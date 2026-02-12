ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

«Ανησυχία» των ΗΠΑ για την «αυξανόμενη κινεζική επιρροή στη νότια Ασία»

Τη σύσφιξη των σχέσεων του Πεκίνου με χώρες της Νότιας Ασίας μελετούν πώς θα περιπλέξουν οι ΗΠΑ, των οποίων ο πρέσβης στην Ντάκα (πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές), Μπρεντ Τ. Κρίστενσεν, δήλωσε καθαρά ότι «οι ΗΠΑ ανησυχούν για την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στη Νότια Ασία και δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για να επικοινωνήσουν σαφώς τους κινδύνους ορισμένων τύπων συνεργασίας με την Κίνα».

Εσπευσε δε να τονίσει ότι «οι ΗΠΑ προσφέρουν μια σειρά επιλογών για να βοηθήσουν το Μπαγκλαντές να καλύψει τις ανάγκες του σε στρατιωτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών συστημάτων και συστημάτων από συμμάχους, προκειμένου να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις στα κινεζικά συστήματα». Με φόντο και τις γενικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο Μπανγκλαντές, ο Αμερικανός διπλωμάτης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πολλές αμερικανικές εταιρείες εξετάζουν επενδύσεις στο Μπαγκλαντές, αλλά θα ήθελαν η επόμενη κυβέρνηση να δείξει νωρίς και με σαφήνεια ότι είναι «ανοιχτή για επιχειρηματικές δραστηριότητες». Πρόσθεσε δε πως «η εμπορική διπλωματία είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση, για να οικοδομήσουμε πάνω στην πρόοδο που έχει γίνει με τη μεταβατική κυβέρνηση, ιδίως στην ενίσχυση των εμπορικών, οικονομικών και ασφαλιστικών δεσμών».

Στις δηλώσεις Κρίστενσεν αντέδρασε άμεσα η κινεζική πρεσβεία στην Ντάκα, της οποίας εκπρόσωπος δήλωσε ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης ή παρεμπόδισης αυτών των σχέσεων είναι καταδικασμένη να αποτύχει (...) Η Κίνα είναι αξιόπιστος εταίρος των χωρών της Νότιας Ασίας και η φιλική συνεργασία της έχει διαφυλάξει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, έχει προωθήσει την ανάπτυξη».