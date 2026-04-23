ΒΕΛΓΙΟ

Καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης»

Ακόμη ένα ευρωπαϊκό κράτος, το Βέλγιο, καλεί τους πολίτες του να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση που είναι «πιο ανησυχητική απ' ό,τι ήταν πριν από 10, 15 ή 20 χρόνια» και προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη για μια ιμπεριαλιστική αναμέτρηση για το ξαναμοίρασμα του κόσμου.

Το «κιτ έκτακτης ανάγκης», σε σακίδιο πλάτης στην περίπτωση αιτήματος για εκκένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά έγγραφα ταυτοποίησης, τα βασικά προϊόντα υγιεινής και πρώτων βοηθειών, έναν φορτιστή τηλεφώνου, ένα τροφοδοτικό ισχύος για κινητά (φορητός φορτιστής), έναν σουγιά και μια σφυρίχτρα για να μπορεί να ειδοποιήσει κάποιος τους διασώστες για την παρουσία του, τουλάχιστον ένα λίτρο νερού ανά άτομο, μερικά μπισκότα, ξηρούς καρπούς ή μπάρες ενέργειας, ένα στυλό διαρκείας και χαρτί.

Ενα άλλο «κιτ», πιο περιεκτικό, μπορεί να φυλάσσεται στο σπίτι για το σενάριο ενός καταφυγίου, ενδεχομένως χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι' αυτό συνιστάται να προβλεφθεί να περιλαμβάνει ένα φορητό ραδιόφωνο.

Οι Βέλγοι κλήθηκαν επίσης να συζητήσουν με τους γείτονές τους για το πώς μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί «ένα κοινό κιτ έκτακτης ανάγκης» σε ένα κτίριο ή συγκρότημα.

Το αίτημα αφορά προσαρμογή τόσο στο «ασταθές διεθνές πλαίσιο» όσο και σε έναν κίνδυνο φυσικής καταστροφής που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν, την ώρα που η πολεμική προπαρασκευή στην Ευρώπη εντείνεται, οι στρατοί στελεχώνονται και επανεξοπλίζονται.

Εξάλλου το Βέλγιο ανταποκρίνεται στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ «Readiness 2030» («Προετοιμασία 2030»), που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι, μπροστά στο ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύγκρουσης με τη Ρωσία.