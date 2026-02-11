ΒΑΓΔΑΤΗ.- Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί (βόρεια της Βαγδάτης), με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζόμενου και τον τραυματισμό άλλων 13. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά ξέσπασε στη διάρκεια εργασιών συντήρησης, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ.- Περίπου 30 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από χώρο του διεθνούς αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ, ενός από τα πλέον πολυσύχναστα στον κόσμο, όπου χτες το μεσημέρι (γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα) εκδηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά τα αίτιά της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ δόθηκε εντολή να κλείσουν προσωρινά τρεις θύρες επιβίβασης.