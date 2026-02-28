Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 1 Μάρτη 2026
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ - MERCOSUR
Προχωρά η προσωρινή εφαρμογή της, αντιδρά η Γαλλία

Η Κομισιόν «θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή» της Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ - Mercosur (διακρατική ένωση Αργεντινής, Ουρουγουάης, Βραζιλίας, Παραγουάης, Βολιβίας), δήλωσε η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Παρασκευή, μία μέρα μετά την επικύρωση της Συμφωνίας από Ουρουγουάη και Αργεντινή.

Τα πολύχρονα παζάρια για τη Συμφωνία και ιδιαίτερα οι έντονες αντιρρήσεις που εκφράζουν ισχυρά κράτη - μέλη της ΕΕ για την επικύρωσή της αποτυπώνουν ανάγλυφα τις εντεινόμενες ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό του ευρωενωσιακού μπλοκ.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εξάλλου, σε μια οριακή ψηφοφορία στα μέσα Γενάρη το Ευρωκοινοβούλιο επιχείρησε το «πάγωμα» της Συμφωνίας, παραπέμποντάς την για αξιολόγηση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Παρακάμπτοντας αυτήν την απόφαση, ωστόσο, η Κομισιόν ανακοίνωσε την «προσωρινή εφαρμογή» της Συμφωνίας, με την πρόεδρό της να επιμένει ξανά για το «στρατηγικό πλεονέκτημα» που η Συμφωνία «δίνει στην Ευρώπη», όπως και ότι αυτή «ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες» - θέση που προβάλλουν η Γερμανία και άλλες χώρες της ΕΕ που προσδοκούν οφέλη για τα μονοπώλιά τους.

Αντίθετα, σε έντονους τόνους εξέφρασε άμεσα τη δυσαρέσκειά της η Γαλλία, της οποίας ο Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, μίλησε για «άσχημη έκπληξη» και «μονομερή απόφαση», επειδή δεν την επικύρωσαν όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του «θα παραμείνει σε επαγρύπνηση».

Η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας, Ανι Ζενεβάρ, δήλωσε ότι η απόφαση «δεν συνάδει με τον σεβασμό που θα έπρεπε να είχε επιδειχθεί για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Από τη μεριά της Γερμανίας, βεβαίως, η οποία υπολογίζει σημαντικά οφέλη για τις εξαγωγές γερμανικών βιομηχανιών αλλά και για την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ο ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ έσπευσε να πανηγυρίσει και να διαβεβαιώσει ότι η χώρα του «θα εργαστεί ακούραστα για να βοηθήσει στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτής της ιστορικής Συμφωνίας».

    

ΚΟΣΜΟΣ
