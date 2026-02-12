Πέμπτη 12 Φλεβάρη 2026
Γενική απεργία σήμερα στην Ινδία

Ολόπλευρη αλληλεγγύη εκφράζει σε μήνυμά του το ΠΑΜΕ

Με 24ωρη πανεθνική απεργία απαντούν σήμερα οι εργάτες και οι εργάτριες της Ινδίας στην κλιμακούμενη αντιλαϊκή επίθεση με την οποία η κυβέρνηση Μόντι και όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις υπερασπίζονται τη γοργή ανέλιξη του ινδικού μεγάλου κεφαλαίου στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά.

Η σημερινή γενική απεργία προκηρύχθηκε μετά από κάλεσμα της Κοινής Πλατφόρμας τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και κλαδικών Ομοσπονδιών, ενώ η προετοιμασία της συζητήθηκε σε μεγάλη σύσκεψη τον Γενάρη.

Η κυβέρνηση Μόντι προωθεί νέο εργατικό κώδικα με τον οποίο, στο όνομα της απλοποίησης της νομοθεσίας, υπονομεύει περαιτέρω τον θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, το δικαίωμα των εργατών να οργανωθούν και να παλέψουν μέσα από τα συνδικάτα τους, όπως και το κρίσιμο δικαίωμά τους στην ίδια την απεργία. Επιπλέον, επιταχύνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και η εμπορευματοποίηση κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία, με ακόμα μεγαλύτερη πριμοδότηση της δράσης των μονοπωλίων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως Ενέργεια, Μεταφορές (ειδικά σιδηροδρομικό δίκτυο), Τηλεπικοινωνίες.

Την ολόπλευρη στήριξή της στην απεργία εκφράζει σε ανακοίνωσή της και η Εθνική Γραμματεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδίας (CPI), που μεταξύ άλλων τονίζει ότι «οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την ΕΕ αποτελούν σοβαρή πρόκληση» για τα ινδικά λαϊκά στρώματα, και χαιρετίζει τον «ενωμένο αγώνα εργατών, ακτημόνων εργατών γης και αγροτών».

ΠΑΜΕ: Κοινός ο αγώνας ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση

Αλληλεγγύη στη σημερινή γενική απεργία των συνδικάτων της Ινδίας εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τονίζοντας ότι είναι «κοινός ο αγώνας της εργατικής τάξης ενάντια στην αντεργατική επίθεση των κυβερνήσεων και στην καπιταλιστική εκμετάλλευση».

Το ΠΑΜΕ τονίζει πως «από την Ινδία μέχρι την Ελλάδα η απάντηση βρίσκεται στη μαζική οργάνωση στα συνδικάτα, στην ενίσχυση των διεκδικητικών αγώνων ενάντια σε μονοπώλια, κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, στη σύγκρουση με τη γραμμή του συμβιβασμού και της υποταγής που σε διεθνές επίπεδο εκφράζεται από την ITUC». Και καταλήγει: «Δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα εργατών, αγροτών και όλου του λαού ενάντια στην πολιτική του κέρδους, που θυσιάζει τις ανάγκες και τις ζωές μας. Με ταξικό προσανατολισμό, με διεθνιστική αλληλεγγύη, με ενότητα της εργατικής τάξης σε κάθε χώρα και διεθνώς, δυναμώνουμε τον αγώνα για δουλειά με δικαιώματα, για Συλλογικές Συμβάσεις, για Υγεία και Παιδεία, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών!».

    
