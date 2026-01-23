ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Αναμασά την ίδια κοροϊδία για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους

Αλλη μια σύσκεψη πραγματοποίησε χτες η κυβέρνηση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έχει οδηγήσει σε χρεοκοπία χιλιάδες κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα, με πάνω από μισό εκατομμύριο ζώα να έχουν σφαγιαστεί. Και μπορεί η χτεσινή σύσκεψη να μη συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις, με την κυβέρνηση να τις παραπέμπει το επόμενο διάστημα, όμως φαίνεται ότι για μια ακόμα φορά η όποια συζήτηση εξαντλείται γύρω από τα μέτρα βιοασφάλειας, στη γνωστή λογική της «ατομικής ευθύνης» των παραγωγών.

Αυτές τις προθέσεις άλλωστε έδειξε και η σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που ξεκαθάρισε ξανά χθες ότι ισχύουν όσα έχει ήδη πει η κυβέρνηση και βέβαια έχουν τσακίσει το εισόδημα και έχουν αποδεκατίσει τα κοπάδια των παραγωγών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου εστιάζει στην απόρριψη του αναγκαίου εμβολιασμού των ζώων, την επιλογή δηλαδή που έχει κάνει από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, με κριτήριο την προστασία των ομίλων που παράγουν και εξάγουν φέτα. Προκλητικά μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχειρώντας να αντικρούσει τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την ανάγκη του εμβολιασμού, εξαπέλυσε συκοφαντίες περί «παραπλάνησης».

Αλλωστε, και το ενημερωτικό που διακινεί από χθες η κυβέρνηση με ερωταπαντήσεις γύρω από τον εμβολιασμό, έχει ως «ένα το κρατούμενο» ότι «ο εμβολιασμός οδηγεί σε απώλεια του καθεστώτος "ελεύθερης χώρας"», κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους μεγαλοεξαγωγείς. Ομολογείται δηλαδή ότι για τα κέρδη των συγκεκριμένων ομίλων θυσιάζεται η παραγωγή, ξεκληρίζονται κοπάδια, διαλύονται νοικοκυριά. Κατά τα άλλα, ο συγκεκριμένος «10λογος» επαναλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, ενώ απογειώνει τον εμπαιγμό παραπέμποντας στις αποζημιώσεις, οι οποίες από τη μία καθυστερούν απελπιστικά να φτάσουν στους παραγωγούς, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν φτάνουν για ανασύσταση των κοπαδιών, σφίγγοντας τη θηλιά στον λαιμό τους.