Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Αθήνα θα χτυπάει η καρδιά των συνδικάτων

Αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινού βηματισμού, ενιαίας αγωνιστικής απάντησης στην ενιαία επίθεση κυβερνήσεων και εργοδοτών, ο Γ. Πέρρος τόνισε στη Γραμματεία του ΠΑΜΕ πως «απαιτείται συντονισμός, σχέδιο και συγκέντρωση δυνάμεων».

Σε αυτήν την κατεύθυνση ξεχωρίζει η οργάνωση της πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο 4 Απρίλη, ως κρίσιμο βήμα στο οποίο μπορεί να εκφραστεί η δυναμική που έχει ξεπηδήσει μέσα από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος.

«Φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα συσπείρωσης», τόνισε. «Περισσότεροι συνδικαλιστές και συνδικάτα να πάρουν μέρος. Τα ΔΣ να συνεδριάσουν και να πάρουν ευθύνη. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί μαζική συμμετοχή, με αποφάσεις από τις οργανώσεις. (...) Συνδικάτα και συνδικαλιστές που βρέθηκαν μαζί μας σε απεργίες, σε συγκεντρώσεις, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, σε απολύσεις σε χώρους δουλειάς, που συμφώνησαν μαζί μας σε πανελλαδικές απεργίες κόντρα στην ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που μας ψήφισαν σε αρχαιρεσίες σε συνδικάτα κ.λπ.».

140 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Σικάγο

Στην ίδια ρότα, «η παρέμβασή μας μπροστά στην Πρωτομαγιά μπορεί να αποτελέσει βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση της οργάνωσης και της αγωνιστικής κινητοποίησης, συνδέοντας τη διεκδίκηση καλύτερων όρων ζωής με τη συνολική πάλη ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί το κέρδος και την πολεμική προετοιμασία».

Φέτος, που συμπληρώνονται 140 χρόνια από την ηρωική εξέγερση των εργατών την 1η Μάη 1886,«να ανοίξουμε αποφασιστικά το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ως απάντηση τόσο στην ένταση της εκμετάλλευσης όσο και στην κατεύθυνση της πολεμικής οικονομίας, που απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη συμπίεση της ζωής των εργαζομένων. Τα Εργατικά Κέντρα πρέπει να παίξουν ρόλο».

Ξεχώρισε μάλιστα ως «κεντρικό ζήτημα» την «επεξεργασία πλαισίων πάλης που να κάνουν χειροπιαστό στους εργαζόμενους τι σημαίνει η σημερινή πολιτική: Από τη μία ματωμένοι προϋπολογισμοί για κοινωνικές δαπάνες, και από την άλλη τεράστια κονδύλια για πολεμικούς εξοπλισμούς».

Με κεντρικούς σταθμούς την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ και την πρωτομαγιάτικη απεργία, κάλεσε σε οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, στάσεων εργασίας, εκδηλώσεων που συνδέουν τη σημερινή πάλη με την ιστορική μνήμη του εργατικού κινήματος.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν η πανελλαδική πρωτοβουλία για τον ιστορικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη, στα χνάρια των αγωνιστών του Μάη του 1936, στις 3 Μάη για τα 90 χρόνια, και ο αγώνας δρόμου Χαϊδαρίου - Καισαριανής που οργανώνουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, με πιθανή ημερομηνία τις 10 Μάη.

Ακόμα, τα συνδικάτα θα οργανώσουν επισκέψεις στα μουσεία της Καισαριανής και στο Χαϊδάρι για τους 200 εκτελεσμένους, ενώ στις 30 Απρίλη προγραμματίζεται η πραγματοποίηση πορείας στο Θυσιαστήριο της Καισαριανής.

Παράλληλα, το διάστημα αυτό οργανώνονται:

Αύριο Τετάρτη η κινητοποίηση στο Εφετείο για την απόφαση στη δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.

Την Κυριακή 8 Μάρτη οι εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες των συνδικάτων για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Την Τετάρτη 11η Μάρτη με απόφαση της ΟΕΝΓΕ η μέρα πανελλαδικής δράσης των ειδικευόμενων γιατρών, με στάση εργασίας στην Αττική και άλλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, μπροστά στην πανελλαδική κλαδική απεργία στις 18 Μάρτη για το ιατρικό μισθολόγιο και την υποστελέχωση. Απεργιακή κινητοποίηση έχει αποφασίσει και η ΠΟΕΔΗΝ στις 19 Μάρτη.

Στις 20 Μάρτη τα σωματεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ προχωρούν σε πανελλαδική κινητοποίηση για αυξήσεις στις συντάξεις και την επιστροφή των Δώρων.

Επίσης στις 20 Μάρτη προγραμματίζεται μουσική εκδήλωση του ΠΑΜΕ.