ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η «Lufthansa» θα καταργήσει 20.000 «μη κερδοφόρες» πτήσεις

Η «Lufthansa» θα καταργήσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μέχρι και τον Οκτώβρη, μέσω του πρόωρου κλεισίματος της περιφερειακής θυγατρικής της «CityLine». Αυτό υπολογίζεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης, η τιμή της οποίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι προσαρμογές αυτές θα μειώσουν τον αριθμό των «μη κερδοφόρων» πτήσεων μικρών αποστάσεων.

Το πρόγραμμα πτήσεων της «Lufthansa» θα αναμορφωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω των έξι κόμβων της: Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη.

Η εφημερίδα «Handelsblatt» επικαλέστηκε ένα εσωτερικό υπόμνημα, που ανέφερε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είτε οι πιλότοι είτε τα μέλη του πληρώματος καμπίνας που επηρεάζονται θα «απαλλαχθούν προσωρινά από τα καθήκοντά τους - με λίγες εξαιρέσεις», προκαλώντας ανησυχία στα συνδικάτα του χώρου. Τα 27 παλαιότερα αεροσκάφη Canadair CRJ της «CityLine» έχουν καθηλωθεί στο έδαφος τις τελευταίες ημέρες.

Οι πρώτες 120 καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, εφαρμόστηκαν ήδη από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Ευρύτερες μειώσεις έως το τέλος της θερινής περιόδου θα ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Μάη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χωρητικότητα της βιομηχανίας για τον Μάη έχει μειωθεί κατά περίπου 3%, με όλες τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες εκτός από μία να μειώνουν τις πτήσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία ανάλυσης «Cirium».

Αλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει παρόμοια μέτρα. Η «SAS Scandinavian Airlines» ακύρωσε περίπου 1.000 πτήσεις λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, ενώ η «Air France-KLM» έχει εισαγάγει επιβάρυνση 100 ευρώ στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν προειδοποίησε ότι «η κρίση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια, ακόμη και αν υπάρξει ειρήνη». Επιβεβαίωσε ότι ο τομέας της αεροπορίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την προοπτική έλλειψης καυσίμων αεριωθούμενων τις επόμενες πέντε ή έξι εβδομάδες.

Τα καύσιμα για αεροσκάφη «βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τη μεγαλύτερη πίεση και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει εκτιμήσει ότι εντός πέντε ή έξι εβδομάδων μπορεί να έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού», επανέλαβε.