Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη σχέδια και προετοιμασίες για άμεση επίθεση, ενώ φουντώνουν οι πιέσεις σε όλα τα επίπεδα

ακόμα και για εξαπόλυση δολοφονικών επιθέσεων εναντίον τουμέσα στα επόμενα 24ωρα κινούνταικαιεντείνοντας σε όλα τα επίπεδα - στρατιωτικό, διπλωματικό και οικονομικό - τις πιέσεις κατά της Τεχεράνης με στόχο την προώθηση των συμφερόντων τους στην ευρύτερη περιοχή τηςη οποία βρίσκεται σταθερά στο «μάτι του κυκλώνα» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Πλάι στη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράκ το 2003, ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανία εντείνουν τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ σε ένα τέτοιο φόντο συνεχίζονται οι πιέσεις της Ουάσιγκτον σε βάρος της Τεχεράνη στις εξελισσόμενες έμμεσες συνομιλίες.

«Νερό» στον πολεμικό «μύλο» έριξε στο μεταξύ για μια ακόμα φορά, την Παρασκευή, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), η οποία υποστήριξε ότι το Ιράν έχει αποθηκεύσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου κοντά στο επίπεδο «πολεμικής ιδιότητας», σε υπόγεια τοποθεσία πλησίον της πόλης Ισφαχάν. Ισχυρισμός που έρχεται σε μια στιγμή καθόλου τυχαία, καθώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να αξιοποιηθεί ως πρόσχημα για ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράν.

Σε αυτό το «κάδρο», το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» εξακολουθεί να πλέει στην Αραβική Θάλασσα μαζί με την αρμάδα του, αποτελούμενη από πολεμικά πλοία, υποβρύχια και δεκάδες μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Το δεύτερο αεροπλανοφόρο, «USS Gerald R. Ford», που είναι και το μεγαλύτερο των ΗΠΑ, παρά τα προβλήματα συντήρησης απέπλευσε την Πέμπτη από τη βάση της Σούδας, κατευθυνόμενο προς την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί σύμφωνα με «αναλυτές» θα έχει ρόλο «αμυντικής θωράκισης» του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη, σε ενδεχόμενη απάντηση του Ιράν σε επίθεση που θα δεχτεί.

Επιπλέον, εδώ και περίπου ενάμιση μήνα οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να ενισχύονται πυρετωδώς, τόσο με αντιπυραυλικά συστήματα όσο και με βομβαρδιστικά, μαχητικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη τύπων F-35, F-22, F-15 και F-16 κατέκλυσαν βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ 6 μεγάλα τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 αναχώρησαν από βάσεις των ΗΠΑ και κατευθύνθηκαν την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» του Τελ Αβίβ.

Αίσθηση προκάλεσε την Παρασκευή η δημοσιοποίηση ευκρινών δορυφορικών φωτογραφιών της θέσης πολλών αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών F-22 Raptor στην ισραηλινή αεροπορική βάση Ovda, από την κινεζική εταιρεία πληροφοριών «MizarVision».

Το ίδιο διάστημα στο Ισραήλ ανοίγουν πολεμικά καταφύγια, επιστρατεύονται χιλιάδες έφεδροι και τα νοσοκομεία βάζουν μπροστά πρωτόκολλα λειτουργίας σε περίπτωση πολέμου, ενώ την Παρασκευή η αμερικάνικη πρεσβεία διέταξε το μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τη χώρα «εντός 24ώρου».

Ανάλογα κινήθηκε και η Κίνα, ζητώντας από τους Κινέζους πολίτες στο Ιράν να το εγκαταλείψουν «το συντομότερο δυνατόν», όπως έκαναν στη συνέχεια οι κυβερνήσεις Αυστραλίας, Πολωνίας, Σουηδίας και Ινδίας.

Επίσης, η Βρετανία εκκένωσε κατά μεγάλο ποσοστό την πρεσβεία της στο Ιράν, ενώ η αεροπορική εταιρεία «Qatar Airways» ανακοίνωσε πως σταματά όλα τα προγραμματισμένα τακτικά δρομολόγια ανάμεσα σε Ντόχα και Τεχεράνη μέχρι τις 30 Ιούνη.

Το δε ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Ελληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, στα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ιράν.

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του θα σημάνει γενική περιφερειακή ανάφλεξη και αντίποινα σε βάρος όσων χωρών εξυπηρετήσουν τα αμερικανο-ισραηλινά σχέδια πολέμου με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούν στο έδαφός τους.

Στο φόντο διαφόρων πληροφοριών για πιθανή στρατιωτική «συνδρομή» στο Ιράν από Ρωσία και Κίνα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Abdolfazl Shekarchi, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι «αν η Ουάσιγκτον καταλάβαινε την πραγματική δύναμη των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα μιλούσε ποτέ για πόλεμο».

Για την εξέλιξη της στρατιωτικής κινητικότητας πέριξ του Ιράν, τα στρατιωτικά σενάρια και τις επιλογές εναντίον του ενημερώθηκε την Πέμπτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τον Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν.

