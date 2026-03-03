ΣΕΑΑΝ

Για τον θανάσιμο τραυματισμό ΑμεΑ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Τα βαθιά της συλλυπητήρια στους οικείους της γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πέθανε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).

Η 67χρονη επιβάτιδα ΑμεΑ ήταν μάλιστα δραστήριο μέλος του αναπηρικού κινήματος στην Κεφαλονιά. Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία της αποβίβασης, ενώ τραυματίστηκε και εργαζόμενος του αεροδρομίου, με την επιβάτιδα να διακομίζεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε την περασμένη Παρασκευή.

Η ΣΕΑΑΝ σημειώνει ότι «είναι γνωστές οι απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, που το κυνηγητό του κέρδους των δεκάδων εταιρειών και των εργολάβων που το νέμονται έχουν συμπιέσει στα κατώτατα επίπεδα τα standards ασφαλείας. Βασιλεύουν η υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, οι πολλαπλές συμβάσεις εργασίας και η τρομοκρατία των αφεντικών. Αλλωστε, σαν χρήστες αυτών των υπηρεσιών έχουμε άμεση αντίληψη αυτών που περιγράψαμε».

Σημειώνει ότι «είναι έγκλημα διαρκείας ότι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με τους 15.000 εργαζόμενους καθημερινά και τα δεκάδες εκατομμύρια των επιβατών που μετακινούνται κάθε χρόνο και ορισμένοι καμαρώνουν γι' αυτό, να μην έχει Κέντρο Υγείας που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση και η περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει το αεροδρόμιο, να μην έχει ούτε ένα νοσοκομείο».

Η ΣΕΑΑΝ υπενθυμίζει τις επανειλημμένες καταγγελίες των εργαζομένων για τις συνθήκες δουλειάς και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων και τονίζει ότι αποτελεί πάγιο αίτημα του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και των φορέων της Ανατολικής Αττικής, καθώς και της ΣΕΑΑΝ, η επιβαλλόμενη ίδρυση νοσοκομείου στην περιοχή.