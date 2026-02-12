ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

STOP στην κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ κατά της Κούβας!

Την κλιμάκωση της επιθετικότητας και των απειλών των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα και τον λαό της καταγγέλλουν μετουςαπό όλο τον κόσμο.

Την ανακοίνωση που εκδόθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚ Πορτογαλίας και την οποία υπογράφει το ΚΚΕ, έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής 99 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα.

Αναλυτικά το κείμενο έχει ως εξής:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη νέα κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Κούβας και των δικαιωμάτων του κουβανικού λαού.

Το διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ που χαρακτηρίζει την Κούβα ως "ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή" για την ασφάλειά τους, δεν είναι παρά η δημιουργία, με βάση μια λίστα ψεμάτων, ενός κυνικού προσχήματος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού για να προσπαθήσει να εμποδίσει την προμήθεια καυσίμων στην Κούβα και να εντείνει τον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που επιβάλλει εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, με στόχο να προκαλέσει τις μέγιστες δυνατές δυσκολίες στις συνθήκες διαβίωσης του κουβανικού λαού.

Η κλιμάκωση της επιθετικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας, η οποία συνοδεύεται από την απειλή εφαρμογής αυθαίρετων μέτρων εξαναγκασμού εξωεδαφικού χαρακτήρα, αποτελεί μια άλλη απαράδεκτη και κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, η οποία προσβάλλει τη Διακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως Ζώνη Ειρήνης και απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η κλιμάκωση της επιθετικότητας και του εκβιασμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας σε ένα νέο και πιο σοβαρό επίπεδο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού να επιβάλει την κυριαρχία του στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στο πνεύμα του Δόγματος Μονρόε, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης η πρόσφατη στρατιωτική επίθεση κατά της Βενεζουέλας και η απαγωγή του Προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και οι απειλές κατά της Κολομβίας, του Μεξικού και άλλων χωρών της περιοχής.

Η επίθεση του ιμπεριαλισμού αποτελεί απειλή όχι μόνο για την κυριαρχία και τα δικαιώματα του κουβανικού λαού, αλλά και για τους άλλους λαούς της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και τους λαούς όλου του κόσμου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, γεγονός που απαιτεί τη σταθερή συνέχιση της αντίστασης και του αγώνα των εργαζομένων και των λαών για την κυριαρχία, τα δικαιώματα, την ειρήνη και την διεθνιστική αλληλεγγύη.

Εξυμνώντας το παράδειγμα θάρρους, αποφασιστικότητας, ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης που η Κούβα προσφέρει στον κόσμο, απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό των απειλών και όλων των εχθρικών μέτρων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά της Κούβας, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του σκληρού, εγκληματικού και παράνομου αποκλεισμού, σε συμμόρφωση με τις πολυάριθμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας προς τη σοσιαλιστική Κούβα, καλούμε σε ευρύτερη διεθνή αλληλεγγύη για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της και των δικαιωμάτων του κουβανικού λαού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποφασίζει, ειρηνικά και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και πιέσεις, για το μέλλον του.

Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Η Κούβα θα νικήσει!».