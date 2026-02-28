Απάντηση στη συκοφαντική επίθεση διαστρέβλωσης των θέσεων του ΚΚΕ από το ΚΕΚΡ και το ΚΚΡΟ

Το ΚΚΕ βγήκε πιο δυνατό από το 22ο Συνέδριο, που προετοιμάστηκε μέσα από μια πολύμηνη και ουσιαστική προσυνεδριακή διαδικασία πάνω στις Θέσεις της ΚΕ που εγκρίθηκαν από τα μέλη του Κόμματος με συντριπτική πλειοψηφία, γεγονός που τονίζει την ιδεολογικοπολιτική ενότητα του ΚΚΕ. Ηταν μια πορεία στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες στελέχη και μέλη του Κόμματος και στην οποία κατέθεσαν τη γνώμη τους φίλοι, συμπορευόμενοι και πρωτοπόροι εργαζόμενοι. Η Πολιτική Απόφαση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συνέδριο θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες, θα μεταφραστεί και θα είναι στη διάθεση των ΚΚ.

Τώρα το Κόμμα μας, με πνεύμα ενθουσιασμού, προχωράει οργανωμένα στην υλοποίηση των αποφάσεων, με τον προσανατολισμό που συμπυκνώνεται στο σύνθημα του Συνεδρίου για «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό».

Το Κόμμα μας πρωταγωνιστεί στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, στη στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στις επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στην αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας, στις απειλές κατά της Κούβας και του Ιράν, στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, συνεχίζει τον αγώνα για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο μας.

Οι κομμουνιστές έδωσαν τη μάχη για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα, σε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, σε κλάδους και επιχειρήσεις, στα λιμάνια και τα καράβια, στους χώρους Υγείας και Εκπαίδευσης, στα μπλόκα του αγώνα της αγροτιάς και στο κλείσιμο των δρόμων με τα τρακτέρ για 55 μέρες. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία.

Τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ προετοιμάζουν μεγάλη απεργία και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα στις 28 Φλεβάρη, τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», καταδικάζοντας την πολιτική που οδήγησε στη σύγκρουση δύο τρένων στην οποία σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, κυρίως νέοι και νέες.

Σταθερά εκφράζεται η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, στον λαό της Κούβας και στο ΚΚ Κούβας ενάντια στον αποκλεισμό που επιβάλλει ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και στα νέα εγκληματικά μέτρα που στοχεύουν στον οικονομικό στραγγαλισμό του νησιού. Στις 11 Μάρτη το ΚΚΕ και η ΚΝΕ οργανώνουν στο κέντρο της Αθήνας μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ), όπου πρωτοστατούν τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, μέσα από σκληρή αναμέτρηση με τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό, μέτρησαν νέα σημαντικά βήματα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι το ΠΑΜΕ κατέλαβε την 1η θέση στο συνέδριο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), την 1η θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, απόλυτη πλειοψηφία στο σωματείο του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, τον «Ευαγγελισμό».

Αυτές τις μέρες οι κομμουνιστές και ο λαός μας ζούνε το συγκλονιστικό γεγονός της δημοσίευσης φωτογραφικών ντοκουμέντων που παρουσιάζουν ζωντανά, μετά από 82 χρόνια, τον ηρωισμό και την παλικαριά των 200 κομμουνιστών που στάθηκαν περήφανα απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκτελέστηκαν από τους φασίστες κατακτητές, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Απαιτούμε τα ντοκουμέντα αυτά να γίνουν κτήμα του λαού μας και δίνουμε αποφασιστική απάντηση στις αστικές δυνάμεις και στην ΕΕ, που έχουν ανακηρύξει τον αντικομμουνισμό και την κατάπτυστη θεωρία των «δύο άκρων» σε επίσημη ιδεολογία, ταυτίζοντας ανιστόρητα τους φασίστες εγκληματίες με τους αγωνιστές κομμουνιστές, τον φασισμό με τον κομμουνισμό, το μέλλον του κόσμου.

Εχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, παλεύουμε σε δύσκολες και σύνθετες συνθήκες αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων, επιμένοντας στην ενίσχυση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην ανάπτυξη του αντιμονοπωλιακού - αντικαπιταλιστικού αγώνα, με στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού, την οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής κοινωνίας.

Μια επίθεση που θα πέσει στο κενό

Παλεύουμε για υψηλούς στόχους και ιδανικά και την ίδια ώρα βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μια συκοφαντική επίθεση που οργανώνουν οι ηγεσίες του Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος Ρωσίας (ΚΕΚΡ), του ΚΚ Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ) και η ψευδεπίγραφη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα». Πρόκειται για επίθεση που δεν αγγίζει το ΚΚΕ, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, και βρίσκεται σε αντίθεση με τη θέληση και τις αγωνίες των κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο, που παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τη σκληρή πάλη του ΚΚΕ.

Ο,τι και να κάνουν οι ηγεσίες αυτές δεν μπορούν να διαγράψουν τις ευθύνες τους για τη στήριξη της αστικής τάξης και του αστικού κράτους της Ρωσίας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αντιδρούν σπασμωδικά με επιθέσεις στο ΚΚΕ και στα δεκάδες Κομμουνιστικά Κόμματα τα οποία αναδεικνύουν τις πραγματικές αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που τον προκαλούν, τον κίνδυνο κλιμάκωσης και γενίκευσης.

Τα 4 χρόνια του πολέμου αλληλοσκοτώνονται δύο λαοί που πάλεψαν μαζί για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και την ήττα του ναζισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα θυσιάζονται για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, την ώρα που ο Πούτιν, ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και η ΕΕ παζαρεύουν για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, το μοίρασμα της περιοχής.

Τα προσχήματα περί «αντιφασισμού», που προβάλλει η ρωσική ηγεσία υπό τον Πούτιν και αναπαράγουν το ΚΕΚΡ και το ΚΚΡΟ, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, που έχει ανοίξει πολύ επικίνδυνους δρόμους, αξιοποιείται από τον αμερικανοΝΑΤΟικό ιμπεριαλισμό ως άλλοθι κατά της κυριαρχίας κρατών και χρησιμοποιείται κατά των λαών.

Η ιστορική πείρα είναι πολύτιμη. Η πάλη ενάντια στον φασισμό συνδέεται αδιαχώριστα με την πάλη ενάντια στον καπιταλισμό, που τον γεννάει και τον θρέφει. Τα λεγόμενα αντιφασιστικά μέτωπα με αστικές δυνάμεις έχουν δοκιμαστεί, οδηγούν στον εγκλωβισμό των λαών και στη διαιώνιση της αστικής εξουσίας.

Αυθαίρετες ερμηνείες και διαστρεβλώσεις των θέσεων του ΚΚΕ

Η στοχευμένη επίθεση κατά του ΚΚΕ χαρακτηρίζεται από αυθαίρετες ερμηνείες και διαστρεβλώσεις των θέσεων του.

Πρώτο, το ΚΚΕ μέσα στις δύσκολες συνθήκες της αντεπανάστασης ανέλαβε την ευθύνη, ξεκίνησε τις Διεθνείς Συναντήσεις Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων (ΔΣΚΕΚ), τις στήριξε πολύπλευρα για πολλά χρόνια και συμμετέχει με συνέπεια, καταθέτοντας τις θέσεις του, επιμένοντας στον κομμουνιστικό τους χαρακτήρα, στην αποτροπή της χειραγώγησής τους από κάθε ιμπεριαλιστικό μπλοκ, στην υλοποίηση των κοινών δράσεων που αποφασίζονται.

Εδώ και χρόνια το ΚΚΕ μίλησε για την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική κρίση του κομμουνιστικού κινήματος και επισήμανε πως επιδρά αρνητικά στις Διεθνείς Συναντήσεις.

Μετά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η κατάσταση επιδεινώθηκε, κλιμακώνεται η ιδεολογική - πολιτική διαπάλη για κρίσιμα ζητήματα της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος. Ενισχύθηκαν λειτουργικά προβλήματα και αποδυναμώθηκε η υλοποίηση των κοινών δράσεων.

Αυτά θέτει το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, και η προσπάθεια του ΚΕΚΡ και του ΚΚΡΟ να χρεώσουν ευθύνες στο Κόμμα μας είναι αβάσιμη, υπηρετεί σκοπιμότητες, δημιουργεί συνθήκες πόλωσης μπροστά στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας και στην επόμενη ΔΣΚΕΚ.

Το ΚΚΕ μέσα σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες στηρίζει το ΚΚ Τουρκίας, που ανέλαβε την οργάνωση της Ομάδας Εργασίας, έχει δηλώσει έγκαιρα τη συμμετοχή του και θα πάρει μέρος στην 24η ΔΣΚΕΚ στην Αβάνα, στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν για τις μέχρι τώρα Διεθνείς Συναντήσεις, για να εκφράσει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας, να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο.

Δεύτερο, το ΚΚΕ ανέλαβε την ευθύνη του Solidnet για την αλληλοενημέρωση των ΚΚ, το στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και το ανέπτυξε παραπέρα. Η ομάδα του Solidnet τηρεί με συνέπεια τις αρχές και τους κανόνες που έχουν συλλογικά αποφασιστεί. Τα περί λογοκρισίας ψεύδη του ΚΕΚΡ και του ΚΚΡΟ καταρρέουν από την ίδια την πολύχρονη πείρα. Δεκάδες Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα όλα αυτά τα χρόνια στέλνουν τα μηνύματά τους, τις αποφάσεις των καθοδηγητικών οργάνων, τις ανακοινώσεις τους και όλα δημοσιεύονται χωρίς κανένα πρόβλημα εδώ και 27 χρόνια, από το 1999 έως τις ημέρες μας.

Εξαίρεση, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελεί η στάση του ΚΕΚΡ, που κατά καιρούς παραβιάζει τους συλλογικούς κανόνες και τις αρχές του Solidnet, προσπαθώντας να το χρησιμοποιήσει ως χώρο συκοφαντικών επιθέσεων κατά ΚΚ και άγονων αντιπαραθέσεων που δεν έχουν σχέση με τη θεωρητική διαπάλη. Σε αυτήν την επιδίωξη εντάχθηκε πρόσφατα ως αρωγός και το ΚΚΡΟ με την ΕΚΚ - ΚΚΣΕ.

Εκείνο που προκαλεί προβληματισμό είναι το ότι η συκοφαντική επίθεση κατά του Solidnet, που εξαπολύουν τα συγκεκριμένα κόμματα, εκδηλώνεται ταυτόχρονα με τη δημόσια πρόθεσή τους να στήσουν κάποια άλλα διεθνή ενημερωτικά μέσα με τη συμμετοχή και «αριστερών», «πατριωτικών», «αντιφασιστικών» δυνάμεων, δηλαδή καθαρά αστικών δυνάμεων. Δεν μας πέφτει λόγος σε αυτό. Ας προχωρήσουν με όσους συμφωνούν σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν χρειάζεται ως άλλοθι για τις ενέργειές τους να προσπαθούν να συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και το Solidnet, το οποίο οι ίδιοι έχουν αξιοποιήσει για χρόνια.

Τρίτο, προβοκατόρικη πρακτική συνιστά η σκόπιμη επίθεση στο ΚΚΕ με τον κατασκευασμένο, ψευδή ισχυρισμό πως το Κόμμα μας παρεμβαίνει στο εσωτερικό ΚΚ για να τα διασπάσει. Χρησιμοποιούν σήμερα αυτές τις βρωμιές κόμματα που τα προηγούμενα χρόνια εκθείαζαν το ΚΚΕ για τις αρχές του, το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, την πίστη του στον προλεταριακό διεθνισμό και στη διεθνιστική αλληλεγγύη. Δεν ευθύνεται το ΚΚΕ όταν κομμουνιστές, αηδιασμένοι από την πολιτική της ταξικής συνεργασίας που ακολουθούν κάποια κόμματα, τα εγκαταλείπουν και επιδιώκουν να συγκροτήσουν πραγματικά κομμουνιστικά μαρξιστικό-λενινιστικά κόμματα. Το ΚΚΕ συνεχίζει να παλεύει με αρχές, καθαρά, και συμμετέχει με τις θέσεις του στην έντονη ιδεολογική - πολιτική διαπάλη στο κομμουνιστικό κίνημα. Από πολλά χρόνια πριν υποστηρίζει την αναγκαιότητα συγκρότησης μαρξιστικού - λενινιστικού πόλου, την επαναστατική ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος και τη σφυρηλάτηση της ιδεολογικής του ενότητας.

