Τρίτη 3 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Ακόμα ένας θάνατος εργάτη στα «αζήτητα»

Πρόσχημα τα «παθολογικά αίτια» που δεν ερευνώνται

Αλλο ένας θάνατος εργαζόμενου σε χώρο δουλειάς - που πιθανώς θα αρχειοθετηθεί, λόγω «παθολογικών αιτίων», και γι' αυτό δεν θα διερευνηθεί ποτέ το αν συνδέεται ή όχι με τις συνθήκες εργασίας - σημειώθηκε χθες το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ανω Λιοσίων.

Το γεγονός κάνει γνωστό το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, απαιτώντας την άμεση διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του εργαζόμενου και την απόδοση ευθυνών, εστιάζοντας στο αν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας στον χώρο δουλειάς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πτώση του, και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν.

Η πρώτη εκτίμηση - σημειώνει - είναι ότι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, καρδιακή ανακοπή, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του. «Αλλο ένα εργατικό "ατύχημα" από αυτά που δεν καταγράφονται ως τέτοια από το ΣΕΠΕ, αφού ο χαρακτηρισμός θανάτων εργαζομένων ως οφειλόμενων σε παθολογικά αίτια την ώρα εργασίας αποτελεί έναν τρόπο αποποίησης των εργοδοτικών ευθυνών και κουκουλώματός τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μη αναγνώρισης των εργατικών επαγγελματικών ασθενειών, αφού δεν γίνεται κανένας ιατρικός έλεγχος, ούτε λαμβάνονται υπόψη το ιατρικό ασθενείας του κάθε εργαζόμενου, η επιβάρυνση, η φθορά υγείας του από την πολύχρονη άσκηση του επαγγέλματος».

Ετσι, καταγγέλλει το Συνδικάτο, το 50% και πλέον των θανατηφόρων περιστατικών μένουν εκτός επίσημης στατιστικής των θανάτων που συνδέονται με τους χώρους εργασίας. Αλλωστε, προσθέτει, η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας Υγείας και στον συγκεκριμένο δήμο όπου έγινε το «ατύχημα» (δήμος Φυλής) δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστούν έκτακτα και βαριά περιστατικά, ούτε καν οι καθημερινές ανάγκες σε ιατρική περίθαλψη, και μάλιστα σε μια περιοχή 50.000 κατοίκων και σε εκατοντάδες εργαζόμενους στο ΒΙΟΠΑ, με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της κυβέρνησης της ΝΔ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Καμιά αναμονή, καμία θυσία! Οργάνωση παντού και σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους
«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και στην ανισοτιμία»
Η αντίθεση στη Συμφωνία με τη Mercosur και η αντιπαράθεση με την πολιτική της ΕΕ κρίνεται στον δρόμο
Να δυναμώσει έμπρακτα η στήριξη στην Κούβα και τον ηρωικό λαό της
«Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη τους», διαμηνύουν οι εργαζόμενοι
 Σοβάδες στα σώματα ασθενών στο ...ανακαινισμένο χειρουργείο!
 Για τον θανάσιμο τραυματισμό ΑμεΑ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
 «Τα κεφάλια μέσα» λένε οι συνδικαλιστές των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
 Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Αθήνα θα χτυπάει η καρδιά των συνδικάτων
 Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ στο Σωματείο Εργαζομένων
 Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