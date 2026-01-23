ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Απελπιστική η κατάσταση λόγω της υποστελέχωσης με τις ιώσεις να είναι σε έξαρση

Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία, με ασθενείς και υγειονομικούς να στενάζουν κάτω από τις τραγικές ελλείψεις που γίνονται ακόμα πιο εφιαλτικές σε μια περίοδο που είναι σε έξαρση ιώσεις και τα επείγοντα «πλημμυρίζουν» από ασθενείς. Με τη δημόσια και δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να είναι ανύπαρκτη, τα δημόσια νοσοκομεία επωμίζονται τεράστιο βάρος καθημερινά, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται όλο και περισσότερο με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και η λογική των «αυτοχρηματοδοτούμενων» μονάδων που προωθεί η κυβέρνηση.

Σε ένα τέτοιο φόντο, για μια ακόμα φορά, «στο πόδι» είναι ασθενείς και υγειονομικοί στην Πτολεμαΐδα, αφού ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου, το ακτινολογικό αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού οδήγησαν την μοναδική ακτινολόγο γιατρό στο τμήμα να ζητά ακόμα και την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, ως μέσο πίεσης προς τη διοίκηση, προκειμένου να ληφθούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας ασθενών και εργαζομένων. Το Σωματείο Εργαζομένων, άλλωστε, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα - ήδη από τον Ιούλιο του 2025 - για την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, η οποία όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά επιδεινώθηκε.

Αντί ουσιαστικών λύσεων, η διοίκηση του νοσοκομείου και η κυβέρνηση προωθούν τα γνωστά απαράδεκτα «μπαλώματα», όπως λειτουργία του ακτινολογικού χωρίς ...γιατρό, ή οι διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, η αποστολή εξετάσεων για γνωμάτευση αλλού ή σε εξωτερικούς συνεργάτες κ.ά. Το αποτέλεσμα είναι εφημερεύοντες γιατροί να καλούνται να γνωματεύουν απεικονιστικές εξετάσεις χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα, ενώ κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως οι υπέρηχοι, δεν πραγματοποιούνται.

Τα παραπάνω φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Υγείας, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών, αυξάνει την ταλαιπωρία τους, επιβαρύνει περαιτέρω το ΕΚΑΒ και οδηγεί το προσωπικό σε εργασιακή εξουθένωση. «Η Υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί με πρόχειρες λύσεις, "μπλοκάκια" και μετακινήσεις, αλλά απαιτεί μόνιμο, επαρκές και πλήρως στελεχωμένο προσωπικό», αναφέρει η Ερώτηση του Κόμματος, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να στελεχωθεί το ακτινολογικό τμήμα με μόνιμο προσωπικό αλλά και να αντιμετωπιστούν συνολικά οι ελλείψεις.

Στο πλευρό ασθενών και υγειονομικών στέκεται και η «Λαϊκή Συσπείρωση» Εορδαίας, απαιτώντας από τη δημοτική αρχή να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάσταση στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο και να απαιτήσει συγκεκριμένα μέτρα.

Χωρίς παιδίατρο το νοσοκομείο Λευκάδας

Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο όπου οι αναπνευστικές λοιμώξεις και οι ιώσεις είναι σε έξαρση, το νοσοκομείο Λευκάδας είναι χωρίς ...παιδίατρο από τις 18 Γενάρη και για ακόμα 8 ημέρες, μέχρι τέλος Γενάρη, επειδή δεν βγαίνουν οι βάρδιες.

Το γεγονός καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, απαιτώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μη μείνει ούτε μία ώρα χωρίς παιδίατρο το νοσοκομείο Λευκάδας.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με τη λήξη της σύμβασης στις 31/12/2025 μιας ακόμη επικουρικής παιδιάτρου, που είχε μετακινηθεί από το νοσοκομείο Πρέβεζας, για να αντικαταστήσει μια επικουρική παιδίατρο που παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2025, όταν και τότε το νοσοκομείο είχε μείνει για κάποιες μέρες χωρίς παιδίατρο. «Λένε στους γονείς των μικρών ασθενών πηγαίνετε σε ιδιώτες παιδιάτρους, ή τρέξτε στο νοσοκομείο Πρέβεζας, αν θέλετε να βρουν την υγειά τους τα παιδιά σας», σχολιάζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Και τονίζει ότι, για μια ακόμα φορά, αναδεικνύεται «πόσο σημαντικό είναι τα νοσοκομεία να είναι πλήρως στελεχωμένα με μόνιμους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, γιατί μόνιμες είναι και οι ανάγκες! Οπως επίσης ότι το νοσοκομείο πρέπει να έχει σε κάθε κλινική τουλάχιστον πέντε ειδικευμένους γιατρούς, για να μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια τις ανάγκες της κλινικής, των ΤΕΠ και των τακτικών ιατρείων και ταυτόχρονα να εργάζονται με ανθρώπινες συνθήκες κι όχι εξοντωτικές».

Ιθάκη: Απογυμνωμένο το μοναδικό Κέντρο Υγείας

Την άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης που καθιστά τη λειτουργία του οριακή, απαιτούν οι εναπομείναντες πέντε νοσηλευτές (εκ των οποίων μάλιστα οι 2 επικουρικοί και 1 που εργάζεται με καθεστώς συνυπηρέτησης).

Στην «απογύμνωση» μάλιστα του ΚΥ, ήρθε να προστεθεί και η συνταξιοδότηση υπαλλήλου, που ουδέποτε αντικαταστάθηκε, παρά και τη σχετική προειδοποίηση που είχαν απευθύνει προς το υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ, την Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση οι εργαζόμενοι στον χώρο. Αποτέλεσμα είναι να έχουν απομείνει μόλις 5 νοσηλευτές (από τους 7 που προβλέπονται), και η λειτουργία του Κέντρου να είναι εντελώς οριακή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται συνολικότερα για τους νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό και την υγεία των λαϊκών στρωμάτων, σε ένα νησί με δύσκολες συγκοινωνίες, πολλές φορές αποκομμένο λόγω των «διαθέσεων» των εφοπλιστών και των καιρικών φαινομένων.

Οπως επισημαίνουν μάλιστα σε νέα τους επιστολή διαμαρτυρίας προς την 6η ΥΠΕ οι νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, η σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού έχει προκαλέσει μη βιώσιμη λειτουργία με ανεπαρκή κάλυψη των βαρδιών, μη χορήγηση κανονικών αδειών, συχνή αδυναμία λήψης των δύο εβδομαδιαίων ρεπό, διαρκή σωματική και ψυχική εξουθένωσή τους, ακόμη και υπέρβαση του νόμιμου ορίου εργασίας τους.

Να σημειωθεί ότι το ΚΥ λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση για όλο το νησί, ως η μοναδική μονάδα Υγείας, με την κατάσταση να επιβαρύνεται συνολικότερα από την έλλειψη ακόμη μόνιμων ιατρών ειδικοτήτων όπως καρδιολόγου και παιδιάτρου (!). Εξάλλου, πρόσφατα, αποφασίστηκε η μετακίνηση για 15 ημέρες ενός εκ των αγροτικών ιατρών από την Ιθάκη στην Κεφαλονιά, για κάλυψη εκεί αναγκών, «μέτρο» που αναμένεται να συνεχιστεί στο πλαίσιο των συνολικότερων αντίστοιχων «μετακινήσεων» 6ης ΥΠΕ και υπουργείου, αντί για τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού με βάση τις ανάγκες.

Την ίδια ώρα, οι νοσηλευτές του ΚΥ υποχρεώνονται και σε διαφορετικά ως προς την ειδικότητά τους καθήκοντα, όπως τηλεφωνικό κέντρο, χρέη διοικητικών υπαλλήλων, πλύσιμο ιματισμού, μεταφορά ασθενών, καθαριότητα θαλάμων...