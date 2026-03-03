ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Να δυναμώσει έμπρακτα η στήριξη στην Κούβα και τον ηρωικό λαό της

RIZOSPASTIS

Τη σημασία που έχει η ενίσχυση της έμπρακτης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό συνολικά για την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστές ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποίησε την Κυριακή οστο πλαίσιο ευρύτερης καμπάνιας για τη στήριξη στο Νησί και στον ηρωικό λαό του.

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο αυτής γίνεται και συγκέντρωση χρημάτων στον αριθμό λογαριασμού 129/001049-98, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998).

Στην εκδήλωση μίλησε ο πρέσβης της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, που είπε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις «ο αποκλεισμός έχει πλέον ενταθεί πραγματικά σε άνευ προηγουμένου επίπεδα», με «ένα δείγμα αυτού το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το οποίο αναφέρει ότι όποια χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Κούβα θα υποστεί υψηλούς δασμούς». Οπως εξήγησε, «η κατάσταση που ζούμε στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και πολύ περίπλοκη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η έλλειψη εφοδιασμού σε καύσιμα είναι κάτι που επηρεάζει αρνητικά όλους τους τομείς της κοινωνίας». Κατήγγειλε ότι στο πρόσφατο διάταγμα Τραμπ αναφέρονται μια σειρά χαλκευμένα γεγονότα, «επιχειρείται ξανά να συνδεθεί η Κούβα με την τρομοκρατία», σημειώνεται πως «η Κούβα διατηρεί δεσμούς με χώρες που έχουν κακόβουλες διαθέσεις απέναντι στις ΗΠΑ», χρησιμοποιούνται «αυτού τους είδους οι αιτιολογήσεις» προκειμένου να στηριχτούν πράξεις που δεν συνιστούν «τίποτα άλλο από πρόκληση γενοκτονίας». Ο Κουβανός πρέσβης τόνισε ακόμα ότι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αλληλεγγύη και η υποστήριξη προς την Κούβα, αλλά και στις άλλες χώρες που υφίστανται επιθέσεις, είναι πιο αναγκαία από ποτέ», προσθέτοντας ότι «ο κουβανικός λαός δεν θα παραδοθεί», ενώ, παραπέμποντας και στην ιστορική πείρα, επεσήμανε: «Αυτά τα 67 χρόνια έχουμε δεχτεί επιθετικές ενέργειες διαφόρων ειδών. Και, όπως γνωρίζετε, πάντοτε καταφέραμε να βγούμε νικητές. Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες, περίπλοκες, επικίνδυνες, όμως υπάρχει στο μυαλό της συντριπτικής πλειοψηφίας του κουβανικού λαού αυτή η πεποίθηση και το πατριωτικό πνεύμα. Δεν πρόκειται για μαζοχισμό ή ακραίο ρομαντισμό. Πρόκειται για το ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικά και αποφασιστικά πράγματα να υπερασπίσουμε, τα οποία συνδέονται άμεσα με την επιβίωση, με την ίδια τη ζωή του κουβανικού έθνους. Γιατί ξέρουμε πως όλες αυτές οι δήθεν προσφορές που λένε ότι θα μπορέσουν να φέρουν την ανάπτυξη και την πρόοδο στην Κούβα είναι εντελώς ψευδείς. Ξέρουμε ότι θα έσβηναν μονοκοντυλιά όλα όσα έχει καταφέρει να κατακτήσει και να κερδίσει ο λαός μας με τόσες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια».

