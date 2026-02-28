Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα
και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ
την Τετάρτη 11 Μάρτη,
στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.
Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.
«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά και σε πολύμορφη δράση ώστε:
- Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!
- Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».
- Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού.