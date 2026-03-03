Ακόμα ένας θάνατος εργάτη στα «αζήτητα»

Αλλο ένας θάνατος εργαζόμενου σε χώρο δουλειάς - που πιθανώς θα αρχειοθετηθεί, λόγω «παθολογικών αιτίων», και γι' αυτό δεν θα διερευνηθεί ποτέ το αν συνδέεται ή όχι με τις συνθήκες εργασίας - σημειώθηκε χθες το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ανω Λιοσίων.

Το γεγονός κάνει γνωστό το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, απαιτώντας την άμεση διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του εργαζόμενου και την απόδοση ευθυνών, εστιάζοντας στο αν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας στον χώρο δουλειάς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πτώση του, και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν.

Η πρώτη εκτίμηση - σημειώνει - είναι ότι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, καρδιακή ανακοπή, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του. «Αλλο ένα εργατικό "ατύχημα" από αυτά που δεν καταγράφονται ως τέτοια από το ΣΕΠΕ, αφού ο χαρακτηρισμός θανάτων εργαζομένων ως οφειλόμενων σε παθολογικά αίτια την ώρα εργασίας αποτελεί έναν τρόπο αποποίησης των εργοδοτικών ευθυνών και κουκουλώματός τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μη αναγνώρισης των εργατικών επαγγελματικών ασθενειών, αφού δεν γίνεται κανένας ιατρικός έλεγχος, ούτε λαμβάνονται υπόψη το ιατρικό ασθενείας του κάθε εργαζόμενου, η επιβάρυνση, η φθορά υγείας του από την πολύχρονη άσκηση του επαγγέλματος».

Ετσι, καταγγέλλει το Συνδικάτο, το 50% και πλέον των θανατηφόρων περιστατικών μένουν εκτός επίσημης στατιστικής των θανάτων που συνδέονται με τους χώρους εργασίας. Αλλωστε, προσθέτει, η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας Υγείας και στον συγκεκριμένο δήμο όπου έγινε το «ατύχημα» (δήμος Φυλής) δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστούν έκτακτα και βαριά περιστατικά, ούτε καν οι καθημερινές ανάγκες σε ιατρική περίθαλψη, και μάλιστα σε μια περιοχή 50.000 κατοίκων και σε εκατοντάδες εργαζόμενους στο ΒΙΟΠΑ, με ευθύνη της δημοτικής αρχής και της κυβέρνησης της ΝΔ.