Μέρος εντατικών προετοιμασιών για μια γενικευμένη σύγκρουση





Στην παρέμβασή του οευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στην εκτίμηση του Κόμματος ότι «για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν Γ' Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην εντατική προετοιμασία των ανταγωνιζόμενων πόλων, με βασικό παράγοντα που τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό την υποχώρηση της οικονομικής δύναμης των ΗΠΑ σε σχέση με την ισχυροποίηση της Κίνας, μαζί με την όξυνση αντιθέσεων μέσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ», προσθέτοντας πως «η αναμέτρηση εκδηλώνεται παντού: Από τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις πολιτικές συμμαχίες μέχρι τις σπάνιες γαίες, την τεχνολογική υπεροχή και την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Υπογράμμισε ότι «στο φόντο της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, οι ΗΠΑ αναθεώρησαν τη "Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας" τους. Εκεί σημειώνουν: "Θέλουμε ένα ημισφαίριο που θα παραμένει απαλλαγμένο από εχθρική ξένη εισβολή ή ιδιοκτησία βασικών περιουσιακών στοιχείων και που θα υποστηρίζει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού". Προκλητικά λοιπόν ως πρώτη προτεραιότητα θέτουν την εξασφάλιση του δυτικού ημισφαιρίου, που κυνικά θεωρούν την "πίσω αυλή τους" ή δικαιωματικό "ζωτικό χώρο" τους. Αυτό είναι το "δόγμα Μονρόε 2.0" ή "δόγμα Ντονρόε", όπως κυνικά το ονόμασε ο Πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι το πλαίσιο που οδήγησε στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, για να βάλουν χέρι στον πλούτο αυτής της χώρας. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι ΗΠΑ εξαπολύουν απειλές για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή ενάντια στους λαούς, και ταυτόχρονα καλούν τις αστικές τάξεις και τις κυβερνήσεις τους σε Μεξικό, Κολομβία κ.α. να κάτσουν στο τραπέζι μιας σημαδεμένης διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων. Σε αυτές τις συνθήκες οι ΗΠΑ εκτοξεύουν τις νέες απειλές τους ενάντια στην Κούβα και στον λαό της, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις».

Αναλυτικά αναφέρθηκε σε όσα καθιστούν την Κούβα και τον λαό της «καρφί στο μάτι του βορειοαμερικανικού ιμπεριαλισμού», και οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους από την πρώτη κιόλας στιγμή προσπαθούν να την ανατρέψουν. Καθώς «η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι η εξάλειψη του κέρδους ως κριτηρίου της παραγωγής, η οικοδόμηση των σοσιαλιστικών σχέσεων, μπορεί να αλλάξει την πορεία κάθε χώρας, να υπηρετήσει τα συμφέροντα και τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού».

Ετσι, σήμερα οι ΗΠΑ εντείνουν ασφυκτικά τους εκβιασμούς και τους αποκλεισμούς: «Ασκούν πίεση στα κράτη της Λατινικής Αμερικής και στερούν στην Κούβα το δικαίωμα εφοδιασμού με πετρέλαιο και άλλα καύσιμα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές και γενικότερα την κίνηση της οικονομίας της. Εμποδίζουν την εξασφάλιση τροφίμων και κοινωνικών υπηρεσιών, ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 32.000 έγκυες γυναίκες έχουν τεθεί σε κίνδυνο λόγω του ενεργειακού αποκλεισμού της χώρας. Ολα αυτά προστίθενται στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Κούβα λόγω καταστροφών υποδομών από τους τυφώνες, όπως ο "Μελίσα" που χτύπησε τον Οκτώβριο, καταστρέφοντας 90.000 σπίτια και 250.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης».

Συμπεράσματα με ευρύτερη σημασία από τις επιλογές του κουβανικού λαού

Εστιάζοντας σε όσα διδάσκουν οι επιλογές και η πάλη του κουβανικού λαού, ο Λ. Νικολάου - Αλαβάνος τόνισε: «Η Κουβανική Επανάσταση έπιασε το νήμα των σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ού αιώνα. Επιβεβαίωσε γενικές αρχές της σύγχρονης επαναστατικής πάλης: Οτι η εποχή μας, η εποχή του ιμπεριαλισμού, βάζει στην ημερήσια διάταξη τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Οτι ο καπιταλισμός έχει ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια, δεν μπορεί να υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες. Οτι η επαναστατική κατάσταση ξεσπά αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τη θέλησή μας, ως αποτέλεσμα της φυσικής λειτουργίας του καπιταλισμού, που γεννά φτώχεια, ανεργία, κρίσεις, ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Οτι για να νικήσει η επανάσταση χρειάζεται επαναστατική οργάνωση, Κομμουνιστικό Κόμμα, πρωτοπορία και καθοδηγητής της τάξης. Οτι μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού δεν υπάρχει κάποια ενδιάμεση στάση, παρά ο επαναστατικός μετασχηματισμός του ενός στον άλλον. Οτι σε αυτόν τον μετασχηματισμό αντιστοιχεί ένα άλλο κράτος, εκείνο της εργατικής τάξης, η εργατική εξουσία. Αλλά και ότι η περίοδος της σοσιαλιστικής οικοδόμησης είναι μια περίοδος όξυνσης της ταξικής πάλης, όπου η ολιγαρχία του πλούτου, που έχει χάσει τα πάντα, και οι διεθνείς σύμμαχοί της δεν παραιτούνται από την προσπάθεια να ανατρέψουν την επανάσταση. Είναι συμπεράσματα που αποτελούν τμήμα των ιστορικών παρακαταθηκών του κουβανικού λαού. Συμπεράσματα με ευρύτερη σημασία, που πρέπει να συζητά κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα που αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο καθήκον για κάθε κομμουνιστή είναι η επαναστατική ανατροπή της βαρβαρότητας της καπιταλιστικής εξουσίας, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η αταλάντευτη υπεράσπιση της επανάστασης και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Οτι πρέπει να είναι έτοιμο να δράσει σε όλες τις συνθήκες, κάτω από κάθε εξέλιξη, για να φέρει σε πέρας αυτά τα καθήκοντα».

