Ανακοίνωση του ΚΚ Μεξικού για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα
Σε αυτό το πλαίσιο, ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚ Μεξικού για τις εξελίξεις.
Το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, το μεξικανικό κράτος διεξήγαγε μια επιχείρηση στην Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο, η οποία κατέληξε στη σύλληψη και τον θάνατο του Ρουμπέν Οσεγκέρα Σερβάντες, αρχηγού του «Kαρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά», καθώς και άλλων στελεχών και μισθοφόρων δολοφόνων του καρτέλ. Από τη σύγκρουση επίσης έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν στρατιώτες του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς.
Επισήμως, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των ΗΠΑ στον τομέα των πληροφοριών.
Μόλις το καρτέλ αντιλήφθηκε τη στρατιωτική επιχείρηση, εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων, κυρίως σε κρατικές τράπεζες, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, καθώς και μπλοκάρισμα δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, με πυρπόληση αυτοκινήτων και λεωφορείων.
Η βία που ξέσπασε την Κυριακή δεν περιορίστηκε στην περιοχή όπου εντοπίστηκε ο Οσεγκέρα, αλλά επεκτάθηκε στην πόλη Γκουανταλαχάρα, την τρίτη σε μέγεθος πόλη της χώρας, και στο Πουέρτο Βαγιάρτα, καθώς και σε άλλες 20 πολιτείες, κυρίως στις πολιτείες Χαλίσκο, Ναγιαρίτ, Γουαναχουάτο, Μιτσοακάν και Ιντάλγκο.
Αυτό προκάλεσε την παράλυση πολλών χώρων δουλειάς, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της Κυριακής και της Δευτέρας.
Αυτές οι ενέργειες είναι παρόμοιες με αυτές που πραγματοποίησε το καρτέλ της Σιναλόα τον Οκτώβριο του 2019, όταν το μεξικανικό κράτος συνέλαβε τον Οβίδιο Γκουσμάν, που οδήγησε τον τότε Πρόεδρο Λόπες Ομπραδόρ να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση του βαρόνου των ναρκωτικών σε αντάλλαγμα για την παύση της βίας.
Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο κύμα τρόμου που βιώνει ο λαός του Μεξικού από την έναρξη του λεγόμενου «Πολέμου κατά των ναρκωτικών», πριν από σχεδόν 20 χρόνια, από την κυβέρνηση του Φελίπε Καλντερόν, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, απαγωγές, στρατόπεδα θανάτου όπως στο Τεοτσιτλάν, μαζικούς τάφους κ.ά., τις μεγαλύτερες συνέπειες και απώλειες του οποίου υφίσταται η εργατική τάξη.
Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, επισημαίνουμε τα εξής:
Η τρέχουσα επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο των πιέσεων ενάντια στην εθνική κυριαρχία του Μεξικού από την κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.
Αυτό εκφράζεται από την αύξηση του προσωπικού διαφόρων αμερικανικών υπηρεσιών στα σύνορα με το Μεξικό, τις πτήσεις αεροσκαφών και drones πάνω από τις ακτές και το έδαφος του Μεξικού, την έκδοση κρατουμένων από μεξικανικές φυλακές χωρίς να τηρούνται οι δικαστικές διαδικασίες, τη βύθιση φορτηγίδων στα μεξικανικά θαλάσσια σύνορα.
Αυτό εντάθηκε με την ανακήρυξη των μεξικανικών καρτέλ ως τρομοκρατικών οργανώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς και με την εφαρμογή της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Ωστόσο, είναι υποκριτικό το πρόσχημα των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όταν στο εσωτερικό της επικράτειάς τους δεν καταπολεμούν τις μεγάλες αλυσίδες διανομής ναρκωτικών ούτε κατάσχουν τον μεγάλο όγκο χρημάτων που αυτές συσσωρεύουν, όταν συνάπτουν συμφωνίες με το καρτέλ της Σιναλόα, το οποίο εντάσσει στον κατάλογο των προστατευόμενων μαρτύρων.
Στο ίδιο το Μεξικό, η Ιστορία αποδεικνύει πως όταν το κράτος καταδιώκει ένα καρτέλ, το κάνει για να ευνοήσει άλλα. Επισημαίνουμε ότι:
Η θεαματική επιχείρηση αποκεφάλισε το «Kαρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά», αλλά δεν το διέλυσε, ούτε εξάλειψε τη στρατιωτική και οικονομική του δύναμη, ούτε εκείνη άλλων καρτέλ, κάτι που μπορεί να ανοίξει νέους κύκλους βίας που θα υποφέρει ο λαός.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Μεξικού θεωρεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δηλαδή τη βιομηχανία των ναρκωτικών, καρκίνο, και την εξάλειψή του αναγκαιότητα. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο του καπιταλισμού, καθώς είναι συνυφασμένη με αυτόν.
Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε!