ΗΠΑ

Στο προσκήνιο ξανά οι όροι της εμπορικής συνεργασίας με Καναδά - Μεξικό

Η Ουάσιγκτον ανέβασε ξανά τους τόνους απέναντι στον Καναδά, ενώ δεδομένη δεν είναι ούτε η ανανέωση της USMCA

Τα οφέλη της παραμονής στη Συμφωνία USMCA (USA - Mexico - Canada), που από τον Ιούλη του 2020 καθορίζει τους όρους των εμπορικών σχέσεων των τριών χωρών της Βόρειας Αμερικής, μελετά η αμερικανική κυβέρνηση του Ντ. Τραμπ, με δεδομένη την ολοένα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα με την οποία παζαρεύει τις οικονομικές της συνεργασίες, με εχθρούς αλλά και «συμμάχους».

Οπως δήλωσε (ανώνυμα) συνεργάτης του Γραφείου του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ στο αμερικανικό πρακτορείο «Bloomberg», οι όροι με τους οποίους έγινε η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας το 2019 «δεν λειτουργούν προς το εθνικό συμφέρον» σήμερα, και η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει «ανοιχτές διάφορες επιλογές» και να διαπραγματευτεί «μια σειρά θέματα που έχουν εντοπιστεί». Ο ίδιος, μιλώντας στο δίκτυο «Fox News», είπε ότι «σε γενικές γραμμές οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν διμερώς και ξεχωριστά», υποστηρίζοντας πως «οι Μεξικανοί είναι αρκετά ρεαλιστές αυτήν τη στιγμή. Εχουμε κάνει πολλές συζητήσεις μαζί τους», αλλά «με τους Καναδούς είναι πιο δύσκολο».

Να σημειωθεί ότι η αξία των συναλλασσόμενων αγαθών και υπηρεσιών στα οποία αντιστοιχεί η USMCA είναι τουλάχιστον 3 τρισ. δολάρια.

Μέχρι την 1η Ιούλη 2026 (όταν κανονικά προβλέπεται παράτασή της) η USMCA θα υποβληθεί υποχρεωτικά σε αναθεώρηση. Αν τα τρία μέρη ανανεώσουν τη Συμφωνία, αυτή μπορεί να παραμείνει σε ισχύ για άλλα 16 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2042. Διαφορετικά, προβλέπονται ετήσιες διαπραγματεύσεις και αναθεωρήσεις, αλλά μέχρι το 2036. Για να αποσυρθεί μια χώρα από τη USMCA πρέπει να το ανακοινώσει, προειδοποιώντας για την απόφασή της τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα.

Η «σκιά» της Κίνας

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικοί είναι οι υψηλοί τόνοι που υιοθέτησε ξανά ο Τραμπ απέναντι στον Καναδά, με αφορμή την κατασκευή γέφυρας μέσα στο 2026 η οποία, σύμφωνα με τα όσα σχεδιάζονταν μέχρι σήμερα, αναμένεται να συνδέει την επαρχία Οντάριο του νότιου Καναδά και την πολιτεία Μίσιγκαν των βόρειων ΗΠΑ.

Επικρίνοντας τους όρους κατασκευής της γέφυρας ως ασύμφορους για τις ΗΠΑ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτή δεν θα λειτουργήσει «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα έχουμε δώσει στους Καναδούς, και επίσης - το σημαντικότερο - ο Καναδάς να αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό που μας αξίζει».

Επανερχόμενος στην «πολύ άδικη, εδώ και δεκαετίες» αντιμετώπιση των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι «τώρα τα πράγματα αλλάζουν για τις ΗΠΑ, και γρήγορα», ενώ αναδεικνύοντας την αυξανόμενη ανησυχία για διαύλους συνεργασίας που ξεδιπλώνονται μεταξύ Καναδά και Κίνας, τόνισε: «Τώρα πάνω από όλα ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θέλει να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα - η οποία θα φάει τον Καναδά ζωντανό», ενώ οι ΗΠΑ ...«θα πάρουμε μόνο τα αποφάγια».

Από τη μεριά του ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε χτες ότι είχε μια σχετική «ειλικρινή» συζήτηση με τον Τραμπ και ότι «το θέμα θα διευθετηθεί».

Η Συμφωνία στην οποία ο Τραμπ αναφέρθηκε είναι αυτή που Κίνα - Καναδάς έκλεισαν πριν έναν μήνα, αλλά σε προκαταρκτικό επίπεδο. Τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος σχολίαζε πως «αν ο Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε "λιμάνι - αποθήκη" για την Κίνα, ώστε να στέλνει αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος...».