη, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων του Institute for the Study of War (ISW).

«Εχουμε ελαχιστοποιήσει το ρωσικό αριθμητικό πλεονέκτημα χάρη στα drones», είπε επισημαίνοντας ότι η βελτίωση της κατάστασης στο μέτωπο επιτρέπει στο Κίεβο να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση. Σήμερα, ο ουκρανικός στρατός είναι σε θέση να καταρρίπτει μέχρι και το 90% των ρωσικών drones και πυραύλων που εκτοξεύονται κατά ουκρανικών πόλεων.