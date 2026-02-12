ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βάζει σταθερά «πόδι» στη Βενεζουέλα και ενάντια σε ανταγωνιστές

Τα σχέδια για τη μέγιστη διείσδυση των αμερικανικών ομίλων στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας επιταχύνουν οι ΗΠΑ, των οποίων ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έφτασε χτες στο Καράκας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, είχε προγραμματίσει συναντήσεις με την μεταβατική σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες αλλά και ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού τομέα. Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας διευκρίνισε ακόμα ότι ο Ράιτ επρόκειτο να επισκεφτεί και πετρελαϊκά «οικόπεδα» της χώρας για «να προωθήσει την αποστολή του Προέδρου Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ευημερίας, ασφάλειας και σταθερότητας για τη Βενεζουέλα, τις ΗΠΑ και ολόκληρο το Δυτικό ημισφαίριο».

Σε ανάρτησή της η αμερικανική πρεσβεία χαρακτήρισε την επίσκεψη Ράιτ «ουσιαστική για την ώθηση του οράματος Τραμπ για μια ευήμερη Βενεζουέλα», περιγράφοντας ως εξίσου «ουσιαστικό» τον ρόλο του «αμερικανικού ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού κλάδου, τον εκσυγχρονισμό του δικτύου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και την "απελευθέρωση" των τεράστιων δυνατοτήτων της Βενεζουέλας».

«Μπλόκο» σε κινεζικές και ρωσικές εταιρείες

Μια μέρα πριν, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε προχωρήσει στην έκδοση αδειών για μια σειρά δραστηριότητες σχετικές με την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, με ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου, ουσιαστικά αίροντας περιορισμούς που είχαν εφαρμοστεί εδώ και χρόνια, προκειμένου να ανασχεθούν σχέδια και επενδύσεις ανταγωνιστών των ΗΠΑ, όπως Κίνα και Ρωσία.

Με φόντο την επιβολή των όρων που ακολούθησε την αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη στη Βενεζουέλα, οι άδειες των αμερικανικών εταιρειών ανακοινώθηκε ότι θα αφορούν «συναλλαγές με στόχο τη συντήρηση υποδομών πετρελαίου ή φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης ή επισκευής».

Επιβεβαιώνοντας ότι ζητούμενο είναι ο αποκλεισμός ανταγωνιστών των ΗΠΑ, οι άδειες του αμερικανικού υπουργείου προβλέπουν ότι δεν επιτρέπονται συνεργασίες με οντότητες που συνδέονται με τη Ρωσία και την Κίνα. Ακόμα δεν επιτρέπονται συνεργασίες με Ιράν, Βόρεια Κορέα και Κούβα, όπως επίσης αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η «δημιουργία νέων κοινοπραξιών ή άλλων οντοτήτων στη Βενεζουέλα για την εξερεύνηση ή την παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου».

Στη νέα αυτή αμερικανική «πρωτοβουλία» άμεσα αντέδρασε η Μόσχα, της οποίας ο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι θα ζητηθούν διευκρινίσεις από την Ουάσιγκτον, για τους περιορισμούς που μπαίνουν.

Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού «TotalEnergies», Πατρίκ Πουαγιανέ, δήλωσε ότι το σχέδιο για επιστροφή στη Βενεζουέλα είναι «πολύ δαπανηρό και πολύ ρυπογόνο».

Αναστολή πτήσεων μεταξύ Καράκας - Αβάνας

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο του ολοένα και στενότερου «συντονισμού» του Καράκας με την Ουάσιγκτον, μετά από την αποστολή φορτίου αργού πετρελαίου που ξεκίνησε για το Ισραήλ μετά από έξι ολόκληρα χρόνια, χτες, η κρατική αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας, CONVIASA, ανακοίνωσε τον σημαντικό περιορισμό των πτήσεων μεταξύ Καράκας και Αβάνας. Στην επίσημη ανακοίνωση η απόφαση αποδίδεται σε «εξωτερικές αιτίες που σχετίζονται με την NOTAM (ειδοποίηση προς το προσωπικό της αεροπορίας) που εκδόθηκε από την κουβανική αεροναυτική Αρχή σχετικά με την προμήθεια καυσίμων».

Βέβαια, η απόφαση της CONVIASA ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ εντείνουν ολόπλευρα την πίεση ενάντια στο Νησί και τον ηρωικό λαό του, που εδώ και σχεδόν 7 δεκαετίες αποτελούν «καρφί στο μάτι» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, στην ίδια του την «αυλή».

Αλλωστε και η ίδια η προσωρινή διακοπή του ανεφοδιασμού αεροσκαφών που εκτελούν μεγάλες πτήσεις από και προς Κούβα, δεν αποτελεί παρά συνέπεια του εντεινόμενου αποκλεισμού του νησιού. Πιο χαρακτηριστικός πρόσφατος εκβιασμός αποτελεί το νέο προεδρικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις όποια χώρα προμηθεύει με πετρέλαιο την Κούβα.