ΑΓΚΥΡΑ.- Σε «μίνι» ανασχηματισμό προχώρησε χτες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν. Διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης τον μέχρι πρόσφατα γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, που έχει διακριθεί σε διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, όπως ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Η αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου CHP Γκιούλ Τσιφτσί σχολίασε ότι η υπουργοποίηση του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας». Αργότερα η αντιπαράθεση αυτή μεταφέρθηκε και στο κοινοβούλιο, φτάνοντας μέχρι και σε συμπλοκές βουλευτών. Αλλαγή έγινε ακόμα στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο επαρχιακός κυβερνήτης του Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, αντικατέστησε τον Αλί Γερλίκαγια. Αυτές ήταν οι πρώτες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.

ΤΙΡΑΝΑ.- Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση έγινε την Τρίτη στην αλβανική πρωτεύουσα, μετά από κάλεσμα δυνάμεων της αντιπολίτευσης και παραγόντων όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Σαλί Μπερίσα. Μετά από επέμβαση των δυνάμεων καταστολής τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άτομα, που σύμφωνα με την κυβέρνηση ήταν κατά πλειοψηφία αστυνομικοί.

    

