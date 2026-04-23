ΠΕΡΟΥ

Προειδοποιήσεις από τον πρέσβη των ΗΠΑ

Σειρά αντιδράσεων προκαλεί η ανακοίνωση που έκανε προχτές ο υπηρεσιακός Πρόεδρος του Περού, Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ότι αναβάλλεται η αγορά αμερικανικών F-16 μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογή νέου Προέδρου σε β' γύρο, αφού στον α' γύρο (στις 13 Απρίλη) κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων.

Χτες υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Αμυνας του Περού Κάρλος Ντίας και λίγο μετά το ίδιο ανακοίνωσε και ο ΥΠΕΞ, Ούγο ντε Σέλα, κατηγορώντας τον Μπαλκάσαρ για ανακριβείς ανακοινώσεις σχετικά με την αγορά των F-16.

Σε διαδήλωση που έγινε στη Λίμα την Κυριακή κυριάρχησαν συνθήματα για νοθεία στον α' γύρο των εκλογών, μετά από κάλεσμα του συντηρητικού υποψήφιου Προέδρου Ραφαέλ Λόπεζ Αλιάγκα, που ενώ στην πρώτη φάση της καταμέτρησης εμφανιζόταν να προηγείται, τελικά «κονταροχτυπιέται» ακόμα (αφού η καταμέτρηση έχει «κολλήσει» και επίσημα οριστικά αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί) για τη β' θέση με τον «προοδευτικό» Ρομπέρτο Σάντσεζ. Στην πρώτη θέση φέρεται να τερμάτισε η επίσης «δεξιά» υποψήφια Κέικο Φουτζιμόρι, με περίπου 17%.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ εδώ και μια δεκαετία δεν έχει διασφαλιστεί «σταθερή κυβέρνηση», χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη, Μπερνάρντο Ναβάρο, ο οποίος διεμήνυσε ότι «αν διαπραγματευτείτε με τις ΗΠΑ με κακή πίστη και υπονομεύσετε αμερικανικά συμφέροντα (...) να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να προστατεύσω και να προωθήσω την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας μου και της περιφέρειας».

Ο διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύχθηκε τον Οκτώβρη του 2024, έναντι 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ προσφορές είχαν υποβάλει τότε και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι «Dassault Aviation» και SAAB.

Σύμφωνα με περουβιανά ΜΜΕ, ο Μπαλκάσαρ ακύρωσε την επίσημη τελετή υπογραφής των συμβολαίων μόλις λίγες ώρες πριν, επικαλούμενος ανησυχίες ότι θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση σε μια πολύ μεγάλη αμυντική αγοραπωλησία.

Την πώληση F-16 στη Λίμα ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβρη και το αμερικανικό ΥΠΕΞ, με βασικό εργολάβο τη «Lockheed Martin», σε συνεργασία με τις «General Electric Aerospace» και «RTX Corp.», σε μια συμφωνία αξίας περίπου 3,42 δισ. δολαρίων.