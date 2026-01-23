Ενα δεξαμενόπλοιο έγειρε επικίνδυνα μέσα στο λιμάνι και μια μπίτα αποκολλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες
Το πρώτο, στον Νέο Μόλο, αφορά την αποκόλληση μπίτας (μεταξύ άλλων, η μεταλλική βάση στην προβλήτα για την πρόσδεση των κάβων των πλοίων) και ενώ ήταν δεμένα σε αυτή δύο πλοία, τα επιβατικά - οχηματαγωγά «ΦΟΙΒΟΣ» και «SUPERSTAR2».
Το περιστατικό, υπογραμμίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», είναι το άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης ουσιαστικής συντήρησης, ελέγχου και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και αναδεικνύει την εγκατάλειψή τους. Αποδεικνύει ότι ο Νέος Μόλος Δραπετσώνας χρησιμοποιείται χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες προδιαγραφές, ιδιαίτερα όταν δέχεται αυξημένες καταπονήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα, με κίνδυνο στην ασφάλεια των ναυτεργατών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Γι' αυτό και τα Σωματεία απαιτούν άμεσα να γίνει ουσιαστικός έλεγχος όλων των σημείων πρόσδεσης στον Νέο Μόλο, αλλά και να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν οι λιμενικές υποδομές με ευθύνη των αρμόδιων φορέων.
Τα δύο σωματεία επισκέφθηκαν το πλοίο και απαίτησαν το πλήρωμα να διανυκτερεύσει εκτός πλοίου, όπως και έγινε, σχολιάζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει «με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι οι εργασίες στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες πραγματοποιούνται χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας».