ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Πανελλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη για το εποχικό επίδομα ανεργίας

Τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας δίνει η ΔΑΣ και καλεί σε συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη

Σε απεργία προχωρούν οιτηνμετά από απόφαση της Ομοσπονδίας του κλάδου για

Στο κάλεσμά της η ΔΑΣ στην ΠΟΕΕΤ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) θυμίζει μεταξύ άλλων την τραγική κατάσταση που έζησαν μόλις πρόσφατα χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου, που μετά από μία ακόμα σεζόν της εργασιακής εξόντωσης, έμειναν άφραγκοι μέσα στις γιορτές, αφού δεν πήραν το εποχικό επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες.

Οπως σημειώνει στο απεργιακό της κάλεσμα, «δεν φτάνει που δεν ικανοποίησαν τα αιτήματα των εργαζομένων για αύξηση του επιδόματος ανεργίας και κάλυψη για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. Δεν φτάνει που έκοψαν την καταβολή σε χρήμα του μισού επιδόματος, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να ανταπεξέλθουν στην τεράστια ακρίβεια των βασικών καταναλωτικών αγαθών με την "προπληρωμένη κάρτα", για άλλη μια χρονιά συνεχίζονται οι απαράδεκτες καθυστερήσεις. Ακόμα και η προπληρωμένη κάρτα δεν έχει φτάσει στα χέρια χιλιάδων εποχικών».

Παράλληλα, καταγγέλλει την πλειοψηφία στην Ομοσπονδία, τις δυνάμεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, καθώς όλο αυτό το διάστημα κωλυσιεργούσαν, ανταλλάσσοντας ...επιστολές με την κυβέρνηση και χωρίς καμία αγωνιστική διεκδίκηση κατά τη διάρκεια της σεζόν και προκηρύσσουν απεργία με τα ξενοδοχεία κλειστά, μη και θιγούν τα κέρδη των ξενοδόχων.

«Σαν να μην έφτανε αυτό, αντί να οργανώσει μαζικές κινητοποιήσεις μαζί με τα Σωματεία σε κάθε περιοχή, αποφάσισε κινητοποίηση στην Αθήνα, χωρίς να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή, απαιτώντας από τους χιλιάδες ανέργους και απλήρωτους συναδέλφους, εάν θέλουν να συμμετέχουν να βάλουν εκατοντάδες ευρώ από την τσέπη τους. Είναι μια απόφαση που υπονομεύει τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, αφού χιλιάδες από αυτούς δεν έχουν να δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, έχουν κάνει γιορτές άφραγκοι, και τώρα η πλειοψηφία της Διοίκησης του ΠΟΕΕΤ τους ζητάει να ταξιδέψουν στην Αθήνα, δηλαδή τους πετάει στην πράξη εκτός του αγώνα».

Επιπλέον επισημαίνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δυνάμεις δίνουν διαπιστευτήρια σε κυβέρνηση και εργοδότες, με πιο πρόσφατα την υπερψήφιση της επαίσχυντης «Κοινωνικής Συμφωνίας» με την κυβέρνηση και τους εργοδότες.

Η ΔΑΣ απαιτεί από την κυβέρνηση να καταβάλει άμεσα το επίδομα ανεργίας στους απολυμένους συναδέλφους και να καταργηθεί το καθεστώς της προπληρωμένης κάρτας και να νομοθετηθεί το εποχικό επίδομα ανεργίας για όλους τους συναδέλφους, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, στο 80% του βασικού μισθού.

Παράλληλα, θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας και τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου στις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουν.