ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ
Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Συνέχεια στον δίκαιο αγώνα τους δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, διεκδικώντας να μπορούν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα.

Συσπειρωμένοι στις Ομοσπονδίες, στους Αγροτικούς Συλλόγους, συντονισμένοι σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και με εφόδιο την ενότητα που κατέκτησαν με τον πολυήμερο αγώνα τους στα μπλόκα, οργανώνουν τα επόμενα βήματα του αγώνα επιβίωσης.

Ετσι, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων οργανώνει νέα σύσκεψη σήμερα Τρίτη, στις 12.30 μ.μ., στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συζητηθούν τα νέα αγωνιστικά τους βήματα. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η πρόταση για συλλαλητήριο τις μέρες που θα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η έκθεση της «Agrotica», ο αγωνιστικός εορτασμός του Κιλελέρ και άλλες αγωνιστικές δράσεις.

    

