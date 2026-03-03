ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ στο Σωματείο Εργαζομένων

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ψήφους, ποσοστά και έδρες.

Συγκεκριμένα, για το νέο ΔΣ η ΔΑΣ πήρε 215 ψήφους (41%) και κατέλαβε 4 έδρες (από 192 ψήφους, 37% και 3 έδρες στις αρχαιρεσίες του 2024). Η ΕΑΚ πήρε 207 έδρες (39%) και 3 έδρες και οι «Συσπειρώσεις» 108 ψήφους (20%) και 2 έδρες. Στις προηγούμενες αρχαιρεσίες για το ΔΣ οι παρατάξεις ΕΑΚ και «Συσπειρώσεις», προσκείμενες στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είχαν κατεβάσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως συνήθιζαν, παίρνοντας το 63% των ψήφων και 6 έδρες.

«Το Σωματείο μας γύρισε σελίδα»

Με την επισήμανση ότι «το Σωματείο μας γύρισε σελίδα», η ΔΑΣ χαιρετίζει τους εργαζόμενους που πήραν μαζικά μέρος στις εκλογές, και ιδιαίτερα εκείνους που έκαναν το βήμα, πολλοί για πρώτη φορά, «και με την ψήφο τους ενίσχυσαν το ψηφοδέλτιό μας». Και στον δήμο της Νέας Ιωνίας, σημειώνει, εκφράστηκε το ρεύμα ανόδου της ΔΑΣ, που είναι «καρπός των παρεμβάσεών μας στους χώρους δουλειάς, της καθημερινής μας παρουσίας δίπλα στους συναδέλφους και των αγώνων που δώσαμε μαζί. Αποτελεί παρακαταθήκη και αφετηρία για νέες μάχες». «Δώσαμε απάντηση και στείλαμε μήνυμα στην εντεινόμενη επίθεση που δεχόμαστε από την πολιτική της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής που την εφαρμόζει κατά γράμμα», αναφέρει η ΔΑΣ.