Το ίδιο 24ωρο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς σε δηλώσεις του στη «Washington Post» φάνηκε να απεύχεται τη στρατιωτική «λύση» έναντι του Ιράν, αφήνοντας όμως όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ισχυρίστηκε πως «η ιδέα ότι πάμε σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, δίχως τέλος ενόψει, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί», ενώ πρόσθεσε ότι «όλοι προτιμούν τη διπλωματική λύση» και πως αυτό εξαρτάται «από το τι λένε και τι κάνουν οι Ιρανοί». Ανέφερε δε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος, που έγιναν π.χ. στον πόλεμο του Ιράκ, παρατηρώντας από την άλλη πως «επειδή ένας Πρόεδρος τα πήγε χάλια» σε μια στρατιωτική σύγκρουση, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε πόλεμο ξανά...

Τι συζητήθηκε στη Γενεύη

Στο μεταξύ ο Βανς αναμενόταν να συναντηθεί εκτάκτως αργά το βράδυ της Παρασκευής με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσάιντι, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ώστε να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για όσα καταγράφηκαν μέχρι την Πέμπτη στις έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεχιστεί στη Βιέννη ο τέταρτος γύρος διαπραγμάτευσης σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων, εκτός κι αν επιλεγεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μια στρατιωτική «λύση» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν πάντως δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Πέμπτης «ολοκληρώθηκαν με σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε πως οι δύο πλευρές αντάλλαξαν «δημιουργικές και θετικές ιδέες», εκτιμώντας ότι με τη στάση τους έδειξαν «πρωτοφανή» διάθεση να είναι ανοιχτές «σε νέες και δημιουργικές ιδέες και λύσεις».

Την Παρασκευή το πρωί ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε κι αυτός στις διαπραγματεύσεις, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν ή αν υπήρξε συμφωνία σε κάποια από αυτά. Ωστόσο περιέγραψε τις έμμεσες συνομιλίες ως «τις πιο σοβαρές και έντονες» μέχρι τότε.

Λίγες ώρες μετά έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χαρακτηρίζοντας «σοβαρή» την ατμόσφαιρα των συνομιλιών της Γενεύης, για να προσθέσει ότι υπήρξε «κατανόηση στα περισσότερα στοιχεία» μιας πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει συμφωνία στα περισσότερα στοιχεία. Το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτά τα στοιχεία, φυσικά, απαιτεί περισσότερες και λεπτομερείς συζητήσεις αργότερα. Γι' αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε οι ειδικοί μας να συναντηθούν στην έδρα της ΙΑΕΑ στη Βιέννη την ερχόμενη Δευτέρα. Ορισμένες τεχνικές πλευρές πρέπει να συζητηθούν εκεί και να διευκρινιστούν τεχνικές διαστάσεις θεμάτων, ώστε να μπορούμε κατόπιν να αποφασίσουμε γι' αυτά σε πολιτικές συναντήσεις», ανέφερε ο Αραγτσί.

Ερωτηθείς για την κλιμάκωση της «δυτικής» πίεσης και των απειλών στην περιοχή, ο Αραγτσί απάντησε: «Οι ΗΠΑ πρέπει να διαλέξουν είτε το μονοπάτι του διαλόγου, είτε το μονοπάτι της σύγκρουσης και της έντασης. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα. Το δοκίμασαν μια φορά και δεν πήραν αποτελέσματα. Αυτήν τη φορά, επίσης αύξησαν την πίεση όσο μπορούσαν, και δεν κατάφεραν τίποτε».

Την Παρασκευή το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, χαρακτήρισε επίσης «θετικές» τις συνομιλίες της Πέμπτης στη Γενεύη.

Διαφορετική «ανάγνωση» της πραγματικότητας παρουσίασαν αρκετά ισραηλινά ΜΜΕ. Επικαλούμενα Ισραηλινούς αξιωματούχους ανέφεραν πως «είναι εντεινόμενα αγεφύρωτο» το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, με την εφημερίδα «Times of Israel» να προσθέτει ότι «μια αμερικανική επίθεση φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή».

Σύμφωνα με το ισραηλινό «Κανάλι 12», το Ιράν πρόσφερε «περιορισμένο» εμπλουτισμό ουρανίου αρκετό για ιατρική χρήση, «παύση της πυρηνικής δραστηριότητας» για περιορισμένο αλλά αδιευκρίνιστο αριθμό ετών και μετέπειτα επανέναρξη του εμπλουτισμού ουρανίου «σε περιφερειακό, ρυθμισμένο πλαίσιο». Οι ΗΠΑ, από την άλλη, φέρεται πως ζήτησαν συμφωνία «δίχως χρονικό περιορισμό», εμφανιζόμενες πρόθυμες να επιτρέψουν χαμηλό εμπλουτισμό ουρανίου σε ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, αλλά επέμειναν στην «πλήρη διάλυση όλων των άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν» και στη μεταφορά όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν, στις ΗΠΑ.

Δ. ΟΡΦ.