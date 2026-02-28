Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 1 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 47
ΚΟΥΒΑ 2026
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στις 11 Μάρτη

Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα | Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά και σε πολύμορφη δράση ώστε:

  • Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!
  • Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».
  • Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού.
    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν
Απάντηση στη συκοφαντική επίθεση διαστρέβλωσης των θέσεων του ΚΚΕ από το ΚΕΚΡ και το ΚΚΡΟ
 «Επέτειος» τεσσάρων χρόνων με πυρηνικές «προειδοποιήσεις»
Αλλο ένα επεισόδιο στο κύμα τρόμου που βιώνει ο λαός
Ενισχύουμε την αλληλεγγύη στην Κούβα απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
 Προχωρά η προσωρινή εφαρμογή της, αντιδρά η Γαλλία
 Εξουδετέρωση προσπάθειας εισβολής ενόπλων από τις ΗΠΑ
Σοβαρή ανάφλεξη με γεωπολιτικές διαστάσεις
 Εκδήλωση την Κυριακή και καμπάνια αλληλεγγύης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