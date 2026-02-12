ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Βαφτίζουν «πραγματική ειρήνη» τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού

Τα νέα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής νέας συνάντησης του Αμερικανού Προέδρουμε τον Ισραηλινό πρωθυπουργόστον Λευκό Οίκο, ωστόσο στο τραπέζι βρέθηκαν αναπόφευκτα και οι εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα, καθώς η προώθηση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και η διαιώνιση της κατοχής της Δυτικής Οχθης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο διήρκησε περίπου τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε χωρίς παρουσία δημοσιογράφων και εναρκτήριες δηλώσεις.

Σε ανάρτησή του μετά την ολοκλήρωσή της, ο Ντ. Τραμπ ανέφερε ότι εκτός του θέματος του Ιράν συζητήθηκε η... «τεράστια πρόοδος που σημειώνεται στη Γάζα και την περιοχή γενικότερα», ισχυριζόμενος μάλιστα ότι «υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» (!), την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ μακελεύουν τον παλαιστινιακό λαό και βάζουν μπουρλότο σε όλη την περιοχή...

Νωρίτερα, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, ο Μπ. Νετανιάχου υπέγραψε τη συμμετοχή του στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», τον νέο ιμπεριαλιστικό οργανισμό που στήνουν οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος πέρα από την προώθηση του σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο εντάσσεται σε ευρύτερους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον, στο όνομα της «επίλυσης συγκρούσεων».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη συνάντηση ηγετών του «Συμβουλίου Ειρήνης» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φλεβάρη στις ΗΠΑ, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την «ανοικοδόμηση» της Γάζας.

Χώρες τις ΕΕ εμφανίζονται για την ώρα αρνητικές στη συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Ειρήνης» - με πιο πρόσφατα παραδείγματα τις τοποθετήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού και του Ιταλού ΥΠΕΞ - παρότι εξακολουθούν να στηρίζουν το άθλιο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, καθώς βλέπουν ότι οι ευρύτερες στοχεύσεις του νέου ιμπεριαλιστικού οργανισμού δεν ταυτίζονται με τις δικές τους επιδιώξεις στους ανταγωνισμούς.

Η κυβέρνηση της Κύπρου ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής DW, φέρεται να προσανατολίζεται σε θετική απάντηση στην πρόσκληση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», αποτυπώνοντας και με τον τρόπο αυτό τη στοίχιση της κυπριακής αστικής τάξης με την Ουάσιγκτον και το ισραηλινό κατοχικό κράτος.

Σύμφωνα με την DW, παρότι από την ίδια την ιδρυτική Χάρτα του «Συμβουλίου Ειρήνης» γίνεται σαφές ότι οι στοχεύσεις του είναι πολύ ευρύτερες από το Παλαιστινιακό, η Λευκωσία ισχυρίζεται ότι το εν λόγω συμβούλιο αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και δεν έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ σε διενέξεις, όπως για παράδειγμα το Κυπριακό...

Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα άθλια ισραηλινά μέτρα

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα νέα άθλια μέτρα που ενέκρινε η ισραηλινή κυβέρνηση, με τα οποία γίνεται ακόμα πιο εύκολο για τις ισραηλινές κατοχικές αρχές και τους Εβραίους εποίκους να αρπάζουν τη γη του παλαιστινιακού λαού σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ακόμα και στις περιοχές της που τυπικά υπάγονται διοικητικά στην Παλαιστινιακή Αρχή.

«Εάν εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, αναμφίβολα θα επιταχύνουν την αφαίρεση των περιουσιών των Παλαιστινίων και τη βίαιη μεταφορά τους, και θα οδηγήσουν στη δημιουργία περισσότερων παράνομων ισραηλινών οικισμών», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Αυτό θα στερήσει επίσης περαιτέρω από τους Παλαιστίνιους τους φυσικούς τους πόρους και θα περιορίσει την απόλαυση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος «γίνεται μάρτυρας γρήγορων βημάτων για να αλλάξει μόνιμα η δημογραφική σύνθεση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, απογυμνώνοντας τους ανθρώπους τους από τα εδάφη τους και αναγκάζοντάς τους να φύγουν».

«Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα από τις ισραηλινές αρχές προς την κατεύθυνση να καταστήσουν αδύνατο ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο Τουρκ.

Τα νέα ισραηλινά μέτρα, υπογράμμισε, έρχονται εν μέσω ενός ευρύτερου πλαισίου αυξανόμενων επιθέσεων από τις κατοχικές δυνάμεις και Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη, βίαιες μεταφορές, εξώσεις, κατεδαφίσεις σπιτιών, αρπαγές γης και περιορισμούς μετακίνησης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζοντας τις υποκριτικές αντιδράσεις της ΕΕ, η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας Κάγια Κάλας, μαζί με τους Επιτρόπους Dubravka Suica και Hadja Lahbib, χαρακτήρισαν σε ανακοίνωσή τους τα νέα ισραηλινά μέτρα ως... «αντιπαραγωγικά» και «ασύμβατα με το διεθνές δίκαιο».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος επισημαίνουν ότι τα νέα ισραηλινά μέτρα «κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες που στοχεύουν στη σταθεροποίηση και την προώθηση των ειρηνικών προσπαθειών στην περιοχή»...

Ολα αυτά ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις και Εβραίοι έποικοι εντείνουν καθημερινά την κατοχική βία στη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του κατοχικού στρατού, δυνάμεις του πραγματοποίησαν τη νύχτα της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης επιδρομές σε 12 παλαιστινιακά χωριά στην περιοχή της Τζενίν, προχωρώντας σε δεκάδες ανακρίσεις, κατασχέσεις χρημάτων και πολλές συλλήψεις.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι σε άλλες επιχειρήσεις στην Δυτική Οχθη συνελήφθησαν άλλοι 23 Παλαιστίνιοι.

Παράλληλα, περίπου 50 Εβραίοι έποικοι, οι περισσότεροι ένοπλοι, έχοντας την κάλυψη του κατοχικού στρατού, κατεδάφισαν περίπου 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ, προβαίνοντας και σε γενικευμένο πλιάτσικο.

Αναλυτικά, από τον Οκτώβρη του 2003, τουλάχιστον 1.113 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη, συμπεριλαμβανομένων 230 παιδιών, από επιθέσεις των κατοχικών δυνάμεων και Εβραίων εποίκων, ενώ πάνω από 11.000 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 21.000 Παλαιστίνιοι φυλακίστηκαν στο ίδιο διάστημα, ενώ περίπου 9.300 παραμένουν σήμερα σε ισραηλινές φυλακές, εκ των οποίων 3.358 κρατούνται φυλακισμένοι χωρίς να τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες...

Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 72.045 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις, από τους οποίους οι 591 σκοτώθηκαν εν μέσω της «εκεχειρίας» που έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Οκτώβρη.