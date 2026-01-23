ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Συντεταγμένα, με το κεφάλι ψηλά και με αγωνιστική συνέχεια επιστρέφουν στα χωριά τους

Με το κεφάλι ψηλά επιστρέφουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι στα χωριά τους αυτές τις μέρες, αφού πέρασαν σχεδόν επτά βδομάδες στους δρόμους του αγώνα, στήνοντας με αποφασιστικότητα μεγάλα μπλόκα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ που τους στερούν το δικαίωμα στην αξιοπρεπή επιβίωση από τη δουλειά στη γη και τα κοπάδια τους.

Μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα επιβίωσής τους, με διάφορες μορφές που θα αποφασιστούν συλλογικά. Αλλωστε παραμένουν εδώ όλες οι αιτίες που τους έβγαλαν στον δρόμο, αφού η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα βασικά τους αιτήματα αλλά περιορίστηκε σε ημίμετρα και ψίχουλα - επικαλούμενη τα δημοσιονομικά δεδομένα - που, βέβαια, κι αυτά δεν θα τους δίνονταν αν δεν ήταν όλα αυτά τα μερόνυχτα στους δρόμους και στα μπλόκα.

Εφόδια για την πολύμορφη αγωνιστική συνέχεια που θα έχει η μάχη για την επιβίωσή τους έχουν την οργάνωση, την ενότητα, την εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη, στοιχεία που κατακτήθηκαν μέσα στη μεγάλη διάρκεια του φετινού αγροτικού ξεσηκωμού. Τα συμπεράσματα του οποίου θα εκτιμηθούν στις συσκέψεις των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας. Και, αφού συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα τεθεί το ζήτημα να πραγματοποιηθεί πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα το επόμενο διάστημα.

Πορείες με τρακτέρ σήμερα στη Λάρισα και στα Γιάννενα

Στη Λάρισα το ραντεβού έχει δοθεί γιαστις 10 π.μ., την ώρα που οι αγρότες θα ξεκινήσουν συντεταγμένα την επιστροφή τους με τα τρακτέρ στους τόπους τους, κάνοντας μια «στάση» στο κέντρο της πόλης, περνώντας από εκεί με πορεία και χαιρετίζοντας αγωνιστικά τον λαό που όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε στο πλευρό τους, στηρίζοντάς τους έμπρακτα.

Αντίστοιχα, η αναχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα θα ξεκινήσει σήμερα στις 12 μ. και λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των τρακτέρ θα γίνει σταδιακά μέχρι αύριο Σάββατο.

Σε μαζικό συλλαλητήριο σήμερα Παρασκευή στις 6 μ.μ. στους κεντρικούς δρόμους των Ιωαννίνων καλούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του μπλόκου Καλπακίου, με την αποχώρησή τους από το μπλόκο.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ξεκινήσουν με δύο προσυγκεντρώσεις: Στο εργοστάσιο της «Δωδώνης» και στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το κέντρο της πόλης.

Τη στήριξή του στο συλλαλητήριο και στον αγώνα των αγροτών δηλώνει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, καλώντας όλους τους Γιαννιώτες και τα σωματεία τους να υποδεχτούν τους αγρότες στις 6.30 μ.μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τονίζει την ανάγκη να δυναμώσει ο κοινός αγώνας εργατών - αγροτών - αυτοαπασχολούμενων απέναντι στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει το εισόδημα, εκτοξεύει την ακρίβεια και ξεκληρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά.

Αποφασισμένοι στη Βόρεια Ελλάδα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα με άλλες μορφές αποχώρησαν χθες και οι αγρότες από το μπλόκο της Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, στη Δυτική Μακεδονία. Συντεταγμένα αποχώρησαν και οι αγρότες της Καστοριάς και των Γρεβενών, που κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους μέσα στις δύο πόλεις, πραγματοποιώντας μηχανοκίνητη πορεία.

«Κάνουμε το συλλαλητήριο μέσα στην πόλη συνεχίζοντας τον δίκαιο αγώνα. Δεν σταματάμε. Εχουμε το κεφάλι ψηλά. Εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας βάλει ταφόπλακα», ανέφερε ο Λάζαρος Ουζουνίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών.

Συντεταγμένα, με μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη, αποχώρησαν και οι αγρότες από το μπλόκο στη διασταύρωση της Νάουσας, διαμηνύοντας ότι μετά από επτά βδομάδες αγώνα στους δρόμους κλείνει ένας κύκλος κινητοποιήσεων με τη μορφή των μπλόκων, «όμως ο αγώνας δεν τελειώνει. Συνεχίζεται με περισσότερη πείρα, μεγαλύτερη οργάνωση και πιο γερά θεμέλια, οργανωμένα και συλλογικά». Αυτό το μήνυμα στέλνει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, χαιρετίζοντας όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του μεγάλου ξεσηκωμού: «Τους αγρότες που κράτησαν τα μπλόκα, τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τα λαϊκά στρώματα που εξέφρασαν έμπρακτα τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. Αυτή η στήριξη απέδειξε ότι ο αγώνας μας δεν είναι στενά "αγροτικός", αλλά αφορά όλο τον λαό, που πλήττεται από την ίδια πολιτική ακρίβειας, φορολογίας και εκμετάλλευσης».

Αιτωλοακαρνανία: «Ο αγώνας μας συνεχίζεται, γιατί τα προβλήματα παραμένουν!»

«Ο αγώνας μας συνεχίζεται, γιατί τα προβλήματα παραμένουν, είναι εδώ και δεν βρήκαν απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, που δεν δεσμεύτηκε για το πώς θα εξασφαλιστεί η επιβίωσή μας, πώς θα ζούμε χωρίς ανασφάλεια στο μέλλον, για να παραμείνουμε στην παραγωγή, στα χωράφια μας», σημειώνει μεταξύ άλλων και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, χαιρετίζοντας τον μεγαλειώδη ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών παραγωγών και στον νομό, όπου για πάνω από 50 μέρες βρέθηκαν στα μπλόκα σε Αγγελόκαστρο, Ναύπακτο και Ακτιο - Βόνιτσα.

Υπογραμμίζει ότι η αδιαλλαξία της κυβέρνησης δυναμώνει την οργή και το πείσμα των παραγωγών και αναδεικνύει ότι παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση, πότε με την καταστολή, πότε επιχειρώντας να στρέψει τους εργαζόμενους και τον υπόλοιπο λαό απέναντί τους και πότε με τις συκοφαντίες και τα διάφορα τερτίπια της, το μόνο που κατάφερε ήταν να ενισχύσει την ενότητά τους, να επιβεβαιώσει το δίκιο των αιτημάτων.

Ο αγώνας που έδωσαν οι αγρότες σαν μια γροθιά στα μπλόκα δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, αξιοποιώντας και την πείρα που συγκεντρώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, τονίζει η Ομοσπονδία και καταλήγει: «Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, που ξέρουμε ήδη ότι θα συνεχίσει να είναι σκληρός, μακροχρόνιος και πολύμορφος. Δυναμώνουμε την οργάνωσή μας, με μαζικοποίηση των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων, ενίσχυση της λειτουργίας τους και δημιουργία και νέων».