ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Σοβαρή ανάφλεξη με γεωπολιτικές διαστάσεις

Σε ένα πλαίσιο πυκνών ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που κυκλώνουν και όλη την Κεντρική Ασία, εκδηλώνεταιπου μέχρι τα τέλη της βδομάδας είχε κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 130 ανθρώπους.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία έπληξε θέσεις μέσα στην ίδια την αφγανική πρωτεύουσα, Καμπούλ, αλλά και θέσεις των Ταλιμπάν στις περιοχές Πάκτια και Κανταχάρ, με τον υπουργό Αμυνας Ασίφ Χαουάτζα να περιγράφει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως «ανοιχτό πόλεμο» που «πλέον διεξάγεται» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο δε πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι «οι Ενοπλες Δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες» και να τις «κονιορτοποιήσουν». Ο υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, μίλησε για «προσήκουσα ανταπόδοση» μετά τις «μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων» που είχε εξαπολύσει το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φλεβάρη η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν - συνέχεια ενός πολυήμερου μπαράζ επεισοδίων στα σύνορα των δύο πλευρών, για τα οποία η καθεμιά κατηγορεί την άλλη.

Συνέχεια στις εντάσεις του Οκτώβρη

Ο νέος γύρος έντασης δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία - μόλις τον περασμένο Οκτώβρη είχαν σκοτωθεί δεκάδες σε συγκρούσεις στη μεθόριο, με το Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί την Καμπούλ ότι «το αφγανικό έδαφος χρησιμοποιείται για επιθέσεις στο εσωτερικό του Πακιστάν», λόγω ανοχής στη δράση οργανώσεων όπως η ΤΤΡ (Tehrik-e Taliban Pakistan, Ταλιμπάν του Πακιστάν), και εκτιμώντας ότι χρειάζεται «να επικρατήσει η σοφία» ώστε «να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή»...

Εξηγώντας τις διαστάσεις που το Ισλαμαμπάντ δίνει στη δράση του για την «ασφάλεια της χώρας», ο Ασίφ εξηγούσε τότε ότι πρόκειται για «πόλεμο» που ο πακιστανικός στρατός δεν δίνει απλά στη μεθόριο Πακιστάν -Αφγανιστάν.

Επέμενε άλλωστε ότι στην Καμπούλ δεν υπάρχει «ενιαία κυβέρνηση» και ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν απαρτίζεται από διάσπαρτες οργανώσεις και ομάδες, «ορισμένες» από τις οποίες «συνδέονται με την Ινδία» και «τα παραρτήματα ορισμένων άλλων προέρχονται από αλλού». Μάλιστα, συνέδεε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν εκδηλωθεί ακόμα και μέσα στο Ισλαμαμπάντ (π.χ. στη Στρατιωτική Ακαδημία) με «προάγγελους μιας επικείμενης επιθετικότητας» που θα εκδηλωθεί «από την αφγανική πλευρά», αλλά «στην πραγματικότητα πρόκειται για ινδική επίθεση που θα γίνει στη χώρα μας μέσω της αφγανικής οδού».

Η Ινδία αποδίδει ευθύνες στο Πακιστάν

Την Παρασκευή ο Χαουάτζα επανήλθε στον ρόλο της Ινδίας και αφού είπε ότι «το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε», συνέχισε ως εξής: «Μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αναμενόταν ότι θα υπήρχε ειρήνη στο Αφγανιστάν και ότι οι Ταλιμπάν θα επικεντρώνονταν στα συμφέροντα του αφγανικού λαού και στην ειρήνη στην περιοχή. Αλλά οι Ταλιμπάν μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε αποικία της Ινδίας!».

Ενδεικτική ήταν όμως και η θέση της Ινδίας, της οποίας το ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Πακιστάν για «τις νέες αεροπορικές επιδρομές στο αφγανικό έδαφος», χαρακτηρίζοντάς τες μάλιστα προσπάθεια «να εξωτερικεύσει τις εσωτερικές του αποτυχίες».

Σημειωτέον, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει προκρίνει ολοφάνερα τη σύσφιξη των σχέσεων με την Ινδία: Τον Οκτώβρη ο ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, είχε επίσημες, διήμερες επαφές στο Νέο Δελχί, όπου συζήτησε «διμερή και περιφερειακά ζητήματα». Για να γίνει η διήμερη επίσκεψη, μάλιστα, οι ινδικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ο Μουτάκι έλαβε προσωρινή άρση κυρώσεων (βλ. απαγόρευση ταξιδιών) του ΟΗΕ που εξακολουθούσαν να είναι σε ισχύ. Πριν το Νέο Δελχί ο Μουτάκι είχε βρεθεί στη Μόσχα, όπου για πρώτη φορά το Αφγανιστάν συμμετείχε ως κανονικό μέλος σε συνάντηση του λεγόμενου «Σχήματος της Μόσχας για το Αφγανιστάν», των συναντήσεων που ξεκίνησαν το 2017 με τη συμμετοχή Κίνας, Ιράν, Πακιστάν, Ινδίας, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν.

Διεθνείς αντιδράσεις

Αντιδρώντας στη νέα ανάφλεξη, η Ρωσία κάλεσε σε τερματισμό των διασυνοριακών επιθέσεων και σε επίλυση των διαφορών με διπλωματικά μέσα.

Την ίδια στιγμή το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την κατάσταση, καλώντας σε «αυτοσυγκράτηση».

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι «έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία».