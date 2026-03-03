ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Σοβάδες στα σώματα ασθενών στο ... ανακαινισμένο χειρουργείο!

Σοβάδες εν ώρα χειρουργείου έπεσαν από το ταβάνι πάνω στον ασθενή και τη χειρουργική ομάδα, την περασμένη Πέμπτη, στα πρόσφατα ...ανακαινισμένα χειρουργεία του νοσοκομείου «Αγιος Σάββας»!

Πρόκειται για τα ίδια χειρουργεία που παραλήφθηκαν μόλις πριν από δύο μήνες και είχαν εγκαινιαστεί από τον υπουργό Υγείας, τη γγ υπηρεσιών Υγείας, την διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Αττικής κ.ά., με τον πρωθυπουργό μάλιστα να τα παρουσιάζει ως τα «καλύτερα χειρουργεία σε όλο το ΕΣΥ», και με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για ...υψηλό επίπεδο μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Η αλήθεια, λοιπόν, όπως τη ζουν και την ξέρουν οι υγειονομικοί και οι ασθενείς τους, ξηλώνει το κυβερνητικό αφήγημα κι επιβεβαιώνει πως τα δημόσια νοσοκομεία μόνο «στα καλύτερά» τους δεν είναι. Αυτό που κυριαρχεί είναι η εξουθένωση του προσωπικού, τα εκατοντάδες καθημερινά μικρά και μεγάλα ατυχήματα, που οφείλονται και στην εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, στην ολοένα βαθύτερη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών Υγείας και στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας.

Κι αντί να θεωρείται αυτονόητη μια διαρκής διαδικασία συντήρησης - επισκευής - ανακαίνισης των υποδομών με ευθύνη του κράτους, καθώς τα νοσοκομεία τα πλήρωσε και τα πληρώνει ο λαός δυο και τρεις φορές με εισφορές και φορολογία, διαφημίζονται έργα που χρηματοδοτούνται είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή πάλι από λεφτά του λαού, είτε από δωρητές «φιλάνθρωπους» επιχειρηματίες που επιχειρούν να ξεπλυθούν με τις διαδικασίες της «κοινωνικής εταιρικής ευθύνης».

Φωτιά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Με τέτοια περιστατικά να συνεχίζονται, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο συμπτώσεις δεν είναι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε προχθές Κυριακή στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζεται πτέρυγα της χειρουργικής κλινικής. Πρόκειται για τμήμα του νοσοκομείου που παραμένει κλειστό εδώ και έναν χρόνο, αφού εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από άγνωστη αιτία, καθώς στον χώρο δεν λειτουργούσαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο και επεκτάθηκαν και σε άλλους ορόφους όπως στον τρίτο (λειτουργεί η παθολογική κλινική), στον πρώτο κ.α.

Απαιτήθηκε, μετά και την επέμβαση της Πυροσβεστικής, να εκκενωθούν θάλαμοι με ασθενείς, ορισμένοι εκ τον οποίων κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης σημαντική συμβολή είχε το προσωπικό του Νοσοκομείου, τόσο για τις διακομιδές όσο και τις εκκενώσεις χώρων.

Στον χώρο του δεύτερου ορόφου λειτουργεί μάλιστα και η καρδιολογική κλινική, η οποία είχε ασθενείς και προσφάτως παραδόθηκε μετά από εργασίες ανακαίνισης, ενώ άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών, με τμήματα να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αμεση ήταν η παρέμβαση από την ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, που βρέθηκε στο νοσοκομείο με επικεφαλής τον Γραμματέα της και μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτ. Ελλάδας, Πάνο Σταθελάκη, ενώ στον χώρο βρέθηκε και η Βάνα Πατρινού, δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Το «παρών» έδωσε και κλιμάκιο της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με τον πρόεδρό της Μάκη Αραβανή.

Η ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ

Εδώ και τώρα μέτρα για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου απαιτεί η ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, καλώντας να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι φθορές και ταυτόχρονα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας, για να λειτουργήσουν άμεσα, αλλά και με ασφάλεια οι κλινικές και ολόκληρο το νοσοκομείο.

Επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό «απέδειξε ότι η υποβάθμιση των δημόσιων δομών Υγείας είναι συνολική, δεν αφορά μόνο τις παροχές Υγείας, τη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, αλλά συνολικά τη λειτουργία τους, τις εγκαταστάσεις, τα μέτρα προστασίας», η ΤΕ προσθέτει: «Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, "γκρέμισαν" τη δημόσια και δωρεάν Υγεία και μαζί και τις υποδομές της».

Και υπογραμμίζει: «Οι δυσκολίες όμως για τις δομές Υγείας στο Μεσολόγγι, αλλά και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, δεν τελειώνουν με την κατάσβεση. Η υποστελέχωση, τα κενά και οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Για αυτές τις ελλείψεις διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται οι υγειονομικοί, αναδεικνύοντας την πραγματική και όχι την ωραιοποιημένη κατάσταση που προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει, και γι' αυτό δέχονται καθημερινά τις απειλές του υπουργού».