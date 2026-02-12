ΚΑΝΑΔΑΣ

Μακελειό με τουλάχιστον δέκα νεκρούς σε σχολείο

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν - δυο εκ των οποίων σοβαρά - όταν ένοπλος άνοιξε χθες πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μια οικία σε μια μικρή πόλη του δυτικού Καναδά.

Η αστυνομία (Βασιλική Εφιππη Χωροφυλακή) ταυτοποίησε μία 18χρονη τρανς γυναίκα ως τον δράστη της επίθεσης, κάνοντας γνωστό ότι σκότωσε επίσης τη μητέρα και τον αδερφό της πριν συνεχίσει στο σχολικό συγκρότημα, στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Στο σχολείο αυτό του Τάμπλερ Ριτζ φοιτούν 160 μαθητές από την Α' γυμνασίου έως τη Γ' λυκείου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Η επίθεση σημειώθηκε σε αυτή τη μικρή πόλη των 2.300 κατοίκων που βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο περιστατικό που σημειώνεται στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον Απρίλη του 2025 ένας άνδρας σκότωσε 11 ανθρώπους στο Βανκούβερ, όταν έπεσε με το φορτηγό του πάνω σε πλήθος σε φιλιππινέζικη γιορτή.