ΟΙ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ

Προσδοκίες για τα παζάρια, εν μέσω νέων απειλών για αμερικανική επίθεση

Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και οι επιδιώξεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης ήταν το κεντρικό θέμα της χτεσινής επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Μετά τη σχεδόν 3ωρη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, ο Ντ. Τραμπ, αφού δήλωσε σε ανάρτησή του ότι «συνεχίζεται η τεράστια σχέση» ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, ανέφερε πως «εγώ επέμεινα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα συνεχιστούν για να διαπιστωθεί αν μπορεί ή όχι να ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Αν αυτό επιτευχθεί, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό (Νετανιάχου) ότι αυτό αποτελεί προτίμηση. Αν όχι, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

Επαναφέροντας εξάλλου τις απειλές των ΗΠΑ για νέα στρατιωτική επίθεση, ο Αμερικανός Πρόεδρος φρόντισε να «υπενθυμίσει» πως «την τελευταία φορά το Ιράν αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερα να μην κάνει συμφωνία και επλήγη με την επιχείρηση "Midnight Hammer" (σ.σ. τον περασμένο Ιούνη) - δεν πήγε καλά για εκείνους αυτό. Ας ελπίσουμε ότι αυτήν τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι».

Και ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν συνεχώς τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, προετοιμάζοντας την ανάπτυξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου, χρησιμοποιούν ως πρόσχημα και την υποκριτική επίκληση στη «βοήθεια προς τον λαό του Ιράν».

Οπως μετέδωσε η «Wall Street Journal», Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως μέσο αύξησης της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λ. Γκρέιαμ εξέφρασε ξανά την «υποστήριξή» του προς τον «γενναίο λαό του Ιράν», δηλώνοντας ότι αν «υπάρξει αντίσταση στην αλλαγή» στο Ιράν, τότε και η Ουάσιγκτον θα δράσει ακόμα πιο άμεσα. «Ο Πρόεδρος Τραμπ άκουγε πάντα τις κραυγές και τα αιτήματά σας για δικαιοσύνη. Το καθεστώς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ανίκανο για πραγματική αλλαγή (...) Αν αυτό το καθεστώς συνεχίσει την πορεία που ακολουθεί, τότε πιστεύω πως η δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι η βοήθεια είναι καθ' οδόν γίνεται όλο και πιο πραγματική μέρα με τη μέρα», πρόσθεσε.

Ο δε Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, μιλώντας στο «Iran International» και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις για παροχή «στήριξης στους Ιρανούς διαδηλωτές» είπε: «Ακούστε τι λέει ο Πρόεδρος Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος που όταν δίνει μια υπόσχεση την τηρεί. Και δώστε μεγάλη προσοχή σε αυτά που λέει, γιατί αυτά που λέει είναι αυτά που θα κάνει».

Πάντως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, μιλώντας στο αραβικό δίκτυο «Al-Alam» είπε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον (στις 6/2 στο Ομάν) ήταν «σχετικά καλές», για να προσθέσει πως «δεν μπορεί κανείς να κρίνει τις διαπραγματεύσεις μόνο από έναν γύρο».

Συνεχίζοντας εκτίμησε ότι πλέον «η αμερικανική πλευρά έχει επίσης καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι συνομιλίες πρέπει να επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα», και συμπλήρωσε: «Κατά την άποψή μου, αυτό το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί. Αν η ανησυχία των Αμερικανών είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να κινηθεί προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά αν εισαχθούν ζητήματα πέρα από αυτό στις διαπραγματεύσεις, η διαδικασία μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες».

Το Ισραήλ θέτει και το θέμα του ιρανικού βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος, θέση την οποία αναπαράγει κατά περίπτωση και η κυβέρνηση Τραμπ.

Σε άλλη του συνέντευξη ο Λαριτζανί υποστήριξε ότι «προς το παρόν η αμερικανική πλευρά σκέφτεται πιο ρεαλιστικά. Στο παρελθόν συνέδεαν στρατιωτικά και πυραυλικά θέματα με τον πυρηνικό φάκελο, αλλά τώρα μιλούν μόνο για το πυρηνικό ζήτημα, που είναι μια ορθολογική προσέγγιση. Τα στρατιωτικά θέματα δεν σχετίζονται με τον πυρηνικό φάκελο».