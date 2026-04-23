ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Ισραηλινοί βασανιστές σε πλήρη ατιμωρησία

Τέσσερις Ισραηλινοί διαδηλωτές συνελήφθησαν χτες επειδή διαμαρτυρήθηκαν έξω από τις φυλακές - κολαστήρια στο Sde Teiman για την επανεμφάνιση πέντε στρατιωτών που συμμετείχαν στη μονάδα «Force 100» σε ρόλο στρατιωτικού φύλακα, παρά τη συμμετοχή ή εμπλοκή τους στον βασανισμό και βιασμό ενός νεαρού Παλαιστίνιου το 2025.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν στους πέντε βιαστές και βασανιστές να επιστρέψουν στα κολαστήρια των φυλακών Sde Teiman, δίνοντάς τους ουσιαστικά την άδεια να επαναλάβουν τα αποτρόπαια εγκλήματά τους και σε άλλους κρατούμενους.

Ο Γιονί Νουσμπάουμ, δικηγόρος των τεσσάρων διαδηλωτών που συνελήφθησαν, εξήγησε πως οι πελάτες του οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της Βιρσιμπά ως ύποπτοι για τη «διακύβευση ανθρώπινης ζωής σε διαδικασία μεταφοράς», για «παρακώλυση αστυνομικού», για «παράνομη είσοδο» σε στρατιωτική βάση και για «διατάραξη δημόσιας τάξης».

Εκθεση - καταπέλτης σεξουαλικής βίας και ταπείνωσης

Την Τρίτη, έκθεση της Συμμαχίας για την Προστασία της Δυτικής Οχθης (West Bank Protection Consortium) κατήγγειλε τα φρικτά βασανιστήρια που διαπράττουν Ισραηλινοί στρατιώτες σε Παλαιστινίους αμάχους, για να εγκαταλείψουν τη Δυτική Οχθη και να δώσουν χώρο για περισσότερους εβραϊκούς εποικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη.

Μεταξύ άλλων οι στρατιώτες εφαρμόζουν συχνά πρακτικές σεξουαλικών επιθέσεων και παρενόχλησης αδιάκριτα σε γυναίκες, άνδρες, ακόμη και σε παιδιά! Οι επιθέσεις που καταγγέλλονται προκαλούν φρίκη καθώς επιδιώκουν τον εξευτελισμό, την ταπείνωση, τον εξαναγκασμό σε εκγύμνωση, ενώ συνοδεύονται συχνά από επεμβατικές και επώδυνες σωματικές «έρευνες».

Αλλες μορφές βίας που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν την ούρηση πάνω σε Παλαιστίνιους, τη λήψη και διανομή ταπεινωτικών φωτογραφιών δεμένων και γυμνών ατόμων, την παρακολούθηση γυναικών την ώρα που χρησιμοποιούν τουαλέτα, απόπειρες βιασμού με αντικείμενα και την απειλή σεξουαλικής βίας εναντίον γυναικών.

Σύμφωνα με έκθεση, την τελευταία τριετία ερευνητές κατέγραψαν 16 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, αριθμός που πιθανότατα είναι πολύ μεγαλύτερος λόγω της ντροπής που νιώθουν και του στιγματισμού που αντιμετωπίζουν τα θύματα.

Δολοφονία 29χρονου Παλαιστίνιου από εποίκους

Εβραίοι έποικοι σκότωσαν χτες βράδυ 29χρονο Παλαιστίνιο στο χωριό Deir Dibwan που βρίσκεται ανατολικά της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Ο νεαρός άνδρας πυροβολήθηκε πισώπλατα και εξέπνευσε λίγο μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της περιοχής.

Στη συνέχεια οι κατοχικές δυνάμεις, αντί να συλλάβουν τους δράστες της στυγερής δολοφονίας και επίθεσης, άρχισαν να συλλαμβάνουν δεκάδες Παλαιστίνιους χωρικούς... για ανάκριση.

Εκτιμάται πως πλέον ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι Εβραίοι έποικοι που ζουν σε εποικισμούς της Δυτικής Οχθης, τρομοκρατώντας, σκοτώνοντας, ληστεύοντας και διώκοντας Παλαιστίνιους για να κλέψουν τη γη τους και να εμποδίσουν κάθε ρεαλιστική πιθανότητα ίδρυσης μελλοντικού βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.