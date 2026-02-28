ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Επέτειος» τεσσάρων χρόνων με πυρηνικές «προειδοποιήσεις»

Οι πυρηνικές «προειδοποιήσεις» που εκτόξευσε η Μόσχα ανήμερα της «επετείου» τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και εν μέσω διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για «τερματισμό» της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας, όπως και συνολικά η συζήτηση για παραπέρα ανάπτυξη πυρηνικών στην Ευρώπη, μόνο τυχαίες δεν είναι.

Φανερώνουν πως όλα τα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται στην Ουκρανία «κοιτούν» πολύ πιο μακριά από έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό, που ακόμα κι αν βρεθεί θα είναι προσωρινός, προετοιμάζονται για το ολοένα και πιο πιθανό ενδεχόμενο για μια ακόμα πιο γενικευμένη σύγκρουση.

Φανερώνουν πόσο σύνθετα είναι τα παζάρια για τη μοιρασιά της «λείας» στην Ουκρανία, πόσο δύσκολο είναι να συμβιβαστούν όλα τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ενώ τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης και επέκτασης της σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι στην «ημερήσια διάταξη», γι' αυτό και εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες όλων.

Κεντρικό σημείο αυτών των παζαριών άλλωστε είναι οι λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο από μέλη του ΝΑΤΟ, ακόμα και με αποστολή «δυτικών» στρατευμάτων, με εξοπλισμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με σύγχρονα όπλα χωρίς περιορισμό, κατά τα ΝΑΤΟικά πρότυπα.

Από την πλευρά της η Μόσχα απαιτεί «αφοπλισμό» και «ουδετερότητα» της Ουκρανίας, υπονοώντας αλλαγή της σημερινής ηγεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, το «φιτίλι» που έχει ανάψει στην Ουκρανία ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός απειλεί να «τινάξει στον αέρα» όλη την Ευρώπη.

SVR: Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν να μεταφέρουν πυρηνική βόμβα στην Ουκρανία

Ετσι, την Τρίτη η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) υποστήριξε ότι Γαλλία και Βρετανία «εργάζονται ενεργά» για να εφοδιάσουν το Κίεβο «με μια πυρηνική βόμβα ή τουλάχιστον μια "βρώμικη βόμβα"», προκειμένου «να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους παύσης των εχθροπραξιών».

«Το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά» για «μυστική μεταφορά σχετικών ευρωπαϊκών κατασκευασμένων εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών στην Ουκρανία. Ως επιλογή εξετάζεται η γαλλική μικρή κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1, που εκτοξεύεται από υποβρύχιο», σημειώνεται.

Παράλληλα αναφέρει ότι «το Βερολίνο αρνήθηκε συνετά να συμμετάσχει».

Καθώς το σχέδιο Γαλλίας - Βρετανίας αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», επιχειρούν να φανεί «σαν να αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους Ουκρανούς». Πρόκειται περί «απειλής για ολόκληρο τον κόσμο», καταλήγει η SVR.

Γαλλία και Βρετανία χαρακτήρισαν αναληθείς τους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Πούτιν: Υψιστη προτεραιότητα η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων

Αλλά και η Μόσχα φρόντισε να τονίσει ότι θα αναπτύξει τις πυρηνικές της δυνάμεις.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά τη στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν στην «επέτειο» των τεσσάρων χρόνων από την εισβολή στην Ουκρανία.

Τόνισε δε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της είναι τόσο αποφασισμένοι να νικήσουν τη Ρωσία που «φτάνουν στα άκρα», κάτι για το οποίο «θα μετανιώσουν».

Ακόμα, αποστέλλοντας μήνυμα προς τους «αντιπάλους» της Ρωσίας επεσήμανε ότι γνωρίζουν πώς μπορεί να καταλήξουν τα πράγματα αν καταφύγουν στη χρήση «πυρηνικού στοιχείου» εναντίον της Ρωσίας.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, ξεκαθάρισε πως η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει συμβατικά όπλα εναντίον στόχων στην Ουκρανία που «αποτελούν απειλή», αλλά και στόχων σε Βρετανία και Γαλλία.

Η Ρωσία φέρεται να έριξε στην Ουκρανία τον πύραυλο Novator 9M729

Εξαιρετικά ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters: Φωτογραφίες από συντρίμμια στην Ουκρανία αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον ιδιαίτερα ισχυρό πύραυλο 9M729, έναν πύραυλο Κρουζ με ικανότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Αυτός ο πύραυλος είχε αποτελέσει την αιτία την οποία είχαν επικαλεστεί οι ΗΠΑ για να αποχωρήσουν το 2019 - κατά την πρώτη θητεία Τραμπ - από τη Συνθήκη INF για τον περιορισμό των πυραύλων μέσου βεληνεκούς.

Η παρουσία του 9M729 στην Ουκρανία - αν όντως επιβεβαιωθεί - είναι ένα ισχυρό μήνυμα από τη Ρωσία ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πιο εξελιγμένα και επικίνδυνα όπλα της σε έναν πόλεμο που συνεχώς κλιμακώνεται. Γενικά η Ρωσία φέρεται να έχει εκτοξεύσει δεκάδες τέτοιους πυραύλους το διάστημα 2022 - 2026.

Η ανάπτυξή του στην Ουκρανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς έχει καταρρεύσει το όποιο οικοδόμημα ελέγχου των πυρηνικών όπλων υπήρχε τις περασμένες δεκαετίες. Αυτόν τον μήνα έληξε η Συνθήκη New START, η οποία επέβαλλε περιορισμούς στα στρατηγικά όπλα ΗΠΑ και Ρωσίας.

Σουηδία: «Παράθυρο» στην ύπαρξη πυρηνικών στο έδαφός της

Σε μία ακόμα ένδειξη για τους μακροπρόθεσμους πολεμικούς σχεδιασμούς, ο υπουργός Αμυνας της Σουηδίας άνοιξε «παράθυρο» στην πιθανότητα να επιτραπεί η ύπαρξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της σε καιρό πολέμου.

Η σκανδιναβική χώρα ήταν μεταξύ των πρώτων που υπέγραψαν τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων το 1968.

«Αν υπήρχε πόλεμος, φυσικά θα εξετάζαμε οποιαδήποτε επιλογή που θα μπορούσε να διασφαλίσει την επιβίωση της Σουηδίας και τη σουηδική ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό SR.

Σουηδοί αξιωματούχοι έχουν κάνει αρκετά σχόλια τις τελευταίες βδομάδες αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεγαλύτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή «πυρηνική αποτροπή», εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την αναξιοπιστία των ΗΠΑ ως στρατιωτικού «συμμάχου».

Στα τέλη Γενάρη ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η Σουηδία είχε συνομιλίες με Γαλλία και Βρετανία σχετικά με την πυρηνική αποτροπή.

Στο φόντο των αντιθέσεων ΗΠΑ - ΕΕ, εξάλλου, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν αναμένεται τη Δευτέρα να εκφωνήσει ομιλία με θέμα τη συμβολή που μπορεί να έχει η γαλλική «πυρηνική αποτροπή» στην «ευρωπαϊκή ασφάλεια».