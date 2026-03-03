ΟΜΙΛΟΣ «VODAFONE»

«Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη τους», διαμηνύουν οι εργαζόμενοι

Νέα απάντηση δίνουν οι εργαζόμενοι στον Ομιλο «Vodafone» στιςμε τη μορφή της «εθελούσιας παραίτησης».

Το Σωματείο Εργαζόμενων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές προχωρά σήμερα Τρίτη σε Γενικές Συνελεύσεις μέσα στα κτίρια της εταιρείας (Χαλάνδρι - αίθριο στις 3 μ.μ., Ρέντη - κυλικείο στις 12.30 μ.μ. και Πετράλωνα - πάρκο Πρωτομαγιάς στις 12 μ.).

Επιπλέον έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 5 Μάρτη, απαιτώντας να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και να σταματήσει ο ωμός εκβιασμός από την εργοδοσία. Επιπρόσθετα, διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το Σωματείο στην ανακοίνωσή του επισημαίνει πως οι απολύσεις και το σχέδιο «αναδιάρθρωσης» της «Vodafone» είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να διατηρήσει την κερδοφορία της μπροστά στον ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα μονοπώλια του κλάδου. «Παίρνουν θέσεις μάχης για τα έργα πολεμικής οικονομίας που έρχονται στον κλάδο και επικαλούνται τη στροφή στο ΑΙ», σημειώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγγέλλει, όλα τα προηγούμενα χρόνια η εργοδοσία πίεζε τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, με «υποσχέσεις» ότι θα ...κέρδιζαν όλοι από την ψηφιακή μετάβαση και το πιάσιμο των προαπαιτούμενων στόχων της εταιρείας.

«Τώρα μας λένε ότι οι στόχοι πιάστηκαν και για να συνεχίσουμε να διατηρούμε και να αυξήσουμε τα κέρδη μας περισσεύουν τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι. Πετάνε στον δρόμο πάνω από 200 εργαζόμενους, ενώ συζητάνε να εξαγοράσουν εταιρεία με τουλάχιστον 100 άτομα για ICT λύσεις, όπως οι ίδιοι ανακοινώνουν. Ρεκόρ κερδών βγαλμένα από τη σκληρή δουλειά όλων των εργαζομένων αυτά τα χρόνια. Μόλις τους τελευταίους 9 μήνες η "Vodafone" παρουσιάζει αυξημένα έσοδα κατά 2,3%, και συγκεκριμένα 715 εκατομμύρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία «οικειοθελή αποχώρηση» - απόλυση, καμία τροποποίηση στη σύμβαση εργασίας τους και στο καθεστώς stand-by.

Απολύσεις και στον Ομιλο ΟΤΕ

Μαχητική κινητοποίηση και μαζική εξόρμηση έξω από τον ΟΤΕ στην Ερμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το ΣΕΤΗΠ το απόγευμα της Παρασκευής, απαιτώντας να σταματήσουν οι απολύσεις και οι βλαπτικές μετακινήσεις εργαζομένων.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι το τελευταίο διάσημα ανακοινώνονται οργανωτικές αλλαγές αλλά και καταργήσεις τμημάτων που επηρεάζουν δεκάδες εργαζόμενους. Παράλληλα έχουν γίνει απολύσεις σε έργα στη Θεσσαλονίκη, με πρόσχημα την παραγωγικότητα, λίγες μέρες αφότου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις στην «T-Digital», στο IT hub της «Deutsche Telekom» στην πόλη.

Το ΣΕΤΗΠ αναδεικνύει ότι αυτές οι αλλαγές «δεν μπορεί να είναι ζήτημα παραγωγικότητας ούτε τυχαία γεγονότα. Ούτε φυσικά τίθεται ζήτημα κερδοφορίας του Ομίλου, αφού μόνο για το γ' τρίμηνο του 2025 κατέγραψε 874 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%.

Ολες αυτές οι αλλαγές προκύπτουν από τις ανάγκες της εταιρείας για διεύρυνση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς της, συμπιέζοντας και άλλο τους μισθούς, αυξάνοντας και άλλο την εντατικοποίηση, κάνοντας πράξη το αγαπημένο σλόγκαν των εταιρειών "περισσότερα από λιγότερους"».

Το ΣΕΤΗΠ διεκδικεί μεταξύ άλλων: Καμία απόλυση εργαζόμενου και καμία βλαπτική μετακίνηση. Αντίθετα, να δοθούν αυξήσεις σε όλους στον πραγματικό μισθό, να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, να ενταχθούν οι «ενοικιαζόμενοι» στη μητρική ή στις αντίστοιχες θυγατρικές, με πλήρες ωράριο, καθορισμένο από τη ΣΣΕ.