Καταλήγοντας ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι καθώς φουντώνει η δολοφονική πίεση στον λαό της Κούβας, είναι σημαντικό και «να αναδείξουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, των υπόλοιπων αστικών κομμάτων της Ελλάδας, που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε "προβλέψιμο στρατηγικό εταίρο" των ΗΠΑ, με κομβική συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Να καταγγείλουμε το δίχως αρχές παπαγάλισμα, από μέρους των αστικών κομμάτων της χώρας μας, των προσχημάτων των ΗΠΑ και της ΕΕ για τις επεμβάσεις στη Βενεζουέλα, στο Ιράν. Την απαράδεκτη στάση υποστήριξης των επεμβάσεων των ΗΠΑ, όπως αυτή που διεξάγεται τις τελευταίες μέρες στο Ιράν, από την ελληνική κυβέρνηση ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να απαιτήσουμε η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού της Κούβας, αλλά και για τα σχέδια επέμβασης στο Νησί της Επανάστασης από τον βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Ενισχύοντας την προσφορά όλων μας στον Σύνδεσμό μας, τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης, που για έξι δεκαετίες έχει σημαντική συνεισφορά στη διαφώτιση του ελληνικού λαού και της νεολαίας, στην οργάνωση της αλληλεγγύης στην Κούβα, στη διάδοση της αλήθειας ενάντια στην προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Τώρα είναι ώρα να ενισχύσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις σημαντικές μαχητικές, μαζικές δραστηριότητές μας προς υπεράσπιση του κουβανικού λαού και των κατακτήσεων της Επανάστασής του, ενισχύοντας την καμπάνια αλληλεγγύης που διοργανώνουμε αυτές τις μέρες. Ουσία της δικής μας αλληλεγγύης, της ταξικής, διεθνιστικής αλληλεγγύης, είναι το αναφαίρετο δικαίωμα του κουβανικού λαού να συνεχίσει στην πορεία που άνοιξε η Επανάστασή του!». Καλώντας δε στη μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης που οργανώνουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στις 11 Μάρτη, τόνισε πως «η Κούβα δεν είναι μόνη! Ποτέ δεν ήταν μόνη! Η Κούβα θα νικήσει!»

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νίκος Καρανδρέας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Σίγουρα αυτές είναι δραματικές στιγμές για τον κουβανικό λαό. Οχι πρωτόγνωρες, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, η πολύπλευρη στρατιωτική, τρομοκρατική, πολιτική και οικονομική επίθεση των αμερικανικών κυβερνήσεων άρχισε ουσιαστικά από την πρώτη χρονιά μετά τη νίκη της Επανάστασης. Ομως σήμερα έχουν έναν αντίκτυπο μεγαλύτερο ίσως και από εκείνο της Ειδικής Περιόδου. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η στάση όλων αυτών που δεν θέλουν να υποκύψουν και να συνταχθούν - έστω και παθητικά - με την καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι μία και μόνη: Η ενεργός συμπαράσταση με τον κουβανικό λαό και την Επανάστασή του». Πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο «να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε πολιτικά, ηθικά και οικονομικά την Κούβα. Να κάνουμε γνωστό σε όλους το έγκλημα που επιτελείται ενάντια στον κουβανικό λαό και να αντιμετωπίσουμε την ιμπεριαλιστική και την κρατική προπαγάνδα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, και εγκρίθηκε ψήφισμα για την ολόπλευρη ενίσχυση της έμπρακτης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό.