ΛΙΣΑΒΟΝΑ.-- Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο», η οποία έπληξε την Τετάρτη μέρη της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε έναν άντρα 60 χρόνων, που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πορτογαλίας.

ΑΜΠΟΥΤΖΑ.-- Οι νιγηριανές αρχές ανακοίνωσαν χτες ότι ένοπλοι (που δεν προσδιορίζεται σε ποια οργάνωση ανήκαν) σκότωσαν τουλάχιστον 162 χωρικούς στην κεντροδυτική πολιτεία Κάουα. Ο στρατός ανακοίνωσε πως έκανε επακόλουθες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις «κατά τρομοκρατικών στοιχείων».

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Ερευνα για πιθανή μόλυνση βρεφικού γάλακτος της πολυεθνικής εταιρείας «Nestle» ανακοίνωσαν χτες πως ξεκίνησαν οι αρμόδιες βρετανικές αρχές, μετά από 36 πιθανά κρούσματα παιδιών με συμπτώματα δηλητηρίασης από την παρουσία της τοξίνης κερεουλίδης, που προκάλεσε ανακλήσεις προϊόντων βρεφικού γάλακτος σε δεκάδες χώρες.

ΒΗΡΥΤΟΣ.-- Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε την Τετάρτη το Ισραήλ πως πραγματοποιεί αεροψεκασμούς με χημικές τοξικές ουσίες (πιθανώς γλυφοσάτη) προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην υγεία ανθρώπων, ζώων και σε αγροτικές καλλιέργειες. Τόνισε πως πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Λιβάνου και για οικτρό περιβαλλοντικό έγκλημα. Προβληματισμό και ανησυχία για τους ισραηλινούς αεροψεκασμούς εξέφρασε και εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ.