ΙΡΑΚ

Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις

Οι τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράκ στο φόντο του πολέμου στο Ιράν αντικατοπτρίζονται αφενός στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για αναστολή της διά θαλάσσης αποστολής χαρτονομισμάτων συνολικού ύψους 500 εκατ. δολαρίων στη Βαγδάτη, αφετέρου στη διακοπή της χρηματοδότησης προγραμμάτων «αντιτρομοκρατικής» και στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ιράκ.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya» και το πρακτορείο «Reuters», το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπλόκαρε την αποστολή χαρτονομισμάτων μισού δισ. δολαρίων από λογαριασμούς της Ομοσπονδιακής Αποθεματικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Παράλληλα η Ουάσιγκτον ενημέρωσε τις ιρακινές αρχές ότι σταματά η χρηματοδότηση ορισμένων «αντιτρομοκρατικών» και στρατιωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, μέχρι οι φιλο-ιρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ να σταματήσουν τις επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και οι ιρακινές αρχές να δρομολογήσουν μέτρα για τη διάλυσή τους.

Πριν λίγες βδομάδες οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ιρακινό πρέσβη στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή σημαντική επίθεση drone ιρακινής σιιτικής πολιτοφυλακής σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Στο μεταξύ, χτες αναφέρθηκε επίθεση τριών ιρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε θέση Ιρανών Κούρδων αντικαθεστωτικών στο αυτόνομο Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Από την επίθεση αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις Ιρανοί Κούρδοι του κόμματος ΡΑΚ (Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν). Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χαμπάτ της επαρχίας Ερμπίλ.