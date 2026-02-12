ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να διεξάγει άμεσα εκλογές και δημοψήφισμα

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς το Κίεβο για να αγοράσει ευρωπαϊκά όπλα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο του, με τη συμμετοχή και τουο οποίος ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις «πιο επείγουσες στρατιωτικές ανάγκες».

Εξάλλου χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπερψήφισε το δάνειο των 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027, με τα 2/3 του ποσού να κατευθύνονται στην αμυντική ενίσχυση της χώρας και την πρώτη εκταμίευση να προγραμματίζεται για τον Απρίλη. Τα 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία.

Τα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της Αμυνας της Ουκρανίας και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού κατά προτεραιότητα από εταιρείες εγκατεστημένες στην ΕΕ, στην Ουκρανία ή σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν).

Παράλληλα, οι υπουργοί Αμυνας θα συζητήσουν τη συνεργασία ΕΕ - Ουκρανίας στον στρατιωτικό τομέα και ειδικότερα στα drones, για τα οποία η Ουκρανία έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία.

Κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας οι υπουργοί επρόκειτο να «ανταλλάξουν απόψεις για την Ασφάλεια και την Αμυνα το 2026, αξιολογώντας την αμυντική κατάσταση, τις μελλοντικές απειλές για την ΕΕ, καθώς και τη στρατηγική για την αντιμετώπισή τους». Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται προγράμματα εξοπλισμού μέσω δανεισμού, όπως το SAFE.

Η συζήτηση λαμβάνει υπόψη τρεις βασικές διαστάσεις του «μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος»: «Η επιθετικότητα της Ρωσίας, η απρόβλεπτη στάση των ΗΠΑ και οι κινήσεις της Κίνας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κινούνται αντίθετα με την ΕΕ».

Δημοσιεύματα για εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία

Στο μεταξύ προχωρούν τα «παζάρια» ΗΠΑ - Ρωσίας γύρω από μια συμφωνία για την Ουκρανία, στα οποία διεκδικεί θέση και η ΕΕ.

Η Ουκρανία φέρεται να έχει αρχίσει να προετοιμάζει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος επί της «ειρηνευτικής» συμφωνίας που πιθανόν να υπογραφεί με τη Ρωσία, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει το Κίεβο να έχει πραγματοποιήσει και τις δύο διαδικασίες έως τις 15 Μάη, διαφορετικά διακινδυνεύει να χάσει τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» των ΗΠΑ, αναφέρει χθεσινό δημοσίευμα των «Financial Times».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει τα σχέδια για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος στα τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φλεβάρη.

Κατά τους FT, που επικαλούνται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, το Κίεβο δέχεται έντονες πιέσεις από την Ουάσιγκτον για την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων την άνοιξη.

Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι, βάσει ενός πλαισίου που συζήτησαν Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με εθνικές εκλογές. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθούν τον Μάη, ωστόσο απαιτούνται νομικές αλλαγές για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που θέτει ο στρατιωτικός νόμος.

Κατά τους FT, τα σχέδια υποδεικνύουν την επιθυμία του Ζελένσκι «να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επανεκλογής του, ενώ παράλληλα καθησυχάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Κίεβο δεν καθυστερεί την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας».

Πάντως ο Ζελένσκι δήλωσε στο Bloomberg ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία πρόκειται να επικεντρωθεί στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων που απαιτεί η Μόσχα, και αναμένεται να γίνουν την επόμενη εβδομάδα πιθανά στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος τόνισε ότι «ούτε οι Ρώσοι ούτε εμείς» είναι θετικοί στην συμβιβαστική ιδέα των ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. «Αν είναι έδαφός μας - και είναι έδαφός μας - τότε η χώρα στην οποία ανήκει θα πρέπει να το κυβερνά», είπε.

Η Ουγγαρία αντιδρά σε ένταξη - εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ

Στο μεταξύ ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Β. Ορμπαν επέκρινε σφοδρά το σχέδιο της ΕΕ για την ένταξη της Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό.

Οπως ανέφερε το Politico τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα σχέδιο για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Κιέβου, προσφέροντας ενδεχομένως στη χώρα μερική ένταξη στην ΕΕ πριν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ αναζητούν τρόπους για να παρακάμψουν το βέτο της Βουδαπέστης, όπως να ζητήσουν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ορμπαν ή ακόμη και να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ για να αφαιρέσουν τα δικαιώματα ψήφου της Βουδαπέστης, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους με τους οποίους μίλησε το Politico.

Αυτό θα ήταν «μια ανοιχτή κήρυξη πολέμου κατά της Ουγγαρίας», προειδοποίησε χθες ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Ραμαφόσα

Τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία εξέφρασε την υποστήριξη στις προσπάθειες να «τερματιστεί» ο πόλεμος στην Ουκρανία, είχε ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σ. Ραμαφόσα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλ. Πούτιν, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της Νότιας Αφρικής.

Επιπλέον «ο πρόεδρος Ραμαφόσα και ο πρόεδρος Πούτιν δεσμεύτηκαν για την υποστήριξή τους στη διαδικασία της επιστροφής Νοτιοαφρικανών που πολεμούν μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δήλωσε τον Νοέμβρη ότι είχε λάβει αιτήματα για βοήθεια από 17 Νοτιοαφρικανούς που λένε ότι εξαπατήθηκαν και στάλθηκαν στο ουκρανικό μέτωπο, όπως εκατοντάδες, τουλάχιστον, Αφρικανοί.

Οι στρατολογήσεις αυτές δεν περιορίζονται στη Νότια Αφρική. Τέσσερις Κενυάτες που επέστρεψαν από τη Ρωσία διηγήθηκαν τη Δευτέρα, σε έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, πώς εξαπατήθηκαν και οδηγήθηκαν να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας παρά τη θέλησή τους.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία σε κρίσιμα διεθνή φόρα όπως οι BRICS και το G20», ανέφερε η ανακοίνωση.