Το ΚΚΕ συνεργάζεται με δεκάδες ΚΚ, μεταξύ άλλων και με νέα ΚΚ που δημιουργήθηκαν στις σύγχρονες συνθήκες της διαπάλης και συγκρούονται με τον οπορτουνισμό και τον σοσιαλσοβινισμό, επιδιώκει να ανταλλάσσει με όλα τα ΚΚ συντροφικά απόψεις και πείρα και αποσκοπεί στην κοινή δράση, στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό ΚΚ που δέχονται αντικομμουνιστικές επιθέσεις και αντιμετωπίζουν διώξεις από το αστικό κράτος. Αυτό κάνει πολλές φορές για τους κομμουνιστές στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Συνεργάζεται ιδιαίτερα με ΚΚ με τα οποία υπάρχει ιδεολογική συμφωνία σε βασικά στρατηγικά ζητήματα, όπως τα ΚΚ της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης και της Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης, και εκτιμά το γεγονός πως και άλλα ΚΚ πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια.

Κάθε ΚΚ κρίνεται από τη δράση του

Το Κόμμα μας πιστεύει στην αναγκαιότητα ουσιαστικής συζήτησης στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος για κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν:

- Την εποχή μας, ως εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, και τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επανάστασης.

- Τον ιμπεριαλισμό, ως μονοπωλιακό καπιταλισμό και τη διεθνή του διάσταση ως σύστημα στο οποίο συμμετέχουν τα καπιταλιστικά κράτη ανάλογα με την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική τους δύναμη, στο πλαίσιο της ανισοτιμίας των κρατών που χαρακτηρίζει το εκμεταλλευτικό σύστημα.

- Τη στάση των κομμουνιστών απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την αναγκαιότητα της ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής αυτοτέλειας των κομμουνιστών, της αυτοτελούς πάλης της εργατικής τάξης για τα δικά της συμφέροντα, για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων.

- Την ανάπτυξη του μονοπωλιακού καπιταλισμού στην Κίνα και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα, που επιδρά καταλυτικά στις διεθνείς εξελίξεις.

- Τη στάση των ΚΚ απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία και την απόρριψη της συμμετοχής ή στήριξης αστικών κυβερνήσεων.

- Τις αιτίες και τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντεπανάσταση, στην ανατροπή του σοσιαλισμού και την παλινόρθωση του καπιταλισμού.

- Τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής επανάστασης και οικοδόμησης, σε αντίθεση με τον λεγόμενο «σοσιαλισμό της αγοράς» και άλλα σοβαρά ζητήματα για τα οποία γίνεται σήμερα διαπάλη στο κομμουνιστικό κίνημα.

Το επαναλαμβάνουμε, η απαραίτητη συζήτηση στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος δεν έχει καμία σχέση με τις συκοφαντικές επιθέσεις από κόμματα τα οποία συνεργάζονται με την αστική τάξη και το αστικό κράτος, αποσπάστηκαν από την εργατική τάξη, τις ανάγκες και την αποστολή της, και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να αποκρύψουν τις πραγματικές του αιτίες.

Κριτήριο της αλήθειας είναι η πράξη. Μέσα στις δυσκολίες της ταξικής πάλης δοκιμάζεται και κρίνεται το κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα. Σ' αυτό το πεδίο διαθέτει τις δυνάμεις του το ΚΚΕ, με πίστη στο δίκιο της εργατικής τάξης και στην ιστορική της αποστολή.