ΛΙΒΑΝΟΣ

Προκλητικές ισραηλινές επιθέσεις ενόψει της νέας συνάντησης στις ΗΠΑ

Οι ισραηλινές προκλητικές καθημερινές παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας στον Λίβανο συνεχίστηκαν και χτες αυξάνοντας τον αριθμό των Λιβανέζων που πέφτουν θύματα των συνεχιζόμενων επιθέσεων του ισραηλινού στρατού

Χτες, ενόψει της σημερινής συνάντησης στην Ουάσιγκτον, Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως επιδιώκουν παράταση της «εκεχειρίας» που παραβιάζει καθημερινά το Ισραήλ κατά τουλάχιστον έναν μήνα. Ανέφεραν πως θα ζητήσουν επίσης «τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών και της κατεδάφισης κτιρίων σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου και «δέσμευση» για τήρηση της εκεχειρίας...

Παράλληλα χτες ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε πως «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», που λήγει την Κυριακή, για τουλάχιστον άλλες δέκα ημέρες.

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντόν Σάαρ, προσπάθησε χτες να τονίσει τη «σύγκλιση» θέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου, λέγοντας πως ουσιαστικά δεν έχουν πολλές διαφορές και έναν κοινό εχθρό, «τη Χεζμπολάχ». «Πήραμε μια ιστορική απόφαση να διαπραγματευτούμε απευθείας με τον Λίβανο μετά από περισσότερα από 40 χρόνια», είπε ο υπουργός σε δεξίωση που παρέθεσε με αφορμή την «Ημέρα Ανεξαρτησίας» του Ισραήλ σε ξένους διπλωμάτες στην Ιερουσαλήμ. Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, ο Λίβανος είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Ενα κράτος που βρίσκεται de facto υπό ιρανική κατοχή μέσω της Χεζμπολάχ. Αλλά αυτό οδηγεί επίσης σε ένα συμπέρασμα: Η Χεζμπολάχ είναι κοινός εχθρός του Ισραήλ και του Λιβάνου. Οπως απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ, βλάπτει την κυριαρχία του Λιβάνου και απειλεί το μέλλον του».

Νέες ισραηλινές επιθέσεις

Η πρώτη ισραηλινή επίθεση χτες, που συνιστά νέα ωμή παραβίαση της εκεχειρίας, έγινε στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο. Η επίθεση έγινε τα χαράματα από ισραηλινό drone στα περίχωρα της πόλης Τζαμπούρ στη Δυτική Κοιλάδα Μπεκάα.

Ακολούθησαν αντίποινα της Χεζμπολάχ, μαχητές της οποίας εκτόξευσαν αρκετές ρουκέτες σε θέσεις Ισραηλινών στρατιωτών που παραμένουν στον Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων, ΝΝΑ, μετέδωσε χτες πως το Ισραήλ πραγματοποίησε «επιδρομές σε διάφορες περιοχές» του Νοτίου Λιβάνου παρά την εκεχειρία της 16ης - 17ης Απρίλη.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στη συνέχεια πως σκότωσαν δύο στελέχη της Χεζμπολάχ και πως η ταξιαρχία Hiram έκανε επιδρομή σε κτίριο της Χεζμπολάχ σε μεθοριακό χωριό Ντιμπίν, που απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Βόρειου Ισραήλ, με πρόσχημα «σχέδια επικείμενης επίθεσης» μαχητών της οργάνωσης. Κατά τον ισραηλινό στρατό, «σε λίγες ώρες χτυπήθηκαν πάνω από 70 στόχοι και πάνω από 30 τρομοκράτες εξαλείφθηκαν».

Το απόγευμα της Τετάρτης, δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Al Akhbar» εγκλωβίστηκαν στην πόλη Τίρι από πυρά του ισραηλινού στρατού. Ο ένας εκ των δύο τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ζημιές υπέστη το αυτοκίνητό τους. Σύμφωνα με το «Al Jazeera», ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ξεκίνησε προσπάθειες για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του.

Λίγες ώρες αργότερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον θάνατο και δεύτερου Γάλλου κυανόκρανου που υπηρετούσε στην αποστολή του ΟΗΕ, UNIFIL, στον Νότιο Λίβανο. Το θύμα είχε τραυματιστεί το Σάββατο σε επίθεση που αποδόθηκε στη Χεζμπολάχ, κατά την οποία είχε χάσει τη ζωή του ένας άλλος Γάλλος στρατιώτης.

Σύμφωνα με χτεσινές ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές του Λιβάνου, στη διάρκεια των επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου σκοτώθηκαν πάνω από 2.400 Λιβανέζοι, εκτοπίστηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άτομα και καταστράφηκαν εντελώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές πάνω από 62.000 σπίτια ή διαμερίσματα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές και σε εκτενείς καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δάση, αλλά και σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Εισβολή Ισραηλινών εποίκων στη Συρία

Το ίδιο 24ωρο αναφέρθηκε εισβολή δεκάδων Εβραίων εποίκων που αυτοαποκαλούνται «Bashan Pioneers» και παραβίασαν τα σύνορα με τη Συρία, σε μία προσπάθεια να καταλάβουν κτίριο και να φτιάξουν εποικισμό. Οι περίπου 40 έποικοι παραβίασαν το συριακό έδαφος για περίπου 600 μέτρα, ώσπου τους αντιλήφθηκαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού κατοχής και τους οδήγησαν πίσω στο Ισραήλ, παραδίδοντάς τους στην αστυνομία.