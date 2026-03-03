8η ΜΑΡΤΗ - ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και στην ανισοτιμία»

Τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους μπροστά στην 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, οργανώνουν η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και εργατικά σωματεία.

Αυτήν τη δράση συζήτησαν σε πρόσφατη σύσκεψη μαζί με την ΟΓΕ ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το ΣΕΤΗΠ, το Συνδικάτο Φαρμάκου - Καλλυντικού Αττικής, Πειραιά και Νήσων, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής και Νήσων, το Σωματείο Εργαζομένων «Vodafone» - «360 Connect», το Σωματείο Εργαζομένων «Nokia» και το Σωματείο Εργαζομένων «Mitel Networks».

Η συζήτηση ανέδειξε πλευρές των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται τα σωματεία που συμμετείχαν στη σύσκεψη.

Τονίστηκαν οι επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών από την απουσία προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, όπως και μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Στο φόντο της συνολικής επίθεσης που δέχεται η εργαζόμενη γυναίκα σε κάθε πλευρά της ζωής της, τα προβλήματα αυτά επιδρούν στη συμμετοχή τους στην κοινωνική και συνδικαλιστική δράση.

Αναδείχθηκε η σημασία της κοινής δράσης της ΟΓΕ με τα εργατικά σωματεία, που θα έχει συνέχεια και διάρκεια. Αυτή η κοινή δράση μπορεί να ανοίξει δυνατότητες και δρόμους για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής και δράσης στο εργατικό κίνημα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα.

Οι εκπρόσωποι της ΟΓΕ και των σωματείων συμφώνησαν στην ανάγκη η κοινή τους πάλη να φωτίζει την αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας, που βαθαίνει σήμερα, παίρνοντας σύγχρονες μορφές, και ταυτόχρονα να προβάλλει τις κοινές τους διεκδικήσεις, που αποτελούν προϋπόθεση για τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση.

Σ' αυτήν την κατεύθυνση, αποφάσισαν τις επόμενες μέρες να βρεθούν μαζί σε χώρους δουλειάς, να οργανώσουν από κοινού εξορμήσεις, μικρές συζητήσεις ή εκδηλώσεις:

- Την Κυριακή 8 Μάρτη στις 5.30 μ.μ. εκδήλωση - ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Δυναμώνουμε τον αγώνα για προστασία της εργαζόμενης γυναίκας και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην εντατικοποίηση».

- Τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, για να επιδοθεί και σχετικό ψήφισμα με κοινό πλαίσιο αιτημάτων για την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας.

Εκδήλωση - έκθεση φωτογραφίας από το Κλαδικό Συνδικάτο Χρηματοπιστωτικού

Στο ίδιο πλαίσιο, το Κλαδικό Συνδικάτο Εργαζόμενων στο Χρηματοπιστωτικό προχωρά την Κυριακή 8 Μάρτη σε εκδήλωση - έκθεση στα γραφεία της ΕΛΕΠΑ (Κάνιγγος 27, Αθήνα) με θέμα «Γυναίκα στον Αγώνα - Γυναίκα Εμπνευση».

Η έκθεση ξεκινά στις 5.30 μ.μ., με μια μοναδική παρουσίαση από εργαζόμενους του κλάδου, που μέσα από εικαστικά έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και ποίηση αναδεικνύουν τη δική τους δημιουργική ματιά για τη γυναίκα που αγωνίζεται. Αμέσως μετά, στις 6.30 μ.μ., θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση του Συνδικάτου.