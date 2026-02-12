ΑΡΚΤΙΚΗ - ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Ξεκίνησε η μόνιμη αποστολή του ΝΑΤΟ «Arctic Sentry»

Ξεκίνησε η νέα μόνιμη αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, με την ονομασία «Arctic Sentry», καθώς εντείνεται ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός στη στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπως εκφράζεται και με τις κινήσεις των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η νέα αποστολή θα συντονίζει την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των ΝΑΤΟικών «συμμάχων» στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων όπως η δανέζικη «Arctic Endurance on Greenland».

Η «Arctic Sentry» «σε μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και περιβαλλοντικά απαιτητικές περιοχές του κόσμου» θα αξιοποιήσει «τη δύναμη του ΝΑΤΟ για να προστατεύσει το έδαφός μας και να διασφαλίσει ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Υψηλός Αρκτικός χώρος παραμένουν ασφαλείς», δήλωσε ο Αμερικανός πτέραρχος Αλεξους Γ. Γκρινκέβιτς, Ανώτατος Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ.

Οι προετοιμασίες για την αποστολή εντάθηκαν μετά τις συνομιλίες που είχαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός τον περασμένο μήνα, στην οποία συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων το ΝΑΤΟ να διαδραματίσει «μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία της Αρκτικής», ενώ η Δανία, οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποστολή «Arctic Sentry».

Βρετανία: Θα διπλασιάσει τα στρατεύματά της στη Νορβηγία

Ο Χίλι αναμένεται να επιβεβαιώσει επίσης ότι ο αριθμός των βρετανικών στρατευμάτων που θα αναπτυχθούν στη Νορβηγία θα διπλασιαστεί σε διάστημα τριών ετών, από 1.000 σε 2.000 άτομα.

«Οι απαιτήσεις για Αμυνα αυξάνονται και η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Αρκτικής και του Απω Βορρά που έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο. Βλέπουμε τον Πούτιν να αποκαθιστά γρήγορα τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή, μεταξύ άλλων με επαναλειτουργία παλιών βάσεων», ανέφερε ο Χίλι.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι η υπό βρετανική ηγεσία «στρατιωτική συμμαχία» Joint Expeditionary Force (JEF) σχεδιάζει σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, με εκατοντάδες στρατιωτικούς να πρόκειται να αναπτυχθούν στην Ισλανδία, στα Δανέζικα Στενά και στη Νορβηγία, σε άσκηση που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβρη.

Η JEF αποτελείται από τις: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία.