Μεροκάματα τρόμου κάθε μέρα στο λιμάνι

Δύο περιστατικά που από τύχη δεν απείλησαν άμεσα ή έμμεσα ζωές ναυτεργατών και εργαζομένων στις λιμενικές υποδομές του Νέου Μόλου Δραπετσώνας και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, σημειώθηκαν στις 21 Γενάρη, μέρα που έπνεαν ισχυροί άνεμοι στο λιμάνι, επιβεβαιώνοντας τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων μπροστά στην απεργία της 6ης Φλεβάρη.

Το πρώτο, στον Νέο Μόλο, αφορά την αποκόλληση μπίτας (μεταξύ άλλων, η μεταλλική βάση στην προβλήτα για την πρόσδεση των κάβων των πλοίων) και ενώ ήταν δεμένα σε αυτή δύο πλοία, τα επιβατικά - οχηματαγωγά «ΦΟΙΒΟΣ» και «SUPERSTAR2».

Το περιστατικό, υπογραμμίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», είναι το άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης ουσιαστικής συντήρησης, ελέγχου και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και αναδεικνύει την εγκατάλειψή τους. Αποδεικνύει ότι ο Νέος Μόλος Δραπετσώνας χρησιμοποιείται χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες προδιαγραφές, ιδιαίτερα όταν δέχεται αυξημένες καταπονήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα, με κίνδυνο στην ασφάλεια των ναυτεργατών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Γι' αυτό και τα Σωματεία απαιτούν άμεσα να γίνει ουσιαστικός έλεγχος όλων των σημείων πρόσδεσης στον Νέο Μόλο, αλλά και να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν οι λιμενικές υποδομές με ευθύνη των αρμόδιων φορέων.





Την ίδια μέρα, τοτης ναυτιλιακής εταιρείας «SEKA BUNKERING STATION» που βρισκόταν για επισκευή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, πήρε επικίνδυνη κλίση βάζονταςΗ κλίση οφείλεται σε νερά που εισήλθαν στο πλοίο από σημείο που του είχε αφαιρεθεί μεγάλο έλασμα λόγω των εργασιών που γίνονται σε αυτό.

Τα δύο σωματεία επισκέφθηκαν το πλοίο και απαίτησαν το πλήρωμα να διανυκτερεύσει εκτός πλοίου, όπως και έγινε, σχολιάζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει «με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι οι εργασίες στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες πραγματοποιούνται χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας».