ΚΟΥΒΑ

Εξουδετέρωση προσπάθειας εισβολής ενόπλων από τις ΗΠΑ

Την αμείωτη κλιμάκωση με όλους τους τρόπους της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του έφερε στο προσκήνιο η απόπειρα εισβολής ομάδας ενόπλων από τις ΗΠΑ με ταχύπλοο εγγεγραμμένο στη Φλόριντα, το οποίο έβαλε με πυρά κατά της κουβανικής Συνοριοφυλακής όταν το προσέγγισε εντός των κουβανικών χωρικών υδάτων, τραυματίζοντας έναν Κουβανό αξιωματικό.

Στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 4 επιβαίνοντες στο επιτιθέμενο ταχύπλοο και άλλοι 6 τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας ανακοίνωσε ότι στο σκάφος επέβαιναν 10 ένοπλοι, Κουβανοί υπήκοοι που διαμένουν στις ΗΠΑ και οι οποίοι «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις των κρατουμένων είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς», ενώ κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής.

Χαρακτηριστικά είναι και τα όσα δήλωσε για το θέμα στέλεχος των αντικουβανικών μηχανισμών που εδρεύουν στη Φλόριντα: Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βιλφρέδο Μπέιρα, στέλεχος του λεγόμενου «Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κούβας», ομολόγησε ότι ο Μισέλ Ορτέγκα Κασανόβα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μεταξύ των νεκρών ενόπλων που επέβαιναν στο ταχύπλοο, ήταν μέλος των ομάδων που εκπαιδεύονται στρατιωτικά στη Φλόριντα «για να αγωνιστούν για την ελευθερία της Κούβας»...

Ο Πρόεδρος της Κούβας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ, διαμήνυσε ότι «η Κούβα δεν επιτίθεται ούτε απειλεί (...) Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και το επιβεβαιώνουμε σήμερα: Η Κούβα θα αμυνθεί με αποφασιστικότητα και σταθερότητα».

Ο δε Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, αφού απέφυγε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις δημοσιογράφων που τόνισαν ότι οι ένοπλοι ήταν «κάτοικοι ΗΠΑ», ανέφερε ότι «προφανώς θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους εάν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοικοι ΗΠΑ», προσθέτοντας πως «υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν σχετικά με αυτήν την υπόθεση» αλλά και πως «είναι εξαιρετικά ασυνήθιστοι οι πυροβολισμοί στην ανοιχτή θάλασσα».

Στην ουσία δηλαδή η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει και αυτήν την αντιμετώπιση της απόπειρας ένοπλης εισβολής στην Κούβα ως «χαρτί» στην επιθετικότητά της απέναντι στον κουβανικό λαό.