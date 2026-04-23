ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Στρατιωτικοί βάζουν στο «χαρτί» την αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Ενώ ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει καταρτίσει «μαύρη λίστα» με τους «συμμάχους» που δεν «συνεισφέρουν»

Στρατιωτικοί από περισσότερες από 30 χώρες συγκεντρώθηκαν χτες στο Μόνιμο Στρατηγείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Βόρειο Λονδίνο, για να σχεδιάσουν τις λεπτομέρειες μιας πολυεθνικής αποστολής για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε μια κίνηση που συγκεντρώνει περισσότερο «μπαρούτι» στη Μέση Ανατολή.

Το διήμερο συνέδριο έρχεται λίγες μέρες μετά τη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών περίπου 40 κρατών που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Παρίσι υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ενώ παραβρέθηκαν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος και η Ιταλίδα πρωθυπουργός και με τηλεδιάσκεψη ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης.

Ετσι οι στρατιωτικοί θα μετατρέψουν «τη διπλωματική συναίνεση σε ένα κοινό σχέδιο για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό και την υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι.

«Το διεθνές εμπόριο, η ενεργειακή ασφάλεια και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτώνται από την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε, καθώς οι Ευρωπαίοι ΝΑΤΟικοί μαζί με «εταίρους» από τις χώρες του Κόλπου, την Ασία και αλλού προσπαθούν με αυτή την κίνηση να αναβαθμίσουν τον γεωπολιτικό τους ρόλο στην περιοχή και σπεύδουν να πιάσουν «πόστα» για την επόμενη μέρα.

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τα μέλη του ΝΑΤΟ που «δεν συνεισφέρουν»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει μια «μαύρη λίστα» με τις χώρες του ΝΑΤΟ που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμό της με το Ιράν και εξετάζει τρόπους για να τις τιμωρήσει, μετέδωσε χτες το «Politico» σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ.

Το έγγραφο, που καταρτίστηκε ενόψει της επίσκεψης του γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσιγκτον στις 8-12 Απρίλη, περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των κρατών - μελών στις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και τις κατατάσσει ανά επίπεδο, δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Τον περασμένο Δεκέμβρη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είχε εξηγήσει το σκεπτικό: «Οι υποδειγματικοί σύμμαχοι που θα αναλάβουν δράση (...) θα τύχουν της ιδιαίτερης εύνοιάς μας», ενώ «οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι «η μετακίνηση (αμερικανικών) στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά κυρίως τιμωρεί τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι;», δήλωσε στο «Politico» Ευρωπαίος αξιωματούχος. Ενα πιθανό σχέδιο θα ήταν η μετεγκατάστασή τους από τη μία χώρα στην άλλη, όπως π.χ. στην Πολωνία ή τη Ρουμανία, αλλά θα ήταν δαπανηρή και χρονοβόρα.

Oι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να αποσυρθούν από τις αναπτύξεις στρατευμάτων, τις κοινές ασκήσεις ή τις στρατιωτικές πωλήσεις για τους «κακούς» συμμάχους και να τις δώσουν σε «καλούς», σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το σχέδιο.