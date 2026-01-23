Παρασκευή 23 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Μεροκάματα τρόμου κάθε μέρα στο λιμάνι

Ενα δεξαμενόπλοιο έγειρε επικίνδυνα μέσα στο λιμάνι και μια μπίτα αποκολλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες

Δύο περιστατικά που από τύχη δεν απείλησαν άμεσα ή έμμεσα ζωές ναυτεργατών και εργαζομένων στις λιμενικές υποδομές του Νέου Μόλου Δραπετσώνας και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, σημειώθηκαν στις 21 Γενάρη, μέρα που έπνεαν ισχυροί άνεμοι στο λιμάνι, επιβεβαιώνοντας τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων μπροστά στην απεργία της 6ης Φλεβάρη.

Το πρώτο, στον Νέο Μόλο, αφορά την αποκόλληση μπίτας (μεταξύ άλλων, η μεταλλική βάση στην προβλήτα για την πρόσδεση των κάβων των πλοίων) και ενώ ήταν δεμένα σε αυτή δύο πλοία, τα επιβατικά - οχηματαγωγά «ΦΟΙΒΟΣ» και «SUPERSTAR2».

Το περιστατικό, υπογραμμίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», είναι το άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης ουσιαστικής συντήρησης, ελέγχου και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και αναδεικνύει την εγκατάλειψή τους. Αποδεικνύει ότι ο Νέος Μόλος Δραπετσώνας χρησιμοποιείται χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες προδιαγραφές, ιδιαίτερα όταν δέχεται αυξημένες καταπονήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα, με κίνδυνο στην ασφάλεια των ναυτεργατών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Γι' αυτό και τα Σωματεία απαιτούν άμεσα να γίνει ουσιαστικός έλεγχος όλων των σημείων πρόσδεσης στον Νέο Μόλο, αλλά και να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν οι λιμενικές υποδομές με ευθύνη των αρμόδιων φορέων.


Την ίδια μέρα, το δεξαμενόπλοιο πλοίο «ΕΡΑΤΩ» της ναυτιλιακής εταιρείας «SEKA BUNKERING STATION» που βρισκόταν για επισκευή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, πήρε επικίνδυνη κλίση βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή 18 μελών του πληρώματος. Η κλίση οφείλεται σε νερά που εισήλθαν στο πλοίο από σημείο που του είχε αφαιρεθεί μεγάλο έλασμα λόγω των εργασιών που γίνονται σε αυτό.

Τα δύο σωματεία επισκέφθηκαν το πλοίο και απαίτησαν το πλήρωμα να διανυκτερεύσει εκτός πλοίου, όπως και έγινε, σχολιάζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει «με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι οι εργασίες στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες πραγματοποιούνται χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Ολα τα σφυριά» για την απεργία στις 6 Φλεβάρη, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα
Απελπιστική η κατάσταση λόγω της υποστελέχωσης με τις ιώσεις να είναι σε έξαρση
Συντεταγμένα, με το κεφάλι ψηλά και με αγωνιστική συνέχεια επιστρέφουν στα χωριά τους
Πανελλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη για το εποχικό επίδομα ανεργίας
 «Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά. Μαζί ενωμένοι θα κινήσουμε!»
 Καμία ανοχή στα «μαγειρέματα» και τις νοθείες που προωθούν οι δυνάμεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
 Νέα 24ωρη απεργία στην εργολαβική επιχείρηση ΔΕΔΑΣ στα ΕΛΠΕ
 «Κρίσιμα και μη» φάρμακα με κριτήριο τα κέρδη και όχι την υγεία του λαού
 Αναμασά την ίδια κοροϊδία για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους
 Το ευρωενωσιακό Δίκαιο είναι φτιαγμένο για τα μονοπώλια όχι για τους βιοπαλαιστές αγρότες
Σε αγωνιστική ετοιμότητα για τη ΣΣΕ, με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