Πέμπτη 23 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΡΑΚ
Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις

Οι τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράκ στο φόντο του πολέμου στο Ιράν αντικατοπτρίζονται αφενός στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για αναστολή της διά θαλάσσης αποστολής χαρτονομισμάτων συνολικού ύψους 500 εκατ. δολαρίων στη Βαγδάτη, αφετέρου στη διακοπή της χρηματοδότησης προγραμμάτων «αντιτρομοκρατικής» και στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ιράκ.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya» και το πρακτορείο «Reuters», το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μπλόκαρε την αποστολή χαρτονομισμάτων μισού δισ. δολαρίων από λογαριασμούς της Ομοσπονδιακής Αποθεματικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης. Παράλληλα η Ουάσιγκτον ενημέρωσε τις ιρακινές αρχές ότι σταματά η χρηματοδότηση ορισμένων «αντιτρομοκρατικών» και στρατιωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, μέχρι οι φιλο-ιρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ να σταματήσουν τις επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και οι ιρακινές αρχές να δρομολογήσουν μέτρα για τη διάλυσή τους.

Πριν λίγες βδομάδες οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ιρακινό πρέσβη στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή σημαντική επίθεση drone ιρακινής σιιτικής πολιτοφυλακής σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Στο μεταξύ, χτες αναφέρθηκε επίθεση τριών ιρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε θέση Ιρανών Κούρδων αντικαθεστωτικών στο αυτόνομο Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Από την επίθεση αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις Ιρανοί Κούρδοι του κόμματος ΡΑΚ (Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν). Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χαμπάτ της επαρχίας Ερμπίλ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κλιμάκωση της έντασης στο Ορμούζ, στη σκιά της εύθραυστης εκεχειρίας
Εγκρίθηκε η εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ της ΕΕ
Προκλητικές ισραηλινές επιθέσεις ενόψει της νέας συνάντησης στις ΗΠΑ
 Καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης»
 Στρατιωτικοί βάζουν στο «χαρτί» την αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
 Ισραηλινοί βασανιστές σε πλήρη ατιμωρησία
 Προειδοποιήσεις από τον πρέσβη των ΗΠΑ
 Η «Lufthansa» θα καταργήσει 20.000 «μη κερδοφόρες» πτήσεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